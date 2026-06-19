Achraf Hakimi wurde im WM-Spiel gegen Schottland ausgebuht. IMAGO/Anadolu Agency

Angeführt von Bayern-Wunschspieler Ismael Saibari, der gemäss Transferguru Fabrizio Romano vor einem Wechsel nach Deutschland steht, hat Marokko die grosse Schotten-Party durchkreuzt und steht so gut wie sicher im Sechzehntelfinal der Fussball-WM.

Der Halbfinalist von 2022 gewann das zweite Gruppenspiel in Boston mit 1:0 (1:0) und liegt in der Tabelle nun einen Zähler vor den Schotten. Saibari erzielte vor 64.146 Zuschauern mit das einzige Tor. Er hämmerte den Ball wuchtig in die Maschen.

Hakimi wird ausgebuht

Besonders im Fokus stand Marokkos Kapitän Achraf Hakimi, der bei Ballbesitz ausgebuht wurde. Wenige Stunden vor Anpfiff wurde bekannt, dass der Profi von Paris Saint-Germain wegen eines Vergewaltigungsvorwurfs vor Gericht muss. Hakimi bestreitet die Anschuldigungen.