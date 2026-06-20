Die Türkei scheitert frühzeitig. Getty Images via AFP

Die Türkei hat auch ihr zweites Spiel bei der Fussball-WM verloren und scheidet nach der Vorrunde aus. Das Team um Superstar Arda Güler von Real Madrid unterlag Paraguay trotz langer Überzahl nach einer Rot-Premiere mit 0:1 (0:1).

Matías Galarza erzielte in Santa Clara bereits in der zweiten Minute das entscheidende Tor für Paraguay, das lange nur zu zehnt spielte. Schiedsrichter Ivan Barton schickte Miguel Almirón in der Nachspielzeit der ersten Hälfte vom Platz, weil der sich im Disput mit Gegenspieler Mert Müldür die Hand vor den Mund gehalten hatte. Damit wendete der Unparteiische aus El Salvador erstmals eine bei dieser WM neue Regel an.

Paraguay hat nun drei Punkte und kann die K.-o.-Runde in der Partie gegen Australien aus eigener Kraft erreichen. Die USA haben in der Gruppe D bereits die Zwischenrunde erreicht.