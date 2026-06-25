Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Tunesien und Niederlande ist 1:3.
96'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Tunesien und Niederlande ist 1:3.
94'
Ball abgeblockt. Elias Achouri (Tunesien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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93'
Ecke Tunesien. Die Ecke wurde verursacht von Nathan Aké.
91'
Der vierte Offizielle kündigt 5 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Wechsel Tunesien. Sebastian Tounekti kommt für Hazem Mastouri.
90'
Vorbeigeschossen. Hazem Mastouri (Tunesien) versucht es mit dem rechten Fuss aus mehr als 30 Metern doch die Kugel geht rechts vorbei nach einem Konter.
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85'
Ecke Niederlande. Die Ecke wurde verursacht von Ellyes Skhiri.
84'
Nathan Aké (Niederlande) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
84'
Foul von Firas Chaouat (Tunesien).
84'
Wechsel Niederlande. Noa Lang kommt für Cody Gakpo.
83'
Foul von Nathan Aké (Niederlande).
83'
Hannibal Mejbri (Tunesien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
81'
Abseits Tunesien. Hazem Mastouri spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Firas Chaouat im Abseits.
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80'
Vorbeigeschossen. Nathan Aké (Niederlande) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Jan Paul van Hecke mit dem Kopf nach einer Standardsituation.
79'
Justin Kluivert (Niederlande) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
79'
Foul von Hadj Mahmoud (Tunesien).
79'
Nathan Aké (Niederlande) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
79'
Foul von Hadj Mahmoud (Tunesien).
78'
Ball pariert. Virgil van Dijk (Niederlande) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Teun Koopmeiners.
78'
Justin Kluivert (Niederlande) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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78'
Foul von Hazem Mastouri (Tunesien).
77'
Wechsel Niederlande. Memphis Depay kommt für Brian Brobbey.
77'
Vorbeigeschossen. Elias Achouri (Tunesien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei nach einer Ecke.
76'
Ecke Tunesien. Die Ecke wurde verursacht von Bart Verbruggen.
76'
Ball pariert. Hannibal Mejbri (Tunesien) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Hazem Mastouri.
75'
Wechsel Tunesien. Firas Chaouat kommt für Ismaël Gharbi.
74'
Foul von Teun Koopmeiners (Niederlande).
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74'
Hannibal Mejbri (Tunesien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
74'
Foul von Ryan Gravenberch (Niederlande).
74'
Mortadha Ben Ouanes (Tunesien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
72'
Das Spiel läuft wieder.
72'
Wechsel Niederlande. Crysencio Summerville kommt für Donyell Malen.
72'
Wechsel Niederlande. Justin Kluivert kommt für Tijjani Reijnders.
72'
Wechsel Niederlande. Teun Koopmeiners kommt für Frenkie de Jong.
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69'
Das Spiel ist unterbrochen für eine Getränkepause.
68'
Ball pariert. Tijjani Reijnders (Niederlande) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Brian Brobbey.
68'
Wechsel Tunesien. Mortadha Ben Ouanes kommt für Mohamed Amine Ben Hmida.
68'
Wechsel Tunesien. Elias Achouri kommt für Anis Ben Slimane.
67'
Wechsel Tunesien. Hadj Mahmoud kommt für Rani Khedira.
66'
Vorbeigeschossen. Denzel Dumfries (Niederlande) versucht es per Kopf rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei.
66'
Tijjani Reijnders (Niederlande) trifft die Latte mit dem rechten Fuss links im Sechzehner,.
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65'
Ball pariert. Hazem Mastouri (Tunesien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Yan Valery.
65'
Frenkie de Jong (Niederlande) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
65'
Foul von Mohamed Amine Ben Hmida (Tunesien).
62'
1 : 3
Tor! Der Spielstand zwischen Tunesien und Niederlande ist 1:3. Jan Paul van Hecke (Niederlande) trifft per Kopf links im Fünfmeterraum, oben rechts. Vorbereitet von Tijjani Reijnders mit einer Flanke nach einer Ecke.
61'
Ecke Niederlande. Die Ecke wurde verursacht von Yan Valery.
61'
Ball abgeblockt. Cody Gakpo (Niederlande) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Nathan Aké.
59'
Donyell Malen (Niederlande) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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59'
Foul von Rani Khedira (Tunesien).
59'
Foul von Jan Paul van Hecke (Niederlande).
59'
Hannibal Mejbri (Tunesien) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
56'
Ecke Niederlande. Die Ecke wurde verursacht von Ali Abdi.
54'
1 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Tunesien und Niederlande ist 1:2. Hazem Mastouri (Tunesien) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Hannibal Mejbri mit einer Flanke nach einer Ecke.
53'
Ecke Tunesien. Die Ecke wurde verursacht von Jan Paul van Hecke.
51'
Foul von Jan Paul van Hecke (Niederlande).
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51'
Hazem Mastouri (Tunesien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
51'
Ball abgeblockt. Denzel Dumfries (Niederlande) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
49'
Foul von Virgil van Dijk (Niederlande).
49'
Hazem Mastouri (Tunesien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Abseits Niederlande. Nathan Aké spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Cody Gakpo im Abseits.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Tunesien und Niederlande ist 0:2.
46'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
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44'
Abseits Tunesien. Anis Ben Slimane spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Yan Valery im Abseits.
44'
Ball pariert. Denzel Dumfries (Niederlande) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Frenkie de Jong.
42'
Ball abgeblockt. Brian Brobbey (Niederlande) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Donyell Malen.
39'
Vorbeigeschossen. Ryan Gravenberch (Niederlande) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Brian Brobbey.
37'
Ryan Gravenberch (Niederlande) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
37'
Foul von Mohamed Amine Ben Hmida (Tunesien).
34'
Foul von Frenkie de Jong (Niederlande).
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34'
Hannibal Mejbri (Tunesien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
32'
Vorbeigeschossen. Ismaël Gharbi (Tunesien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Hannibal Mejbri nach einer Standardsituation.
32'
Foul von Ryan Gravenberch (Niederlande).
32'
Hannibal Mejbri (Tunesien) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
31'
Vorbeigeschossen. Donyell Malen (Niederlande) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei nach einer Ecke.
30'
Ball abgeblockt. Denzel Dumfries (Niederlande) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Brian Brobbey.
30'
Ecke Niederlande. Die Ecke wurde verursacht von Mohamed Amine Ben Hmida.
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30'
Virgil van Dijk (Niederlande) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
30'
Foul von Hazem Mastouri (Tunesien).
30'
Vorbeigeschossen. Cody Gakpo (Niederlande) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Donyell Malen mit einer Flanke.
29'
Vorbeigeschossen. Donyell Malen (Niederlande) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Tijjani Reijnders mit einem langen Ball nach einer Ecke.
28'
Ecke Niederlande. Die Ecke wurde verursacht von Mohamed Amine Ben Hmida.
28'
Ball abgeblockt. Ryan Gravenberch (Niederlande) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Cody Gakpo.
27'
Foul von Brian Brobbey (Niederlande).
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27'
Ellyes Skhiri (Tunesien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
26'
Das Spiel läuft wieder.
23'
Das Spiel ist unterbrochen für eine Getränkepause.
23'
Handspiel von Nathan Aké (Niederlande).
19'
Ecke Niederlande. Die Ecke wurde verursacht von Aymen Dahmen.
19'
Ball pariert. Tijjani Reijnders (Niederlande) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Fünfmeterraum der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Donyell Malen.
17'
Vorbeigeschossen. Jan Paul van Hecke (Niederlande) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Tijjani Reijnders mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
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16'
Tijjani Reijnders (Niederlande) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
16'
Foul von Mohamed Amine Ben Hmida (Tunesien).
12'
Ball pariert. Anis Ben Slimane (Tunesien) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Yan Valery mit einer Flanke.
12'
Ecke Tunesien. Die Ecke wurde verursacht von Nathan Aké.
11'
Ball abgeblockt. Frenkie de Jong (Niederlande) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
9'
Denzel Dumfries (Niederlande) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
9'
Foul von Hannibal Mejbri (Tunesien).
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9'
Vorbeigeschossen. Ali Abdi (Tunesien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Anis Ben Slimane mit einer Flanke.
7'
0 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Tunesien und Niederlande ist 0:2. Brian Brobbey (Niederlande) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, oben rechts. Vorbereitet von Virgil van Dijk mit dem Kopf nach einer Standardsituation.
6'
Donyell Malen (Niederlande) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
6'
Foul von Rani Khedira (Tunesien).
3'
0 : 1
Pech für Tunesien - Eigentor von Ellyes Skhiri! Der Spielstand zwischen Tunesien und Niederlande ist 0:1. Unglücklicherweise trifft er mit links ins eigene Tor flach ins Netz.
2'
Vorbeigeschossen. Ismaël Gharbi (Tunesien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Hazem Mastouri mit einer Flanke.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Tunesien und Niederlande.
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Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.