Der 1:1-Ausgleich war schön anzusehen. SRF

Südkorea hat zum WM-Start gegen Tschechien einen Rückstand gedreht und ist mit einem 2:1 (0:0) ins XXL-Turnier gestartet. In-beom Hwang (68. Minute) und Hyeon-gyu Oh (80.) trafen für das Team um den enttäuschenden Superstar Heung-Min Son. Kapitän Ladislav Krejci hatte die Tschechen 20 Jahre nach der bislang letzten WM-Teilnahme in Deutschland in Führung geköpft (59.).

Zuvor hatte in Gruppe A Co-Gastgeber Mexiko den WM-Auftakt gegen Südafrika 2:0 gewonnen und ist vor dem zweiten Spieltag damit Tabellenführer. Erneut in Guadalajara kommt es damit der deutschen Nacht zum 19. Juni zum Duell zwischen den beiden siegreichen Teams der Gruppe. Für Südafrika und Tschechien geht es am 18. Juni schon um den Erhalt der Hoffnungen für die K.-o.-Phase.

Viele Bundesliga-Profis am Werk

Insgesamt fünf Bundesliga-Profis verteilten sich auf die beiden Startaufstellungen. Südkorea brachte neben Bayern-Verteidiger Minjae Kim in der Abwehr auch Jae-Sung Lee vom FSV Mainz 05, Tschechien setzte in Mexiko auf die Hoffenheimer Robin Hranac, Vladimir Coufal und Leverkusens Stürmer Patrik Schick im Angriff.

Der 30-Jährige hatte nach 14 Minuten auch die erste kleinere Chance der Partie – dann vergaben Südkoreas Nationalspieler reihenweise Gelegenheiten. Allein Superstar Son tauchte mehrfach gefährlich vor dem Tor von Matej Kovar auf, zielte dann aber entweder zu ungenau, wurde geblockt oder scheiterte am Torwart der PSV Eindhoven. Auch der Mainzer Lee konnte seine gute Chance in der 49. Minute nicht nutzen.

Eine Szene des Spiels. -/YNA/dpa

Die Tschechen gingen dagegen mit der ersten klaren Chance in Führung. Einen Einwurf von Coufal köpfte Krejci im ersten von insgesamt vier WM-Partien in Guadalajara ins Tor.

Für Südkorea war der Treffer mitten in einer guten Phase besonders bitter. Doch lange brauchten die Asiaten nicht, um sich zu erholen. Schon acht Minuten später gelang Hwang der Ausgleich. Der Profi von Feyenoord Rotterdam war erst fünf Minuten zuvor für Lee eingewechselt worden. Der ebenfalls eingewechselte Oh drehte die Partie dann nach einem feinen Konter und sorgte für einen perfekten Start Südkoreas ins Turnier. (dpa/fss)