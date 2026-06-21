Pausenfazit

Mit dem Stand von 0:2 gehen Tunesien und Japan in die Pause. Ein Duell, das bislang nur in eine Richtung ging: das tunesische Tor. Japan ging schon nach vier Minuten durch ein Hackentor in Führung. Kamada nutzte ein Durcheinander im Strafraum, nachdem sich Nakamura davonstahl. Danach folgt unter den Augen der japanischen Prinzessin ein Offensivfeuerwerk.

Weiss bislang im Laufe der Partei den Ball besser zu behaupten: Ayase Ueda im Zweikampf IMAGO/Anadolu Agency

Tunesien findet kaum ins Spiel. Schlussmann Dahmen rettet zunächst einen Ball von Tomiyasu auf der Linie (10.), ist nach einer halben Stunde dann aber machtlos. Ueda stellt den Spielstand auf 2:0, als er einen satten Rechtsschuss am Strafraumeck abfeuert. Die Defensive der Adler von Karthago sah dabei erneut schlecht aus. Bislang traten sie auch offensiv kaum in Erscheinung und steuern somit auf ein WM-Aus zu.