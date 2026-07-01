Der vierte Offizielle kündigt 10 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Foul von Ricardo Pepi (USA).
90'
Stjepan Radeljic (Bosnien und Herzegowina) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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90'
Ball abgeblockt. Amar Memic (Bosnien und Herzegowina) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel der Schuss wird jedoch abgeblockt.
88'
Wechsel USA. Ricardo Pepi kommt für Christian Pulisic.
87'
Wechsel USA. Sebastian Berhalter kommt für Sergiño Dest.
87'
Das Spiel läuft wieder.
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87'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Matt Freese (USA).
87'
Matt Freese (USA) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
87'
Foul von Ermedin Demirovic (Bosnien und Herzegowina).
82'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen USA und Bosnien und Herzegowina ist 2:0. Malik Tillman (USA) verwandelt einen Freistoss direkt, mit dem rechten Fuss oben links.
80'
Stjepan Radeljic (Bosnien und Herzegowina) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
80'
Sergiño Dest (USA) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
80'
Foul von Stjepan Radeljic (Bosnien und Herzegowina).
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79'
Abseits USA. Malik Tillman spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Christian Pulisic im Abseits.
79'
Ball abgeblockt. Malik Tillman (USA) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Weston McKennie.
77'
Christian Pulisic (USA) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
77'
Foul von Ermin Mahmic (Bosnien und Herzegowina).
77'
Ball abgeblockt. Kerim Alajbegovic (Bosnien und Herzegowina) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
75'
Wechsel Bosnien und Herzegowina. Amar Memic kommt für Nikola Katic.
75'
Wechsel Bosnien und Herzegowina. Haris Tabakovic kommt für Sead Kolasinac.
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74'
Ball abgeblockt. Amar Dedic (Bosnien und Herzegowina) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Esmir Bajraktarevic.
73'
Ecke Bosnien und Herzegowina. Die Ecke wurde verursacht von Antonee Robinson.
72'
Das Spiel läuft wieder.
69'
Das Spiel ist unterbrochen für eine Getränkepause.
69'
Antonee Robinson (USA) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
69'
Foul von Amar Dedic (Bosnien und Herzegowina).
68'
Ball pariert. Esmir Bajraktarevic (Bosnien und Herzegowina) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
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66'
Ball pariert. Ermedin Demirovic (Bosnien und Herzegowina) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
64'
Folarin Balogun (USA) sieht die Rote Karte.
63'
VAR Entscheidung: Karte geändert Folarin Balogun (USA).
63'
Das Spiel läuft wieder.
61'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Folarin Balogun (USA).
61'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Tarik Muharemovic (Bosnien und Herzegowina).
61'
Foul von Folarin Balogun (USA).
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61'
Tarik Muharemovic (Bosnien und Herzegowina) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
56'
Vorbeigeschossen. Nikola Katic (Bosnien und Herzegowina) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Esmir Bajraktarevic.
51'
Wechsel Bosnien und Herzegowina. Ermin Mahmic kommt für Edin Dzeko aufgrund einer Verletzung.
51'
Wechsel Bosnien und Herzegowina. Benjamin Tahirovic kommt für Ivan Sunjic.
51'
Wechsel Bosnien und Herzegowina. Esmir Bajraktarevic kommt für Armin Gigovic.
48'
Ecke USA. Die Ecke wurde verursacht von Sead Kolasinac.
47'
Christian Pulisic (USA) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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47'
Foul von Nikola Katic (Bosnien und Herzegowina).
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen USA und Bosnien und Herzegowina ist 1:0.
55'
Das Spiel läuft wieder.
54'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Kerim Alajbegovic (Bosnien und Herzegowina).
53'
Folarin Balogun (USA) trifft die Latte mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz. Vorbereitet von Sergiño Dest mit dem Kopf.
51'
Christian Pulisic (USA) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
51'
Foul von Amar Dedic (Bosnien und Herzegowina).
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50'
Das Spiel läuft wieder.
47'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Tyler Adams (USA).
45'
Der vierte Offizielle kündigt 5 Minuten Nachspielzeit an.
45'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen USA und Bosnien und Herzegowina ist 1:0. Folarin Balogun (USA) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte.
42'
Vorbeigeschossen. Folarin Balogun (USA) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Fünfmeterraum doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Malik Tillman mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
41'
Folarin Balogun (USA) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
41'
Foul von Tarik Muharemovic (Bosnien und Herzegowina).
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38'
Foul von Tyler Adams (USA).
38'
Kerim Alajbegovic (Bosnien und Herzegowina) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
33'
Foul von Chris Richards (USA).
33'
Ermedin Demirovic (Bosnien und Herzegowina) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
31'
Abseits USA. Weston McKennie spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Folarin Balogun im Abseits.
31'
Foul von Sergiño Dest (USA).
31'
Stjepan Radeljic (Bosnien und Herzegowina) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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27'
Foul von Antonee Robinson (USA).
27'
Armin Gigovic (Bosnien und Herzegowina) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
26'
Das Spiel läuft wieder.
23'
Das Spiel ist unterbrochen für eine Getränkepause.
21'
Ecke USA. Die Ecke wurde verursacht von Tarik Muharemovic.
20'
Christian Pulisic (USA) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
20'
Foul von Ivan Sunjic (Bosnien und Herzegowina).
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20'
Das Spiel läuft wieder.
18'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Nikola Vasilj (Bosnien und Herzegowina).
15'
Vorbeigeschossen. Folarin Balogun (USA) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Antonee Robinson nach einer Standardsituation.
14'
Sergiño Dest (USA) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
14'
Foul von Sead Kolasinac (Bosnien und Herzegowina).
10'
Ecke Bosnien und Herzegowina. Die Ecke wurde verursacht von Alex Freeman.
10'
Ball pariert. Ermedin Demirovic (Bosnien und Herzegowina) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Edin Dzeko.
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8'
Malik Tillman (USA) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
8'
Foul von Ivan Sunjic (Bosnien und Herzegowina).
7'
Chris Richards (USA) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
7'
Foul von Ermedin Demirovic (Bosnien und Herzegowina).
6'
Das Spiel läuft wieder.
6'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Armin Gigovic (Bosnien und Herzegowina).
5'
Ecke USA. Die Ecke wurde verursacht von Tarik Muharemovic.
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4'
Ecke USA. Die Ecke wurde verursacht von Stjepan Radeljic.
4'
Ball abgeblockt. Christian Pulisic (USA) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Tim Ream.
1'
Ecke Bosnien und Herzegowina. Die Ecke wurde verursacht von Chris Richards.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen USA und Bosnien und Herzegowina.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.