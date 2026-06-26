Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Türkei und USA ist 3:2.
99'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Türkei und USA ist 3:2.
98'
3 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Türkei und USA ist 3:2. Kaan Ayhan (Türkei) trifft mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz unten rechts.
Werbung
98'
Vorbeigeschossen. Can Uzun (Türkei) versucht es mit dem rechten Fuss links im Fünfmeterraum, aber das Leder geht knapp rechts vorbei.
95'
Handspiel von Ricardo Pepi (USA).
95'
Ball abgeblockt. Ricardo Pepi (USA) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Christian Pulisic mit einem Steilpass.
93'
Ball abgeblockt. Álex Zendejas (USA) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Alex Freeman.
Werbung
92'
Das Spiel läuft wieder.
92'
Wechsel Türkei. Irfan Can Kahveci kommt für Baris Alper Yilmaz.
92'
Wechsel Türkei. Mert Müldür kommt für Oguz Aydin.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 7 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Auston Trusty (USA).
89'
Christian Pulisic (USA) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
89'
Foul von Ozan Kabak (Türkei).
Werbung
88'
Wechsel Türkei. Kaan Ayhan kommt für Orkun Kökçü.
88'
Abseits USA. Malik Tillman spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Christian Pulisic im Abseits.
86'
Wechsel USA. Malik Tillman kommt für Weston McKennie.
84'
Foul von Álex Zendejas (USA).
84'
Oguz Aydin (Türkei) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
84'
Wechsel Türkei. Can Uzun kommt für Kenan Yildiz.
84'
Wechsel Türkei. Çaglar Söyüncü kommt für Zeki Çelik.
Werbung
83'
Christian Pulisic (USA) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
83'
Foul von Salih Özcan (Türkei).
81'
Vorbeigeschossen. Orkun Kökçü (Türkei) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Oguz Aydin.
77'
Vorbeigeschossen. Christian Pulisic (USA) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Sergiño Dest nach einer Ecke.
77'
Wechsel USA. Alex Freeman kommt für Joe Scally.
77'
Wechsel USA. Álex Zendejas kommt für Brenden Aaronson.
76'
Wechsel USA. Sergiño Dest kommt für Giovanni Reyna.
Werbung
76'
Ecke USA. Die Ecke wurde verursacht von Abdülkerim Bardakci.
72'
Vorbeigeschossen. Kenan Yildiz (Türkei) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Orkun Kökçü.
71'
Ricardo Pepi (USA) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
71'
Foul von Ozan Kabak (Türkei).
71'
Foul von Sebastian Berhalter (USA).
71'
Orkun Kökçü (Türkei) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
70'
Das Spiel läuft wieder.
Werbung
67'
Das Spiel ist unterbrochen für eine Getränkepause.
67'
Christian Pulisic (USA) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
67'
Foul von Arda Güler (Türkei).
66'
Vorbeigeschossen. Weston McKennie (USA) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp am linken Torwinkel vorbei. Vorbereitet von Sebastian Berhalter mit einer Flanke nach einer Ecke.
65'
Das Spiel läuft wieder.
64'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Ugurcan Çakir (Türkei).
63'
Ecke USA. Die Ecke wurde verursacht von Zeki Çelik.
Werbung
63'
Ball abgeblockt. Weston McKennie (USA) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Brenden Aaronson.
63'
Ball pariert. Christian Pulisic (USA) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Ricardo Pepi.
63'
Vorbeigeschossen. Ricardo Pepi (USA) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Joe Scally mit einer Flanke.
62'
Vorbeigeschossen. Brenden Aaronson (USA) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei.
62'
Ball pariert. Christian Pulisic (USA) versucht es mit dem linken Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Sebastian Berhalter mit einem langen Ball.
60'
Ecke USA. Die Ecke wurde verursacht von Zeki Çelik.
58'
Wechsel USA. Christian Pulisic kommt für Timothy Weah.
Werbung
57'
Foul von Mark McKenzie (USA).
57'
Baris Alper Yilmaz (Türkei) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
57'
Abseits USA. Giovanni Reyna spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Joe Scally im Abseits.
56'
Abseits Türkei. Ugurcan Çakir spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Arda Güler im Abseits.
54'
Sebastian Berhalter (USA) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
54'
Foul von Arda Güler (Türkei).
53'
Foul von Miles Robinson (USA).
Werbung
53'
Kenan Yildiz (Türkei) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
53'
Abseits USA. Sebastian Berhalter spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Timothy Weah im Abseits.
53'
Brenden Aaronson (USA) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
53'
Foul von Orkun Kökçü (Türkei).
49'
2 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Türkei und USA ist 2:2. Sebastian Berhalter (USA) trifft mit dem rechten Fuss aus der Distanz, unten links.
48'
Ecke USA. Die Ecke wurde verursacht von Zeki Çelik.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Türkei und USA ist 2:1.
Werbung
49'
Abseits USA. Sebastian Berhalter spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Timothy Weah im Abseits.
48'
Vorbeigeschossen. Auston Trusty (USA) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Sebastian Berhalter mit einer Flanke nach einer Ecke.
48'
Ecke USA. Die Ecke wurde verursacht von Abdülkerim Bardakci.
46'
Foul von Weston McKennie (USA).
46'
Abdülkerim Bardakci (Türkei) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 6 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Sebastian Berhalter (USA) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
45'
Foul von Arda Güler (Türkei).
45'
Ball pariert. Weston McKennie (USA) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Miles Robinson mit dem Kopf.
44'
Sebastian Berhalter (USA) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
44'
Foul von Baris Alper Yilmaz (Türkei).
43'
Ecke Türkei. Die Ecke wurde verursacht von Miles Robinson.
43'
Ball abgeblockt. Kenan Yildiz (Türkei) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ozan Kabak.
42'
Ecke USA. Die Ecke wurde verursacht von Eren Elmali.
Werbung
40'
Ecke Türkei. Die Ecke wurde verursacht von Miles Robinson.
40'
Ball abgeblockt. Abdülkerim Bardakci (Türkei) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Fünfmeterraum der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Baris Alper Yilmaz mit dem Kopf.
39'
Foul von Brenden Aaronson (USA).
39'
Eren Elmali (Türkei) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
39'
Foul von Auston Trusty (USA).
39'
Arda Güler (Türkei) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
38'
Sebastian Berhalter (USA) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
38'
Foul von Salih Özcan (Türkei).
33'
Joe Scally (USA) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
33'
Foul von Kenan Yildiz (Türkei).
31'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Türkei und USA ist 2:1. Baris Alper Yilmaz (Türkei) trifft mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz unten rechts. Vorbereitet von Orkun Kökçü.
31'
Vorbeigeschossen. Orkun Kökçü (Türkei) versucht es mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Eren Elmali.
29'
Abseits USA. Miles Robinson spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Ricardo Pepi im Abseits.
29'
Vorbeigeschossen. Miles Robinson (USA) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Sebastian Berhalter mit einer Flanke nach einer Ecke.
Werbung
29'
Ecke USA. Die Ecke wurde verursacht von Abdülkerim Bardakci.
27'
Mark McKenzie (USA) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
27'
Foul von Baris Alper Yilmaz (Türkei).
26'
Das Spiel läuft wieder.
23'
Das Spiel ist unterbrochen für eine Getränkepause.
21'
Foul von Sebastian Berhalter (USA).
21'
Arda Güler (Türkei) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
20'
Das Spiel läuft wieder.
19'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Salih Özcan (Türkei).
19'
Sebastian Berhalter (USA) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
18'
Foul von Sebastian Berhalter (USA).
18'
Salih Özcan (Türkei) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
16'
Ricardo Pepi (USA) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
16'
Foul von Ozan Kabak (Türkei).
Werbung
14'
Foul von Auston Trusty (USA).
14'
Oguz Aydin (Türkei) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
13'
Ball pariert. Brenden Aaronson (USA) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
13'
Ball abgeblockt. Brenden Aaronson (USA) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Weston McKennie.
10'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Türkei und USA ist 1:1. Arda Güler (Türkei) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Baris Alper Yilmaz.
10'
Foul von Miles Robinson (USA).
10'
Kenan Yildiz (Türkei) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
8'
Giovanni Reyna (USA) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
8'
Foul von Orkun Kökçü (Türkei).
7'
Abseits Türkei. Orkun Kökçü spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Baris Alper Yilmaz im Abseits.
4'
Handspiel von Brenden Aaronson (USA).
3'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Türkei und USA ist 0:1. Auston Trusty (USA) trifft mit dem linken Fuss von rechts aus spitzem Winkel unten rechts. Vorbereitet von Sebastian Berhalter mit einer Flanke nach einer Ecke.
2'
Ecke USA. Die Ecke wurde verursacht von Eren Elmali.
2'
Ball pariert. Auston Trusty (USA) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten.
Werbung
1'
Ecke USA. Die Ecke wurde verursacht von Ozan Kabak.
1'
Ball abgeblockt. Giovanni Reyna (USA) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Brenden Aaronson.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Türkei und USA.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.