Der Schweiz droht eines der schlimmsten Szenarien an dieser WM. Fast ein halbes Dutzend Spieler sind verletzt oder angeschlagen: Michel Aebischer, Luca Jaquez, Djibril Sow, Rubén Vargas sind bis anhin fraglich – Johan Manzambi ist aufgrund seiner Knieverletzung auf jeden Fall raus.

Johan Manzambi plagen Schmerzen im Knie. IMAGO/STEINSIEK.CH

Sollte tatsächlich alle fünf Spieler ausfallen, wäre das für den Nati-Trainer ein herber Dämpfer für die Startaufstellung. Wir dürfen gespannt sein, wie Yakin auf die neueste Entwicklung reagiert.