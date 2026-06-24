Beim Public Viewing wurde gefeiert. 20 Minuten

Die Szene des Spiels

Keine 40 Sekunden ist die zweite Halbzeit alt, dann klingelt es im kanadischen Kasten. Jaquez lanciert Manzambi auf der rechten Seite, der gleich zwei kanadische Gegenspieler abschüttelt und mit viel Übersicht auf den zweiten Pfosten flankt. Dort steht Rubén Vargas goldrichtig. Der Sevilla-Flügel behält die Ruhe und trifft zum 1:0 für die Schweiz. Am Ende siegt die Nati mit 2:1 und feiert damit den Gruppensieg.

Die Schlüsselfiguren

Johan Manzambi und Luca Jaquez rücken (neben Rubén Vargas und Djibril Sow) neu in Yakins Startelf und rechtfertigen ihre Nomination vollends. Manzambi liefert den starken Assist zum 1:0 und ist für das 2:0 gleich selbst zuständig. Jaquez steht bei den ersten beiden Schweizer Toren mit klugen Pässen jeweils am Ursprung und ist hinten meist souverän.

Manzambi und Vargas waren die Matchwinner. Getty Images via AFP

Das bessere Team

Die Schweiz ist von Beginn weg die dominantere Mannschaft, lässt es in der ersten Halbzeit aber noch an der nötigen Kaltschnäuzigkeit vermissen. Nach der Pause belohnt sich die Nati mit frühen Toren für den Aufwand, ehe man nach dem kanadischen Anschlusstreffer in der Schluss doch noch ziemlich ins Zittern gerät.

Das Tribünengezwitscher

Vor über 50’000 Fans geht das dritte Schweizer Gruppenspiel im BC-Stadium über die Bühne. Da beide Nationen dieselben Farben vertreten, erstrahlt das Stadion in einem rot-weissen Meer an Anhängern in den jeweiligen Trikots. Wie bereits in den vorherigen Spielen gegen Katar und Bosnien-Herzegowina weilt kein Mitglied des Bundesrates vor Ort. Dies könnte sich in der K.o.-Phase aber ändern. Gemäss Informationen von 20 Minuten soll Bundespräsident Guy Parmelin mit einem WM-Abstecher zum nächsten Schweizer Spiel liebäugeln.

Die Tore

46’ | 1:0 | Vargas versenkt die Kugel nach herrlicher Vorarbeit Manzambis eiskalt im kanadischen Kasten.

57’ | 2:0 | Jaquez lanciert Embolo, der dann eigentlich den Ball etwas unsauber verarbeitet, letztlich aber Übersicht beweist. Embolos Pässchen nutzt Manzambi mit gütiger Mithilfe des kanadischen Goalies zum 2:0

76’ | 2:1 | Akanji und Elvedi stehen im Schilf. Promise David sagt Danke und verkürzt für Kanada.

Das andere Spiel

Parallel zur Partie zwischen der Schweiz und Kanada stehen sich Bosnien und Katar gegenüber. Die erste Halbzeit im nahegelegenen Seattle bietet deutlich mehr Spektakel als das Nati-Spiel. In der 29. Minute trifft Kerim Alajbegovic mit einem herrlichen Distanzschuss zur bosnischen Führung. Fünf Minuten später jubelt die Nation vom Balkan erneut. Der Katari Sultan Al-Brake lenkt den Ball ins eigene Tor ab. Doch der Wüstenstaat kommt kurz vor der Pause mit dem Anschlusstreffer durch Hassan Al Haydos wieder zurück. In der zweiten Hälfte passiert lange nichts. Dann macht Ermin Mahmic in der 80. Minute den Deckel drauf für die Bosnier. Sie schliessen die Gruppenphase auf dem dritten Platz ab, punktgleich mit Kanada, jedoch mit einem schlechteren Torverhältnis.

So gehts weiter

Die Nati verbringt noch eine Nacht in Vancouver, ehe sie tags darauf zurück nach San Diego reist. Den 1/16-Final wird man dann wiederum in Vancouver gegen einen noch zu bestimmenden Gruppendritten bestreiten. Kickoff wird am 2. Juli 2026 um 20:00 Uhr kanadischer Ortszeit sein (Fr., 3. Juli um 5:00 Uhr MESZ).