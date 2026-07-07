Der Schweiz droht eines der schlimmsten Szenarien an dieser WM. Fast ein halbes Dutzend Spieler sind verletzt oder angeschlagen: Michel Aebischer, Luca Jaquez, Djibril Sow, Rubén Vargas sind bis anhin fraglich – Johan Manzambi ist aufgrund seiner Knieverletzung auf jeden Fall raus.
Sollte tatsächlich alle fünf Spieler ausfallen, wäre das für den Nati-Trainer ein herber Dämpfer für die Startaufstellung. Wir dürfen gespannt sein, wie Yakin auf die neueste Entwicklung reagiert.
Willkommen zum nächsten heissen Duell: Die Schweiz trifft im WM-Achtelfinal auf Kolumbien. Anpfiff ist um 22 Uhr Schweizer Zeit. 20 Minuten ist im Stadion von Vancouver live dabei und liefert Dir alles zum Kracher gegen die Latin-Kicker.