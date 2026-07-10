Die Kadenz ist nicht mehr ganz so hoch. Die Spanier beissen sich an der Defensive der Belgier etwas die Zähne aus. Letztere versuchen wieder vermehrt, in die Konter zu gehen. Raskin holt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss heraus. Die Spanier verteidigen im Rückwärtsgang ungeschickt.
74'
Belgische Defensive abgeklärt
Die Iberer haben wieder mehr Spielanteile. Doch im letzten Drittel gelingt nicht viel. Die Roten Teufel mauern alles zu. Auch Yamal kommt nicht durch.
71'
Nächster Wechsel bei Belgien: Es geht nun doch nicht mehr weiter bei Courtois! Unter Tränen verlässt der Routinier das Feld. Für ihn kommt Lammens.
Werbung
70'
Auf geht's ins letzte Viertel
Findet ein Team hier noch den Dosenöffner?
67'
Hydration Break
Kann Courtois weitermachen? Er geht mit seinen Teamkollegen erstmal vom Feld!
66'
Probleme bei Courtois
Der belgische Schlussmann muss sich hinsetzen und Behandlung in Anspruch nehmen!
62'
Das Spiel nimmt wieder Fahrt auf
Auf der einen Seite kommen die Belgier mit Speed. Die Spanier können in der eigenen Box mit vereinten Kräften klären. Die Belgier monieren einen Hands-Penalty. Doch der Schiedsrichter und der VAR bleiben stumm. Dann muss bereits wieder Courtois ran! Oyarzabal schiesst aus spitzem Winkel, der belgische Keeper ist schnell unten und hält!
Werbung
60'
Dreifachwechsel bei den Roten Teufeln: Vanaken, Trossard und De Cuyper machen Platz für Witsel, Lukaku und Seys.
56'
Doppelwechsel bei der Furia Roja: Baena und Fabián weichen für Ferrán Torres und Pedri.
57'
De Cuyper brandgefährlich
Schliesslich können sich die Belgier vom Pressing der Iberer lösen. Und prompt brennt es im Sechzehner der Spanier! Der Schuss von De Cuyper landet im Aussennetz!
54'
Belgien kommt nicht hinten raus
Die Roten Teufel können den Ball nun erstmals in dieser zweiten Hälfte etwas monopolisieren. Gegen das spanische Gegenpressing ist aber noch nichts auszurichten.
50'
Druckphase für Spanien
Die Iberer machen das Spiel schnell und rotieren, was das Zeug hält. Die Belgier behalten im eigenen Sechzehner die Oberhand, kommen aber zu keiner Entlastung.
47'
Beide Teams mit viel Offensivdrang
Erst sind es die Belgier, die aufs Gaspedal treten und durch die Mitte zu einer ersten Chance kommen. Unai Simón antizipiert gut und schnappt sich den steilen Ball. Nur wenige Sekunden später schickt Cubarsí mit einem Pass wie mit heissem Messer durch warme Butter Yamal! Der findet seinen Meister in Courtois. Dann geht die Fahne des Assistenten an der Seitenlinie hoch!
46' Die zweite Halbzeit läuft! Auf beiden Seiten sind noch keine Personalwechsel zu verzeichnen.
Werbung
Zur Halbzeit geht Belgien mit einem glücklichen 1:1 gegen Spanien in die Pause.
La Furia Roja kontrollierte den Ballbesitz (66 %) gewohnt dominant und setzte die belgische Verteidigung früh unter Druck.
In der 30. Minute belohnte Fabián Ruiz die Mannschaft von Luis de la Fuente, nachdem er eine Lücke in der Abwehr fand und zum verdienten 1:0 einschoss.
Die Roten Teufel zeigten sich extrem minimalistisch und konterten stark. Ausgleich vor dem Pausenpfiff: Nach einer präzisen Flanke von Timothy Castagne traf Charles De Ketelaere in der 41. Minute per Kopf zum überraschenden Ausgleich.
45+4' Die erste Halbzeit ist vorbei! Mit je einem Tor gehen die Spanier und die Belgier in die Garderobe!
Schnelle Phase
Es geht hin und her. Die Belgier gehen erst in den Gegenstoss. De Ketelaeres Pass in die Tiefe kommt nicht an. Dann stürmen die Spanier. Die Flanke segelt aber an Freund und Feind vorbei.
45'
Fünf Minuten Nachspielzeit
Die Spanier haben den Vorwärtsgang bereits wieder gefunden und zwingen die Roten Teufel in die Defensive.
43'
Cubarsí zieht im Zweikampf am Boden an der Hose seines Gegners. Das gibt die erste Gelbe Karte in diesem bislang sehr fairen, flüssigen Spiel.
41'
1 : 1
TOOOR FÜR BELGIEN! Die Roten Teufel könenn den Ball etwas länger halten und kommen bis tief in die Hälfte der Spanier! Castagne tritt die Flanke hoch in die Box. De Ketelaere setzt sich durch und nickt ein! Unai Simón ist nach über 600 Minuten erstmals wieder geschlagen!
40'
Yamal nah am zweiten Tor
Auf der rechten Seite lässt der Spanier Doku mit einer Tempoverschärfung alt aussehen, zieht nach innen und feuert! Sein Schuss landet im Aussennetz.
Werbung
38'
Kaum Entlastung für die Roten Teufel
«La furia roja» ist drückend überlegen und fängt an, zu zaubern! In extremis klären die Belgier am eigenen Sechzehner.
Erneut viel Prominenz im Stadion zugegen
Penelope Cruz und Brad Pitt wurden gesichtet.
35'
Courtois verhindert das 0:2
Die Iberer kommen immer wieder brandgefährlich! Es gibt den Freistoss aus vielversprechender Position direkt an der Strafraumgrenze der Belgier zentral vor dem Tor. Yamal hält drauf. Der beglische Schlussmann ist blitzschnell unten und wehrt zur Seite ab!