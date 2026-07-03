Das 1:0 von Embolo mit der tollen Vorlage von Manzambi. SRF

Die Szene des Spiels

Es sind Aktionen wie jene in der 10. Spielminute, die Johan Manzambi so unglaublich wertvoll für die Schweiz machen. Mit Siebenmeilenstiefen dringt der Shootingstar in den algerischen Strafraum ein, schüttelt seinen Gegenspieler ab und behält dann die Übersicht. Manzambis Vorlage verwertet Breel Embolo am ersten Pfosten lauernd eiskalt, womit die Nati mit der ersten Torchance in Führung geht. Es ist der Anfang eines abgeklärten Auftritts der Yakin-Mannschaft, der am Ende mit dem Schweizer Einzug in den WM-Achtelfinal gekrönt wird. Dieser findet am 7. Juli um 22 Uhr (Schweizer Zeit) statt. Gegner ist entweder Ghana oder Kolumbien.

Manzambi war nicht zu stoppen. IMAGO/Anadolu Agency

Die Schlüsselfigur

Wir kommen auch in dieser Kategorie nicht um Manzambi herum. Der 20-Jährige zeigt immer wieder seine grosse Klasse, sein Durchsetzungsvermögen, seine Finesse und seine Übersicht. Der Marktwert Manzambis dürfte nach diesem Auftritt weiter hochschnellen.

Das bessere Team

Die Algerier sind der Schweiz in der ersten Halbzeit punkto Ballbesitz klar überlegen, aber hinten anfällig. Die Nati besticht erst durch grosse Effizienz und nach dem schnellen 2:0 nach der Pause mit der nötigen Abgeklärtheit.Insgesamt ist es ein absolut verdientes Weiterkommen der Schweiz.

Das Tribünengezwitscher

Auch unter den Augen von Bundespräsident Guy Parmelin bestreitet Granit Xhaka gegen Algerien als erster Schweizer seine 150. Partie im Nati-Trikot. Bloss 46 Spieler weltweit erreichten diese magische Marke. Unter ihnen Cristiano Ronaldo (231 Einsätze), Lionel Messi (202), Sergio Ramos (180), Gianluigi Buffon (176) und Lothar Matthäus (150).

Parmelin mit Fifa-Boss Infantino. freshfocus

Die Tore

10’ | 1:0 | Embolo versenkt eine traumhafte Vorlage Manzambis eiskalt in die Maschen.

57’ | 2:0 | 46 Sekunden nach Wiederanpfiff zappelt es im algerischen Tor, als Ndoye einen fürchterlichen Befreiungsschlag der Algerier gnadenlos ausnutzt.

Die Stimmen zum Spiel

Breel Embolo: «Ich bin nicht so der Bier-Typ. Capri-Sonne und Eistee ist eher meins. Einfach Zucker nach dem Match. Es war schwer heute, Algerien ist eine talentierte Mannschaft. Das 1:0 gehört zu 95 Prozent Johan. In der Halbzeit wussten wir, dass wir mehr geben müssen. Das haben wir dann auch gezeigt, Kompliment an die Mannschaft. Ich bin sprachlos, was in der Schweiz auch zu dieser Uhrzeit los ist. Danke an alle, die uns in der Schweiz unterstützen. Auch ein grosser Dank an alle, die uns hier im Stadion unterstützt. Ich weiss, dass es teuer ist und nicht einfach ist, mit dem Visum hier… Ich war nicht sehr zufrieden mit mir in der ersten Halbzeit, aber es wurde besser. Nun sind wird glücklich über den Achtelfinal-Einzug.» (gegenüber SRF)



Granit Xhaka: «Ich bin gestern von der Mannschaft schon bejubelt worden wegen des Jubiläums. Es bedeutet mir enorm viel, dieses rote Trikot zu tragen und dieses Jubiläum erfolgreich zu gestalten. Algerien ist gut ins Spiel gekommen, sie waren fast übermotiviert. Das Tor hat dann sicherlich geholfen, aber in der Halbzeit mussten wir dennoch einige Dinge ansprechen. Wir sind alle genug alt, um ehrlich miteinander zu reden. Trotz der Führung haben wir kein perfektes Spiel gemacht in der ersten Halbzeit, aber in der zweiten Halbzeit haben wir dann nichts mehr zugelassen.»



«Stand heute ist Sunderland mein Arbeitgeber, ich fokussiere mich auf die WM. Das ist Priorität, alles andere wird nach der WM kommen.»



Johan Manzambi: «Der Traum wird immer schöner, weil wir immer weiter gehen als Mannschaft. Ich hoffe, es geht so weiter. Am Anfang haben sie gut dagegengehalten. Aber wir haben gewusst, was für Qualitäten wir haben und konnten diese dann auch zeigen. Ich verstehe mich mit Breel sehr gut, auf und neben dem Platz.»

So gehts weiter

Am 7. Juli um 22 Uhr (Schweizer Zeit) wird die Nati in Vancouver den WM-Achtelfinal bestreiten. Gegner wird der Sieger des Duells zwischen Kolumbien und Ghana werden.