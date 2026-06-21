Während die Spieler im Inneren des Estadio BBVA verschwinden, werfen wir einen Blick auf die Aussicht rund um das Stadion. Sicher eine der schönsten dieser Endrunde wo regulär der fünfmalige mexikanische Meister CF Monterrey seine Spiele abhaltet.
Wir wollen wissen
Die Samurai Blue wurden vor dem Turnier von vielen als sogenanntes «Dark Horse» bezeichnet. Da es gegen Tunesien bislang rund läuft, stellt sich die Frage:
Wie weit kommt Japan an dieser WM?
Pausenfazit
Mit dem Stand von 0:2 gehen Tunesien und Japan in die Pause. Ein Duell, das bislang nur in eine Richtung ging: das tunesische Tor. Japan ging schon nach vier Minuten durch ein Hackentor in Führung. Kamada nutzte ein Durcheinander im Strafraum, nachdem sich Nakamura davonstahl. Danach folgt unter den Augen der japanischen Prinzessin ein Offensivfeuerwerk.
Tunesien findet kaum ins Spiel. Schlussmann Dahmen rettet zunächst einen Ball von Tomiyasu auf der Linie (10.), ist nach einer halben Stunde dann aber machtlos. Ueda stellt den Spielstand auf 2:0, als er einen satten Rechtsschuss am Strafraumeck abfeuert. Die Defensive der Adler von Karthago sah dabei erneut schlecht aus. Bislang traten sie auch offensiv kaum in Erscheinung und steuern somit auf ein WM-Aus zu.
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Die ersten 45 Minuten sind vorbei und der Schiedsrichter bittet beide Teams in die Katakomben des Estadio BBVA.
47'
Etwas Unruhe durch Suzuki
Ein langer Einwurf von Valery sorgt für Unruhe im japanischen Strafraum. Torhüter Suzuki faustet den Ball dabei etwas unsauber weg, hat aber Glück, da die Szene wegen eines Offensivfouls von Hannibal abgepfiffen wird.
45'
Vier Minuten oben drauf
Während die vierminütige Nachspielzeit angezeigt wird, sieht sich Tunesien weiterhin der nächsten japanischen Ballstafette ausgesetzt.
44'
Freistoss für Japan
Japan erhält den ersten Freistoss der Partie. Ito bringt den Ball aus dem linken Halbfeld in den Strafraum, wo Dahmen mit den Fäusten herauskommt. Dies misslingt fast, da er den Ball genau in einen eigenen Mitspieler faustet. Kurz darauf kann die Renard-Elf jedoch klären. Wirklich sicher wirken Tunesiens Schlussmänner nicht.
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42'
Samurai Blue und das Mittelfeld
Die Japaner sind wieder in Ballbesitz. Mit der komfortablen Führung im Rücken legen sie sich den Gegner zurecht. Besonders im Mittelfeld fällt auf, dass das Team von Coach Hajime Moriyasu spielbestimmend ist. Insbesondere Tunesien-Abräumer Skhiri hat bislang keinen richtigen Zugriff.
40'
Kamada mit viel Platz
Die Nordafrikaner haben weiterhin Probleme in der Abwehr: Eine Flanke von der rechten Seite von Ito findet Kamada, der selbst etwas überrascht scheint, wie viel Platz er im gegnerischen Strafraum bekommt. Aufgrund eines Stockfehlers muss er aber abdrehen, bevor es für Dahmen erneut gefährlich wird.
38'
Ito mit Tempo
Tunesiens Mannschaft scheint sich wieder zu fangen, doch sobald die Japaner das Tempo anziehen, wird es schwierig. Dies wird etwa bei Ito deutlich, als der Genk-Spieler gleich vier, fünf Gegenspieler aussteigen lässt, um in den Strafraum zu kommen, dort den Ball aber noch final verstolpert.
35'
Druck von Samurai Blue
Die Japaner wissen weiterhin, die Tunesier durch frühes Pressing diszipliniert in die eigene Hälfte zurückzudrängen und kaum Chancen zuzulassen. Den Nordafrikanern bleibt nur der lange Ball, doch Nakamura klärt vor Tounekti.
34'
Wie reagiert Tunesien?
Nach dem nächsten Gegentreffer steht Tunesien bei seiner sechsten WM-Teilnahme vor dem nächsten frühen WM-Aus. Bislang reicht es zwar für Umschaltmomente, doch wirklich gefährlich wird man nicht vor dem japanischen Tor.
31'
0 : 2
Tor für Japan! Und Samurai Blue schaltet schnell um – samt Tor. Nach einem Ballverlust im Mittelfeld landet der Ball bei Ueda am rechten Strafraumeck. Dieser will scheinbar auf Tanaka per Steckpass weiterleiten, verpasst aber. Der japanische Stürmer hält Talbi auf Distanz, nimmt den Kopf kurz hoch und setzt den Ball dann ganz trocken per Rechtsschuss sicher unten links ins Netz.
29'
Adler mit mehr Ballkontrolle
Nach der Trinkpause folgt eine Ballbesitzphase der Tunesier, die via Abdi auf der linken Schiene einen Vorstoss wagen. Doch Doan befördert den Ball aus der Gefahrenzone.
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27'
Beste Stimmung in Mexiko
Während die Spieler noch nicht auf dem Feld sind, sorgt der DJ im gut gefüllten Estadio BBVA für ordentliche Stimmung. Sowohl heimische Fans als auch Gäste aus Asien und Nordafrika sind dabei.
24'
Trinkpause
Es folgt die erste Trinkpause in einer Partie, die zwar zunehmend ausgeglichener wird, in der Japan aber verdient führt.
22'
Hannibal unter Druck
Auffällig ist Japans frühes Pressing, welches Hannibal zu spüren bekommt und das dem Gegner wenig Räume lässt. Die kreative Schaltzentrale Tunesiens wird gleich von drei Japanern in der eigenen Hälfte angegangen.
20'
Probleme von Dahmen
Ein hoher Ball von Bayerns Ito in den tunesischen Strafraum sorgt für Probleme bei Schlussmann Dahmen, der den Ball fallen lässt. Ito duelliert sich dabei mit ihm im Zweikampf und wird kurz darauf zurückgepfiffen.
18'
Japan mit Hereingabe
Weder Ben Slimane noch Tounekti konnten den Ball wirklich aufs Tor bringen. Dann meldet sich Japan wieder in der Offensive: Itos Hereingabe von der linken Seite wird jedoch früh abgeblockt.
16'
Ecke von Saad
Saad bringt die Kugel scharf in Richtung Fünfmeterraum, doch erneut ist der japanische Captain Itakura zur Stelle und klärt. Tunesien macht die Kugel aber nochmals heiss, doch ein Abschluss bleibt in den Reihen der japanischen Abwehr hängen.
14'
Tunesien mit etwas mehr Zugriff
Nach der wilden Startphase, die in Monterey nur eine Richtung kannte, kommt Tunesien zur ersten etwas längeren Ballbesitzphase und holt nach einem hohen Ball eine Ecke heraus, nachdem Itakura geklärt hat.
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12'
Befreiungsschlag für Tunesien
Skhiri sorgt für eine Verschnaufpause und schickt Hannibal mit einem hohen Ball auf der linken Seite. Itakura geht früh dazwischen und klärt.
10'
Ueda macht den Ball heiss
Es bleibt eine Partie in nur eine Richtung: Tunesiens Schlussmann Dahmen kann eine Ecke nur unzureichend klären, sodass der Ball über Ueda und Tomiyasu erneut vors Tor kommt. Letzterer lenkt den Ball mit einem Flachschuss aufs rechte Eck, den Dahmen in letzter Sekunde von der Linie kratzen kann. Da fehlten nur Zentimeter, dass der Ball nicht komplett über der Linie war.
9'
Bronn vereitelt nächste Chance
Die nächste grosse Möglichkeit ergibt sich, als Ueda einen Konter sauber ausspielt und den Ball an der rechten Grundlinie erhält. Talbi rauscht im Duell gegen den Ball komplett daneben und es folgt das Zuspiel vor den Kasten, wo Kamada bereitsteht. In höchster Not grätscht Bronn und kann zur Ecke klären.