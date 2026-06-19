Gastgeber USA steht dank des 2:0-Sieg gegen Australien im Sechzehntelfinal. IMAGO/Uk Sports Pics Ltd

Die Szene des Spiels

Kaum waren die ersten zehn Minuten durch, tankte sich US-Stürmer Folarin Balogun über links durch und brachte die Kugel aus spitzem Winkel scharf vor das Tor. Dort konnte Aussie-Verteidiger Cameron Burgess die Hereingabe nicht mehr richtig klären und zimmerte die Kugel aus kurzer Distanz ins eigene Netz. Es war der Anfang vom Ende der Australischen Hoffnungen auf Punkte.

Die Schlüsselfigur

Australiens Verteidigung machte in dieser Partie definitiv nicht die beste Figur und hatte immer wieder Mühe mit der Offensive des US-Teams. Sinnbildlich ist da das Eigentor von Burgess, der nur kurz nach dem ersten Gegentreffer mit einem fürchterlichen Fehlpass negativ auffiel und seinem Team alles andere als Stabilität gab.

Cameron Burgess erwischte nicht den besten Tag. IMAGO/UPI Photo

Das bessere Team

Die US-Boys verdienten sich den Sieg vor heimischem Anhang in Seattle dank einer grösstenteils souveränen und von A bis Z konzentrierten Leistung. Insbesondere in der ersten Halbzeit war das Team von Trainer Mauricio Pochettino mindestens eine Klasse besser als der Gegner. Die Australier schalteten erst gegen Ende der Partie einen Gang höher.

Das Tribünengezwitscher

Beim US-Team fehlte mit Christian Pulisic einer der ganz wichtigen Spieler angeschlagen. Eine Wadenverletzung macht dem Akteur der AC Milan zu schaffen. Beim Auftaktspiel musste der 27-Jährige bereits zur Pause raus.

Die Tore

11’ | 1:0 | Nach einem Angriff über links stolpert Verteidiger Burgess das Leder ins eigene Tor.

43’ | 2:0 | Verteidiger Alex Freeman behält nach einem abgefälschten Schussversuch die Übersicht und nickt den Ball aus kurzer Distanz über die Linie.

So gehts weiter

Dank des zweiten Siegs stehen die USA bereits sicher im Sechzehntelfinal. Aber auch Australien hat dank des Startsiegs gegen die Türkei noch alles in den eigenen Händen. Zum Abschluss der Gruppenphase trifft die USA auf die Türkei, während sich Australien mit Paraguay misst. Die Spiele gehen am 26. Juni über die Bühne. Alle Infos gibt es natürlich bei 20 Minuten.