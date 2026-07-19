News|

Ticker | Spanien - Argentinien | Finale Weltmeisterschaft 2026 Canada/Mexico/USA

Werbung
ARG – ESP 0:0*

Publiziert 19. Juli 2026, 20:59

Los gehts mit dem WM-Final! Jubelt Argentinien oder Spanien?

Finale

Spanien
21:00
Argentinien

Spanien

Heute

Argentinien

Alle Resultate anzeigen

Sven Forster
Florian Gnägi
Sebastian Rieder
+1
von
Sven Forster (aus New York)
Florian Gnägi
Sebastian Rieder
Eric Belot
Bevorzugte Quelle

Gleich geht es los

Nach dem zweiten Teil der Show vor dem Spiel kommen nun die Hauptakteure aufs Feld. Es erklingen die Nationalhymnen, heute nicht vom Band, sondern live performt!
SRF

Tom Cruise hält kurze Rede

Legenden Andrés Iniesta und Mario Kempes bringen den WM-Pokal! Nun spricht Tom Cruise! 48 Teams haben die Reise begonnen. Heute sind noch zwei Teams übrig. Das Fest soll nun zu Ende gebracht werden - so die Botschaft.
SRF

Die Spannung steigt

Unter anderem Nicole Scherzinger und Robbie Williams sorgen für Stimmung.
SRF
Werbung

Bald geht es los

Bevor Fussball gespielt wird, gibt es noch eine Show zum Einstimmen! Jennifer Hudson singt die US-amerikansiche Nationalhymne, den Star Spangled Banner.
SRF

Beide Teams haben sich durchkämpfen müssen

«La Roja» startete in der Gruppenphase mit einem überraschenden Unentschieden gegen Kap Verde, dann kam die Maschinerie des Teams von Luís de la Fuente ins Rollen und marschierte durch bis in den Final. Besonders in den Schlussminuten machte Spanien mit seinen Jokern mehrfach den Unterschied. Im Halbfinal liessen die Spanier gegen die bis dahin offensiv starken Franzosen nichts anbrennen und fanden vorne die Lösungen. Die Iberer überzeugten in diesem Turnier mit starkem Pressing und Spielfreude.
In der Gruppenphase noch eine Macht, gerieten die Argentinier in der Folge immer wieder in Schwierigkeiten - so gegen Kap Verde, gegen Ägypten und die Schweiz. Gegen England gerieten die «Gauchos» zwar in Rückstand, drehten aber auch dieses Spiel.

Wer holt sich sein Double?

«La Roja» könnte nach dem EM-Titel nun auch an der WM den Titel holen. Das schafften und übertrafen die Spanier bereits: 2008 gewannen sie die Europameisterschaft, 2010 die Weltmeisterschaft und 2012 erneut die EURO, dazumal noch unter Vicente del Bosque.
Die «Albiceleste» könnte sich heute zum zweiten Mal in Folge zum Weltmeister küren. Vor vier Jahren setzten sich die Argentinier im Final gegen Frankreich durch. Früher in diesem Jahr holten die «Gauchos» auch schon den Südamerika-Cup.
Sven Forster
Sven Forster

Der US-Präsident ist da

Trump kommt zum WM-Final – drei Helikopter der US-Regierung sind soeben über das Stadion geflogen und haben zur Landung angesetzt.
Werbung
20 MInuten
20 MInuten

20 Minuten vor Ort

Die Aufstellungen sind da

Argentinien-Coach Scaloni wechselt heute auf drei Positionen im Vergleich zum Halbfinal: Montiel spielt für Molina, Nico Gonzalez für Paredes und de Paul für Simeone. Speziell die Nomination von Gonzalez ist doch eine grössere Überraschung, da der Flügelspieler von Juventus Turin an diesem Turnier bislang noch nie von Beginn an ran durfte.

De la Fuente vertraut bei den Spanier auf seine Stamm-Elf.
Flashscore

Viele Stars werden erwartet

Im Final der Fussball-Weltmeisterschaft kämpfen Spanien und Argentinien am Sonntag um den Titel – das Spiel wird zugleich zur Bühne für zahlreiche Musikstars. Im MetLife-Stadion im US-Bundesstaat New Jersey findet 90 Minuten vor Anpfiff zunächst die Abschlusszeremonie der WM statt, zu der unter anderen der für seine Stunts bekannte Hollywoodstar Tom Cruise, der Sänger Robbie Williams und der Rapper Post Malone erwartet werden.
Angekündigt ist zudem eine Halbzeitshow mit Stars wie Madonna, Justin Bieber, der K-Pop-Band BTS und Shakira. Die Pause dürfte wegen des Auf- und Abbaus der Bühne deutlich länger ausfallen als die üblichen 15 Minuten. Erstmals seit Beginn der WM wird auch US-Präsident Donald Trump im Stadion erwartet. Der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez und die mexikanische Präsidentin Claudia Sheinbaum wollen das Finale ebenfalls besuchen.

Stimme ab

Das grosse Highlight der WM 2026 steht an. Im WM-Final trifft Spanien auf England. 20 Minuten ist in New York vor Ort. Das Spiel gibt es ab 21 Uhr live.

Deine Meinung zählt

69 Kommentare