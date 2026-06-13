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USA gegen Paraguay: Was die Gastgeber im ersten WM-Spiel zeigen

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USA - Paraguay 4:1

Publiziert 13. Juni 2026, 05:06

US-Boys lassen Paraguay zum WM-Auftakt keine Chance

1. Spieltag

USA
4 – 1
Paraguay

USA

Spielende

Paraguay

D. Bobadilla

-

7

(ET)
10

F. Balogun

-

31

20

F. Balogun

-

50

30
31

Mauricio

-

73

G. Reyna

-

98

41

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Sven Forster
von
Sven Forster
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0
Die US-Boys jubeln.
Die US-Boys jubeln.AFP

Traum-Auftakt für die USA: Der Co-Gastgeber ist mit viel Schwung und einem sehr überzeugenden Sieg gegen Paraguay in die Heim-WM gestartet. Beim 4:1 (3:0) in Inglewood bei Los Angeles sorgten Doppeltorschütze Folarin Balogun (31. Minute/45.+5) und Giovanni Reyna (90.+8) nach einem Eigentor von Damian Bobadilla (7.) für ausgelassene Stimmung. Mauricio gelang für die Südamerikaner nur noch der Ehrentreffer (73.). Zahlreiche Promis wie Tom Cruise, David Beckham und US-Aussenminister Marco Rubio verfolgten die Partie auf der Tribüne.

Damit sind alle drei Gastgeber sehr gut bis ordentlich ins XXL-Turnier gekommen. Mexiko hatte das Eröffnungsspiel gegen Südafrika mit 2:0 gewonnen, Kanada trennte sich am Freitagabend nach einem Rückstand 1:1 von Bosnien-Herzegowina.

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