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Ticker | Schweiz - Kolumbien | Achtelfinale Weltmeisterschaft 2026 Canada/Mexico/USA

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Schweiz – Kolumbien

Publiziert 07. Juli 2026, 16:44

Fragezeichen vor Achtelfinal: Wer ersetzt Manzambi im Angriff?

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Dominik Mächler
Pascal Ruckstuhl
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Der Schweiz droht eines der schlimmsten Szenarien an dieser WM. Fast ein halbes Dutzend Spieler sind verletzt oder angeschlagen: Michel Aebischer, Luca Jaquez, Djibril Sow, Rubén Vargas sind bis anhin fraglich – Johan Manzambi ist aufgrund seiner Knieverletzung auf jeden Fall raus.
Johan Manzambi plagen Schmerzen im Knie.
Johan Manzambi plagen Schmerzen im Knie.IMAGO/STEINSIEK.CH
Sollte tatsächlich alle fünf Spieler ausfallen, wäre das für den Nati-Trainer ein herber Dämpfer für die Startaufstellung. Wir dürfen gespannt sein, wie Yakin auf die neueste Entwicklung reagiert.
Willkommen zum nächsten heissen Duell: Die Schweiz trifft im WM-Achtelfinal auf Kolumbien. Anpfiff ist um 22 Uhr Schweizer Zeit. 20 Minuten ist im Stadion von Vancouver live dabei und liefert Dir alles zum Kracher gegen die Latin-Kicker.
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