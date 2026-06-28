In einem wenig berauschendem Spiel setzt sich Kanada dank einem späten Treffer gegen Südafrika durch. IMAGO/ZUMA Press Wire

Die Szenen des Spiels

Wer sich am Sonntagabend für den «Tatort» oder «Rosamunde Pilcher» anstatt des WM-Sechzehntelfinals Südafrika gegen Kanada entschieden hat, der hat alles richtig gemacht. In einer an Langeweile kaum zu überbietenden Partie ereignete sich lange Zeit kaum etwas. Erst als sich alle wohl bereits mit der Verlängerung abgefunden hatten, traf Stephen Eustaquio mit einem satten Schuss zur Führung für Kanada und erlöste damit nebst allen kanadischen Fans auch eine Vielzahl an neutralen Fans.

Die Schlüsselfigur

Wirklich aufgedrängt hat sich für diesen Titel keiner der eingesetzten Akteure. Aber wer wie Eustaquio sein Team mit einem Treffer in der Nachspielzeit in den WM-Achtelfinal schiesst, hat das Prädikat Schlüsselfigur letztlich irgendwie doch verdient.

Eustaquio erzielte den einzigen Treffer der Partie. AFP

Das bessere Team

Beide Teams qualifizierten sich erstmals in der Geschichte für die K.-o.-Phase einer WM – und dürften sich aufgrund des Gegners jeweils auch Chancen auf den Achtelfinal ausgerechnet haben. Dass es für die Teams aber um einen Platz unter den letzten 16 ging, war zumindest in der 1. Halbzeit kaum zu erkennen. Das Niveau war auf beiden Seiten bescheiden, wobei sich Südafrika relativ weit zurückzog. Kanada wartete aber ebenfalls ab und war bemüht, keinen Fehler zu machen. Die logische Konsequenz zur Pause: ein 0:0.

Auch nach der Pause waren die Bilder die gleichen. Immer wieder gab es Pfiffe gegen die Teams, wenn diese den Ball in aller Ruhe durch die Abwehrreihen zirkulieren liessen. Alles in allem waren die Kanadier sicherlich die aktivere Mannschaft, nutzten aber die wenigen Chancen nicht aus – ausser jener in der Nachspielzeit.

Das Tribünengezwitscher

Kanada-Captain Alphonso Davies kam in der vierten WM-Partie nun doch noch zu seinem ersten Einsatz und wurde für die Schlussphase eingewechselt. Während er zu Beginn gleich für Wirbel sorgte, passt auch er sich wenige Minuten später dem eher gemächlichen Tempo der Partie an.

Die Tore

91’ | 0:1 | In der Nachspielzeit erlöste Eustaquio Kanada mit dem einzigen Treffer des Abends.

So gehts weiter

Während für Südafrika das Turnier zu Ende ist, geht es für Kanada am Samstag, 4. Juli, mit dem Achtelfinal weiter. Gegner wird entweder die Niederlande oder Marokko sein.