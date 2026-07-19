Beide Teams haben sich durchkämpfen müssen

«La Roja» startete in der Gruppenphase mit einem überraschenden Unentschieden gegen Kap Verde, dann kam die Maschinerie des Teams von Luís de la Fuente ins Rollen und marschierte durch bis in den Final. Besonders in den Schlussminuten machte Spanien mit seinen Jokern mehrfach den Unterschied. Im Halbfinal liessen die Spanier gegen die bis dahin offensiv starken Franzosen nichts anbrennen und fanden vorne die Lösungen. Die Iberer überzeugten in diesem Turnier mit starkem Pressing und Spielfreude.

In der Gruppenphase noch eine Macht, gerieten die Argentinier in der Folge immer wieder in Schwierigkeiten - so gegen Kap Verde, gegen Ägypten und die Schweiz. Gegen England gerieten die «Gauchos» zwar in Rückstand, drehten aber auch dieses Spiel.