Im Final der Fussball-Weltmeisterschaft kämpfen Spanien und Argentinien am Sonntag um den Titel – das Spiel wird zugleich zur Bühne für zahlreiche Musikstars. Im MetLife-Stadion im US-Bundesstaat New Jersey findet 90 Minuten vor Anpfiff zunächst die Abschlusszeremonie der WM statt, zu der unter anderen der für seine Stunts bekannte Hollywoodstar Tom Cruise, der Sänger Robbie Williams und der Rapper Post Malone erwartet werden.
Angekündigt ist zudem eine Halbzeitshow mit Stars wie Madonna, Justin Bieber, der K-Pop-Band BTS und Shakira. Die Pause dürfte wegen des Auf- und Abbaus der Bühne deutlich länger ausfallen als die üblichen 15 Minuten. Erstmals seit Beginn der WM wird auch US-Präsident Donald Trump im Stadion erwartet. Der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez und die mexikanische Präsidentin Claudia Sheinbaum wollen das Finale ebenfalls besuchen.