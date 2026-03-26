Italien gegen Nordirland live: Holt sich die Squadra das Ticket?

Italien – Nordirland

Italien darf weiterhin auf die erste WM-Teilnahme seit 2014 hoffen. Die Azzurri waren über die gesamte Partie gesehen die bessere Mannschaften und setzten sich letztlich verdient mit 2:0 durch.

Während die ganz grossen Chancen in der ersten Halbzeit noch fehlten, schaltete das Team von Gennaro Gattuso nach der Pause einen Gang höher und traf wenige Minuten nach der Pause durch Sandro Tonali zur Führung. Wenige Minuten vor Schluss machte Moise Kean mit dem 2:0 alles klar. Im Endspiel trifft Italien nun auswärts auf den Bosnien.

Moise Kean traft zum 2:0. AFP

Türkei – Rumänien

Auch die Türkei darf mit der ersten WM-Teilnahme seit langer Zeit rechnen. Dank eines 1:0-Heimsiegs gegen Rumänien fehlt nun noch ein Sieg, um zum dritten Mal nach 1954 und 2002 eine WM-Endrunde zu erreichen. Brighton-Verteidiger Ferdi Kadioglu erzielte kurz nach der Pause den einzigen Treffer des Abends. Im Final wartet nun der Kosovo.

Polen – Albanien

Ausgeträumt sind derweil die WM-Träume Albaniens. Trotz einer zwischenzeitlichen 1:0-Führung unterlag man auswärts in Polen mit 1:2. Robert Lewandowski und Piotr Zielinski wendeten die Partie mit zwei Toren in der zweiten Halbzeit.

Slowakei – Kosovo

Was für ein Spektakel in der Slowakei. Der Favorit ging zweimal in Führung, lag bis kurz nach der Pause 2:1 vorne. doch dann drehen die Kosovaren auf, machten drei Tore und stehen nun im «Final» um das WM-Ticket.

Der Kosovo darf weiterhin auf das WM-Ticket hoffen. Kreshnik Hajrizi jubelt mit Albian Hajdari. IMAGO/Branislav Racko

Fisnik Asslani traf kurz nach dem Seitenwechsel per Kopf, kurz darauf erzielten die Kosovaren per Freistoss das 3:2 – und 20 Minuten vor Schluss traf Sions Abwehrboss Kreshnik Hajrizi zum vielumjubelten Siegtreffer. Der Verteidiger profitierte von einem Abpraller.

Zuvor hatte der ehemalige Schweizer Junioren-Nationalspieler Albian Hajdari aus nächster Nähe das 4:2 vergeben. Nun steht das Finalspiel gegen die Türkei auf dem Programm.

Ukraine – Schweden

Als Geheimfavorit in der Schweizer Gruppe wurden die Schweden gehandelt, am Ende gab es in der Gruppe mit der Nati, Kosovo und Slowenien den letzten Platz mit mickrigen zwei Pünktchen. Dass mit den Skandinaviern dennoch zu rechnen ist, zeigte das Playoff-Halbfinals gegen die Ukrainer. 3:1 gewannen die Schweden. Arsenal-Star Viktor Gyökeres traf früh zur schwedischen Führung. In der 52. Minute zeigte er sich alleine vor dem gegnerischen Tor eiskalt und erhöhte auf 2:0, wenig später schnürte der Millionenmann der Gunners den Hattrick. Die Ukrainer schafften nur noch den Ehrentreffer.

Wales - Bosnien

Bosnien spielt am Dienstag gegen Italien um das WM-Ticket. Nach 90 Minuten stand es in Cardiff 1:1. Altmeister Edin Dzeko glich die Partie kurz vor Schluss aus. Da in der Verlängerung keine weiteren Tore fielen, musste die Entscheidung im Penaltyschiessen fallen. Dort behielten die Bosnier die besseren Nerven, verschossen nur einmal und siegten mit 4:3.

Die anderen Spiele

Mit Dänemark setzte sich in den Halbfinals eine weitere nordische Nationen durch. Die Dänen bekundeten zuhause gegen Nordmazedonien keine Mühe und gewannen gleich mit 4:0.

Auf bittere Art und Weise scheidet Irland aus. In Tschechien liegen die Iren zunächst 2:0 vorne, kriegen aber noch den Ausgleich. Im Elfmeterschiessen wiederholt sich dieser Spielverlauf: Wieder sind die Iren vorne, vergeben dann aber zwei Elfmeter in Folge und scheiden tatsächlich aus. Tschechien trifft nun auf Dänermark.

Die Finalspiele

Am Dienstag stehen nun noch die entscheidenden vier Partien an. Die Sieger folgender Partien holen sich eines der letzten verbleibenden WM-Tickets:

Bosnien-Herzegowina – Italien

Tschechien – Dänemark

Kosovo – Türkei

Schweden – Polen

Die Partien gibt es am Dienstag ab 20.45 Uhr bei uns im Ticker.