Ecke Usbekistan. Die Ecke wurde verursacht von Jefferson Lerma.
88'
Ball abgeblockt. Dostonbek Khamdamov (Usbekistan) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Bekhruz Karimov.
87'
Vorbeigeschossen. Jaminton Campaz (Kolumbien) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei.
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86'
Vorbeigeschossen. Jefferson Lerma (Kolumbien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Jhon Arias nach einer Ecke.
85'
Ecke Kolumbien. Die Ecke wurde verursacht von Abdulla Abdullaev.
84'
Foul von Richard Ríos (Kolumbien).
84'
Otabek Shukurov (Usbekistan) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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82'
Foul von Davinson Sánchez (Kolumbien).
82'
Farrukh Sayfiev (Usbekistan) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
82'
Vorbeigeschossen. Johan Mojica (Kolumbien) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Jefferson Lerma.
81'
Jaminton Campaz (Kolumbien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
81'
Foul von Eldor Shomurodov (Usbekistan).
80'
Wechsel Kolumbien. Cucho Hernández kommt für Luis Suárez.
80'
Wechsel Kolumbien. Richard Ríos kommt für Gustavo Puerta.
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79'
Luis Suárez (Kolumbien) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
79'
Foul von Abdulla Abdullaev (Usbekistan).
77'
Wechsel Usbekistan. Azizbek Amonov kommt für Abbosbek Fayzullaev.
77'
Wechsel Usbekistan. Jakhongir Urozov kommt für Rustam Ashurmatov aufgrund einer Verletzung.
77'
Das Spiel läuft wieder.
76'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Rustam Ashurmatov (Usbekistan).
75'
Luis Díaz (Kolumbien) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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75'
Foul von Abdukodir Khusanov (Usbekistan).
74'
Abseits Kolumbien. Jaminton Campaz spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Luis Díaz im Abseits.
72'
Wechsel Kolumbien. Jaminton Campaz kommt für James Rodríguez.
71'
Das Spiel läuft wieder.
69'
Das Spiel ist unterbrochen für eine Getränkepause.
65'
1 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Usbekistan und Kolumbien ist 1:2. Luis Díaz (Kolumbien) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Gustavo Puerta.
64'
Vorbeigeschossen. Davinson Sánchez (Kolumbien) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei nach einer Ecke.
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64'
Ecke Kolumbien. Die Ecke wurde verursacht von Otabek Shukurov.
64'
Ball abgeblockt. Jefferson Lerma (Kolumbien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
64'
Ball abgeblockt. Jhon Arias (Kolumbien) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Luis Díaz.
62'
Foul von Gustavo Puerta (Kolumbien).
62'
Farrukh Sayfiev (Usbekistan) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
60'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Usbekistan und Kolumbien ist 1:1. Abbosbek Fayzullaev (Usbekistan) trifft per Kopf aus kürzester Distanz oben links.
60'
Ball pariert. Eldor Shomurodov (Usbekistan) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Dostonbek Khamdamov mit einer Flanke.
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57'
Luis Suárez (Kolumbien) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
57'
Foul von Abdulla Abdullaev (Usbekistan).
56'
Handspiel von Jefferson Lerma (Kolumbien).
52'
Luis Díaz (Kolumbien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
52'
Foul von Abbosbek Fayzullaev (Usbekistan).
49'
Ecke Usbekistan. Die Ecke wurde verursacht von Daniel Muñoz.
48'
Foul von Jhon Arias (Kolumbien).
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48'
Otabek Shukurov (Usbekistan) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
45'
Wechsel Usbekistan. Farrukh Sayfiev kommt für Sherzod Nasrullaev.
45'
Wechsel Usbekistan. Dostonbek Khamdamov kommt für Oston Urunov.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Usbekistan und Kolumbien ist 0:1.
49'
Ball abgeblockt. Gustavo Puerta (Kolumbien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Davinson Sánchez.
49'
Vorbeigeschossen. Jefferson Lerma (Kolumbien) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei nach einer Ecke.
49'
Ecke Kolumbien. Die Ecke wurde verursacht von Bekhruz Karimov.
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47'
Luis Díaz (Kolumbien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Foul von Bekhruz Karimov (Usbekistan).
47'
Vorbeigeschossen. Bekhruz Karimov (Usbekistan) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei nach einer Ecke.
46'
Ecke Usbekistan. Die Ecke wurde verursacht von Davinson Sánchez.
46'
Abseits Kolumbien. Camilo Vargas spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Luis Suárez im Abseits.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 5 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Ball pariert. James Rodríguez (Kolumbien) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Davinson Sánchez.
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40'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Usbekistan und Kolumbien ist 0:1. Daniel Muñoz (Kolumbien) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Luis Díaz mit einem Steilpass.
40'
Ball abgeblockt. James Rodríguez (Kolumbien) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Luis Suárez.
38'
Foul von Jhon Lucumí (Kolumbien).
38'
Eldor Shomurodov (Usbekistan) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
35'
Foul von Jefferson Lerma (Kolumbien).
35'
Utkir Yusupov (Usbekistan) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
34'
Abdukodir Khusanov (Usbekistan) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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34'
Luis Díaz (Kolumbien) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
34'
Foul von Abdukodir Khusanov (Usbekistan).
32'
Luis Díaz (Kolumbien) trifft den rechten Pfosten mit dem linken Fuss links im Sechzehner,. Vorbereitet von Jhon Arias mit einem Steilpass.
30'
Daniel Muñoz (Kolumbien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
30'
Foul von Sherzod Nasrullaev (Usbekistan).
29'
Foul von Gustavo Puerta (Kolumbien).
29'
Abbosbek Fayzullaev (Usbekistan) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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28'
Handspiel von Eldor Shomurodov (Usbekistan).
26'
Das Spiel läuft wieder.
23'
Das Spiel ist unterbrochen für eine Getränkepause.
23'
Jefferson Lerma (Kolumbien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
23'
Foul von Bekhruz Karimov (Usbekistan).
18'
Ecke Kolumbien. Die Ecke wurde verursacht von Abdulla Abdullaev.
17'
Vorbeigeschossen. Jhon Arias (Kolumbien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Gustavo Puerta.
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16'
Das Spiel läuft wieder.
16'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Utkir Yusupov (Usbekistan).
14'
Jefferson Lerma (Kolumbien) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
14'
Foul von Eldor Shomurodov (Usbekistan).
13'
Abseits Kolumbien. James Rodríguez spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Daniel Muñoz im Abseits.
11'
Luis Suárez (Kolumbien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
11'
Foul von Abdulla Abdullaev (Usbekistan).
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7'
Johan Mojica (Kolumbien) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
7'
Foul von Johan Mojica (Kolumbien).
7'
Abbosbek Fayzullaev (Usbekistan) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
4'
Johan Mojica (Kolumbien) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
4'
Foul von Abdukodir Khusanov (Usbekistan).
2'
Luis Díaz (Kolumbien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
2'
Foul von Bekhruz Karimov (Usbekistan).
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1'
Eldor Shomurodov (Usbekistan) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
1'
Foul von Jhon Lucumí (Kolumbien).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Usbekistan und Kolumbien.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.