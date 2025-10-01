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Gesundheit
Gesundheit
Arzt und JSVPler
«Sonnenbrand fürs Vaterland» sorgt für Kritik
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Nähere Alternative
Um runterzukommen, musst du nicht unbedingt in die Natur
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Studie liefert Hinweise
Warum bekommen manche Raucher Krebs und andere nicht?
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Giftiger Mix
«Ganzer Körper betroffen»: So gefährlich ist Waldbrandrauch
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Akklimatisierung
4. Hitzewelle ist da: Steckt dein Körper Hitze nun besser weg?
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Faktencheck
Das sagen Mediziner zum Mückenstich-Hack mit dem Fingernagelkreuz
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Kongo
Virus grassiert seit zwei Monaten: Ist «wandelndes Ebola» Schuld?
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Darmparasit
«Explosionsartige Durchfälle»: Taco Bell streicht Karte zusammen
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Gibt es wirklich
Der Disney-Ausschlag trifft nicht nur Besucher von Disney-Parks
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«Thunderstorm Asthma»
Atemnot bei Gewitter: Es trifft auch Menschen ohne Asthma
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Badeotitis
Erst juckt es, dann schmerzt es – so entsteht das Schwimmerohr
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Autoimmune Gastritis
Unheilbar krank wie Bryan Johnson: Das macht die Krankheit
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Trotz Zeckenimpfung
Daniel Koch im Spital: Sind die Schweizer Impfregeln schuld?
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1.5k
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Wetterumschwung
Fertig Hitze: Darum bist du heute trotzdem nicht unbedingt fit
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«Matschiger Kopf»
Warum uns bei Hitze das Denken so schwer fällt
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Hitzewelle
Aufgepasst: Die Hitze könnte deine Medikamente gefährlich machen
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Der Körper ächzt
Jeder Hitzetag setzt deinem Magen mehr zu – die Gründe
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Mit Linienflug eingereist
Ebola hat Europa erreicht: Erster Fall in Frankreich entdeckt
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Faktencheck
Gebärmutterkrebs durch Vorsorge? Diese Angst ist unbegründet
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Gewusst?
Darum hast du bei Hitze weniger Appetit – und nimmst trotzdem zu
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Neue Impf-Studie
«Eine Zukunft ohne Gebärmutterhalskrebs ist in Sicht»
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«Aggressiv»
Darum könnte Jeremy Clarksons Krebs-Outing Leben retten
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Symptome deuten
6 Gründe, warum du bei Hitze auf einmal Kopfschmerzen hast
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Neue Studie
Diese 3 Schlafmuster sollen deinem Gehirn schaden
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+ Video
French Open
«Hält ihn am Leben»: Zverev setzte sich bei Final Insulinspritze
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USA
Hantavirus-Todesfall in Arizona – das ist bekannt
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Zürich
Tampons, Tabus, Tränen: So ist das erste Menstruationsfestival
2.1k
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Niesen durch Sonnenlicht
Das Achoo-Syndrom feiert gerade ein richtiges Comeback
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Fussball
Schon ein einziger Kopfball kann das Hirn schädigen
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Viel hilft nicht viel
Diese Schlafdauer lässt deine Organe am wenigsten altern
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Ausbruch im Kongo
Bereits 90 Tote – für diese Ebola-Variante gibts keinen Impfstoff
1k
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Nicht nur Sport
So easy kannst du den biologischen Alterungsprozess bremsen
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Bryan Johnson
«Top-1-Prozent-Vagina»: Nach Oralsex-Post boomen Mikrobiom-Tests
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Erinnert an Mpox
Kursiert bei Männern eine neue sexuell übertragbare Krankheit?
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Schädlich oder nicht?
Kein Autismus durch Impfungen: Studie widerspricht Kennedy Jr.
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Rätsel gelöst
2,51-m-Riese Sultan kann kaum gehen – nun ist klar, warum
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Faktencheck
Warum das Pfizer-Dokument zum Hantavirus falsch verstanden wird
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Hantaviren-Geschichte
Nicht der erste Andesvirus-Ausbruch: Was lehren uns die früheren?
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Hanta-Ausbruch
Hantavirus-Ausbruch
«Natürliche Todesursache»: Kapitän spielte Hanta-Fall herunter
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Hanta-Ausbruch
Infektionsgefahr
Droht uns die nächste Pandemie?
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3.4k
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Hanta-Ausbruch
Ausbruch auf Schiff
Hanta-Variante: So gefährlich ist das Andesvirus
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Todesfälle am Unispital
Cardioband: Die «Weltpremiere» wurde zum tödlichen Desaster
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Darm-Hirn-Achse
«Mehr als nur Koffein» – darum macht Kaffee dein Leben besser
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Ausbruch auf Schiff
Hantaviren gibts auch bei uns – wie gross ist das Risiko hier?
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Einordnung
Tote auf See: Wie gefährlich sind Kreuzfahrtschiffe?
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7
Schmerzmittel & Co.
Diese Medikamente solltest du nicht mit Kaffee einnehmen
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737
Internationale Studie
Wissen wir jetzt endlich, warum das Herz fast nie Krebs bekommt?
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Faktencheck
Elon Musk teilt Falschinformationen zu Corona-Impftoten
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1.4k
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Bauchspeicheldrüsenkrebs
Er gilt als tödlichster Krebs – jetzt könnte eine Impfung helfen
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1k
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Anstieg bei Jungen
Acht von zehn Darmkrebsfällen sind vermeidbar – das kannst du tun
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Anstieg bei Jungen
Früh erkannt, ist Darmkrebs heilbar: Achte auf diese Symptome
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«Alarmierende Zunahme»
In der Schweiz erkranken immer mehr Junge an Darmkrebs
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«Besorgniserregend»
Schon Neugeborene weisen Antibiotikaresistenzen auf
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Alzheimer Forschung
Studie: Mehr Risiken als Nutzen bei neuen Alzheimer-Medikamenten
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Zwei Operationen nötig
Eingeatmetes Piercing zerfetzt Tiktokerin (26) fast die Aorta
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Studie
«Der Ehering scheint besonders Frauen vor Krebs zu schützen»
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Griechenland
Beim Niesen kriechen der Frau Larven aus ihrer Nase heraus
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Mitten im Frühling
Niesen, Husten, Schnäuzen: Darum sind gefühlt gerade alle krank
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Gezielte Therapien
Einige Alzheimer-Symptome könnten reversibel sein
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Premiere
Forschende kartieren Klitoris komplett – 30 Jahre nach dem Penis
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Grosses Interview
Ex-Sacher-Patronin Gürtler: Mit eiserner Disziplin zur Longevity
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Faktencheck
Batterie verschluckt, Honig geben? Das sagen Fachleute
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«Phantomschmerz»
Jetzt wissen wir, warum Ghosting so viel mehr wehtut als ein Korb
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Studie
«Es besteht kein Zweifel»: So gefährlich sind E-Zigaretten
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BA.3.2
Die Corona-Variante Cicada ist da – das wissen wir
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2.8k
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Transportmittel
Augentropfen mit Sperma-Zellen sollen krebskranken Kindern helfen
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Kinder in Gefahr
Jede Sekunde zählt
Das musst du tun, wenn dein Kind eine Batterie verschluckt hat
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Kinder in Gefahr
Kalifornien
Knopfzelle verschluckt: Camila (4) kämpft ums Überleben
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In 90 Prozent tödlich
Mensch mit Bornavirus infiziert: Das wissen wir über den Erreger
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1k
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Meningokokken-Sepsis
«Sechs Stunden später wäre ich wohl tot gewesen»
1.1k
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England
Meningitis-Ausbruch: Muss ich beim Feiern im Club Angst haben?
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Gefährliche Bakterien
Meningitis-Ausbruch nach Partynacht: Glastest kann Leben retten
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Meningitis-Ausbruch
Gestern standen sie noch für Antibiotika an: Impfaktion gestartet
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Gewusst?
Schlaganfallwetter: Darum steht unser Gehirn derzeit unter Druck
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Krebsscreening
Wem Corona zugesetzt hat, sollte seine Lunge checken lassen
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1.1k
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Schweizer Studie
Autoantikörper machen West-Nil-Virus bis zu 2000-mal gefährlicher
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Heuschnupfen
Saison ist gestartet
Darum plagen dich Pollen immer früher, länger und stärker
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Heuschnupfen
Leiden lindern
10 Tipps, damit dich der Heuschnupfen weniger quält
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Lungenkrebs
Inca schnupperte am Mund ihres Frauchens – und fand einen Tumor
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Erste Mens mit drei
Wie bei Freya: Medis, die Kindern allein über Hautkontakt schaden
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Vorsicht beim Sammeln
Giftige Doppelgänger: Was ist Bärlauch, was Maiglöckchen?
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Jeanette Biedermann
Erstes Baby mit 46 – das sind die Risiken
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Hormongel in Verdacht
Freya ist erst fünf Jahre alt, aber schon mitten in der Pubertät
1.1k
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Männer im Vorteil
Schmerzen dauern bei Frauen länger – jetzt ist klar, warum
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Grösste Studie ihrer Art
Vegetarische Ernährung senkt das Krebsrisiko – aber nicht immer
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In Bakterium versteckt
Darmkrebs: Bisher unbekanntes Virus könnte Risiko erhöhen
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Gefährliche Behälter
So werden Fertiggerichte beim Erhitzen mit Mikroplastik belastet
22
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Studie
Besser schlafen dank Pink Noise? Das Gegenteil ist der Fall
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Todkrank im Mutterleib
Dass Baby Issa lebt, grenzt an ein Wunder
1
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Internationale Studie
Bringt Intervallfasten weniger als gedacht? «Möglicherweise»
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Influenza
Trojanisches Pferd: So schädigt eine Grippeinfektion das Herz
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Studie
Schon in der Pubertät kann das Brustkrebsrisiko verringert werden
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8
Alte und neue Erreger
Experten nennen 5 Viren mit Epidemie- und Pandemie-Potenzial
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Problematischer Trend
Früh aufstehen? Für viele Menschen ist das biologisch unsinnig
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Faktencheck
Turbokrebs durch Corona-Impfung? Diese Studie zeigt das nicht
2k
60
Mit Thymian-Geruch
Menschliche Fäkalien als Medizin? Das war einst ganz normal
7
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8
Flüssiger Stickstoff
Mann trinkt Nitro-Cocktail, Sekunden später reisst sein Magen auf
2
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8
Frauen im Fokus
Lange wach, deutlich kränker – schlechte News für Nachteulen
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Longevity-Studie
So musst du dich bewegen, damit du möglichst lange lebst
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Indien
Nipahvirus: 5 Fälle versetzen Asien in Alarmbereitschaft
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1.4k
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Silvester-Katastrophe
Fischhaut
Wie atlantischer Kabeljau Brandopfern hilft
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Studie
Kindheit entscheidet über Demenzrisiko – viele Fälle vermeidbar?
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Studie
Wer Ozempic & Co ganz einstellt, hat stärkeren Jo-Jo-Effekt
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Steigende Zahlen
Grippewelle: Höhepunkt noch nicht erreicht, immer mehr RSV-Fälle
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1.1k
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Studie
Schädigt Marathonlaufen langfristig das Herz oder nicht?
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Silvester-Katastrophe
Crans-Montana
Spitäler brauchen meterweise Haut – doch niemand kann spenden
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Ausfall von SRF-Aebli
Anstieg starker Migräne – Forscher stossen auf mögliche Ursache
2.4k
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Tipps gegen Kälte
Nur weil es Minusgrade hat, musst du noch lange nicht frieren
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Bestattung
Zu schwer fürs Krematorium: «Ab 250 Kilo lieber Erdbestattung»
463
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Aminati-Trennung
Wie verändert eine Krebsbehandlung einen Menschen?
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Neuer Spermien-Test
Für 40'000 Dollar kannst du ein genetisches «Superbaby» zeugen
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Frauengesundheit
Während der Mens heilen Verletzungen anders
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Prädiabetes
Herzinfarktrisiko halbieren: Blutzucker senken lohnt sich
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Anhaltspunkte
Erkältung, Grippe, RSV oder Corona – so erkennst du, was du hast
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1.4k
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USA
Mann stirbt an Tollwut – Kontakt zu krankem Tier hatte er nicht
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Gottschalks Krebsdiagnose
«Über die Hälfte der Patienten stirbt nach zwei bis drei Jahren»
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H3N2-Subtyp
Viele Fälle, kranke Kinder: Neues Grippevirus besorgt Experten
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1.5k
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Neue Erkenntnisse
Warum wir im Bett bleiben wollen, wenn wir krank sind
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Studie
In diesen Jahren altert dein Gehirn am stärksten
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Semaglutid
Rückschlag im Kampf gegen Alzheimer
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Scharfmacher
Das passiert in deinem Körper, wenn du eine Carolina Reaper isst
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Ultrascharfe Chili
Nach Hot-Chip-Skandal: Jetzt verkaufen Shops ganze Schoten
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«Ultra processed food»
Macht dein Fertigfood krank? Was die neue Studie zeigt
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Fisch und Chnobli
Darum konnte die Familie den Gift-Geruch nicht einordnen
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Schweiz
«Absolut unethisch»: Wer bar zahlt, wird schneller operiert
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1.2k
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Istanbul
Tote Familie: «Gibt Parallelen zu einem Fall 2023 in Ankara»
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13
USA
Fleischallergie nach Zeckenstich: Erster Todesfall
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Lebererkrankung
Erstmals in Deutschland: Mensch mit Rattenhepatitis infiziert
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Sechs Tipps
Erkältungsbad? Eine gute Idee – aber nicht für alle
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