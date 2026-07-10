Zur Halbzeit geht Belgien mit einem glücklichen 1:1 gegen Spanien in die Pause.

La Furia Roja kontrollierte den Ballbesitz (66 %) gewohnt dominant und setzte die belgische Verteidigung früh unter Druck.

In der 30. Minute belohnte Fabián Ruiz die Mannschaft von Luis de la Fuente, nachdem er eine Lücke in der Abwehr fand und zum verdienten 1:0 einschoss.

Spanien muss gegen Belgien das ersten Gegentor an dieser WM verdauen. Getty Images via AFP

Die Roten Teufel zeigten sich extrem minimalistisch und konterten stark. Ausgleich vor dem Pausenpfiff: Nach einer präzisen Flanke von Timothy Castagne traf Charles De Ketelaere in der 41. Minute per Kopf zum überraschenden Ausgleich.