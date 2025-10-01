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Neue Studie
Drei Faktoren erhöhen das Demenzrisiko deutlich
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Unkontrollierter Crash
Satellit entdeckt SpaceX-Krater auf dem Mond
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Neue Studie
Biologisch messbar: Hitzewellen lassen uns schneller altern
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Studie
E-Scooter sind weitaus gefährlicher als Velos und Töffs
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Sonnenfinsternis
Schweizer Optikern gehen die Spezialbrillen aus
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Trockenheit
Budapest
80 Jahre nach Kriegsende: Donau gibt Wehrmachtsfund frei
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Vilnius, Litauen
Von Nazis und Sowjets zerstört: Synagoge-Ruinen ausgegraben
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Antarktis
Kleinstlebewesen in Blutfällen: Hinweis auf verborgenes Meer?
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Weltraumschrott
Rakete stürzt auf Mond – wie gross ist die Gefahr auf der Erde?
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Arzt und JSVPler
«Sonnenbrand fürs Vaterland» sorgt für Kritik
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Nähere Alternative
Um runterzukommen, musst du nicht unbedingt in die Natur
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4,5 Tonnen schwer
SpaceX-Raketenteil kracht in den Mond: Krater erwartet
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35 Grad Celsius
Hitze setzt auch den Insekten zu – nur nicht den Wespen
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Orthobunyavirus
Kranke Rinder in der Schweiz: Schuld ist eingeschlepptes Virus
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Gefährliche Bakterien
Ausbruch in Basel
Legionellen: Wenn Wassertröpfchen zur Todesgefahr werden
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Muskelaufbau-Präparate
Dan (32) vertraute Nahrungsergänzungsmitteln – mit fatalen Folgen
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Spektakel am Himmel
Sonnenfinsternis am 12. August: Grafik zeigt, wie es abläuft
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Schweizer Legende
Der Cervelas oder doch die Cervelat? Wie ists denn nun richtig?
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Historische Hitzewellen
«Es war halt heiss wie ein Saucheib»
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Indonesien
Mann verschwindet nach Party im Bauch einer Python
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Australien
Staubsauger-Roboter explodiert: So geht es Lachie (25) heute
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Bulgarien
«Mein Herz raste»: Extreme Dürre legt Mammutknochen in Donau frei
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Japan
Abkühlung gefällig? Jetzt gibts den Kühlschrank zum Reinsitzen
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Good News
Australien
«Magischer Moment»: Drohne filmt erstmals Geburt eines Buckelwals
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Studie liefert Hinweise
Warum bekommen manche Raucher Krebs und andere nicht?
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Florenz
Stammt die Idee für Cola aus Europa? Fund in Klosterapotheke
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Giftiger Mix
«Ganzer Körper betroffen»: So gefährlich ist Waldbrandrauch
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Akklimatisierung
4. Hitzewelle ist da: Steckt dein Körper Hitze nun besser weg?
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Fünf Jahre Blindheit
So machte Elenas Arzt aus zwei blinden Augen ein sehendes
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Amphitheater Vicenza
«Historische Fundstätte» ist fake: Franco (69) hat alle getäuscht
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Japan
Beben traf eine seit Jahren gefürchtete Hochrisikozone
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Brandbekämpfung
Mit Drohnen Waldbrände löschen – wie realistisch ist das?
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Spanien
Bisons schaffen Brandschneise und retten wertvolle Tiere
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Faktencheck
Das sagen Mediziner zum Mückenstich-Hack mit dem Fingernagelkreuz
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Übersterblichkeit
Extreme Hitze in der Schweiz fordert fast 500 Tote in drei Wochen
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1.7k
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Studie
Menschen leben länger – und sind dabei länger krank
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+ Video
Baja California Sur
Erstmals gefilmt: Orcas zerfetzen Mondfische – zum Spass?
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Weitgehend intakt
74 Jahre im Meer verschollen: Pan-Am-Wrack entdeckt
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Mittelmeer
Vom Aussterben bedrohter Adlerrochen breitet sich in Adria aus
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Kleines Wunder
Vier identische Mädchen: Frau bringt eineiige Babys zur Welt
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«Martha's Rule»
Sepsis statt Grippe? Eltern sollen schneller Gehör finden
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Mutter warnt vor Sepsis
«Wenig später bildeten sich graue Ringe unter seinen Augen»
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Norwegen
«Schwerster Brand seit 100 Jahren» – 4 Punkte führten zum Inferno
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BLV reagiert
Listerien im Raclette: Todesfall trotz eingehaltenem Grenzwert
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Kongo
Virus grassiert seit zwei Monaten: Ist «wandelndes Ebola» Schuld?
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Unbemerkt schwanger
Baby im Bauch statt Medi-Nebenwirkung: Auf einmal ist Alysha Mami
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«Contender»
Grösster Weisser Hai des Atlantiks nimmt Kurs auf Ferienküste
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Kriegerische Geschichte
Eklat an WM befeuert erbitterten Streit um Falklandinseln
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Faktencheck
Zu spät, gar nicht, extra-heftig: Darum war die Juni-Mens anders
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Darmparasit
«Explosionsartige Durchfälle»: Taco Bell streicht Karte zusammen
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Kaitiakitanga
Klangvoll markant: So sagst du das schönste Wort der Welt korrekt
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Neues Debattenformat
Familienpolitik
«Weltweit einmalig»: So funktioniert der Bürgerdialog
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Gibt es wirklich
Der Disney-Ausschlag trifft nicht nur Besucher von Disney-Parks
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«Thunderstorm Asthma»
Atemnot bei Gewitter: Es trifft auch Menschen ohne Asthma
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Gesundheit
Ichthyose: Krankheit wird während Hitzewelle zu tödlicher Gefahr
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Fast 2000 Fälle bestätigt
Experte: Ebola-Ausbruch könnte bis nächstes Jahr andauern
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Coober Pedy, Australien
Bewohner trotzen 50 Grad plus – ihre Stadt ist «tiefergelegt»
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Badeotitis
Erst juckt es, dann schmerzt es – so entsteht das Schwimmerohr
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Mögliche Hirnschäden
10 Tonnen landen auf Schweizer Feldern: Ist Fungizid gefährlich?
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Übersehene Sepsis
Elia (14) kam mit Husten ins Spital – Tage später war er tot
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Invasive Schlangen
Florida zahlt Jägern 10'000 Dollar für Riesenpythons
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Immersionsdiurese
Phänomen Badi-Blase: Darum müssen wir im Wasser immer pinkeln
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Cyclospora cayetanensis
«Explosionsartiger Stuhlgang» – Parasit grassiert in den USA
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Nati spielt um 3 Uhr
Für diese historischen TV-Nächte blieben alle wach
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Quiz
Nicht mit vollem Magen ins Wasser? Teste hier dein Badewissen!
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8 Behauptungen im Check
Steigert die Hitze wirklich die Lust?
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Studie
KI-Chatbot Claude zitiert russische Propaganda als News
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Verdunstungskühlung
China kämpft mit Sprühnebel gegen Hitze – taugt das was?
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Autoimmune Gastritis
Unheilbar krank wie Bryan Johnson: Das macht die Krankheit
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Trotz Zeckenimpfung
Daniel Koch im Spital: Sind die Schweizer Impfregeln schuld?
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Ganz normal
Nach dem Schwimmen meldet sich der Hunger – die Gründe
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Zeichen richtig deuten
4 Punkte, die dir zeigen, dass da gerade jemand ertrinkt
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Spendenaufruf in den USA
Penis misst nur 0,97 cm: Michael kann sich jetzt operieren lassen
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Schweden
Meeresleuchten: «Als würde man durch Sterne paddeln»
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Beispiel Venezuela
Fake oder nicht? So verifiziert die 20-Minuten-Redaktion Videos
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Trotz Millionenprogramm
Bryan Johnson will ewig leben – jetzt ist er unheilbar krank
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«Tödlicher als Waffen»
Warum kaum Klimaanlagen? US-Starblogger nervt sich über Europäer
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Genmutation
Kater Toby holt mit Polydaktylie den Weltrekord
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Australien
Stammen wohl aus dem All: Mysteriöse Kugeln an Land geschwemmt
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Autos und Mikrowellen
Hitze lässt Squishies platzen: Immer mehr verbrannte Kinder
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Auch bei uns möglich?
Bub wacht mit Fledermaus im Gesicht auf und stirbt an Tollwut
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WM 2026
Seit wann «great»?
Cap mit «1291»-Aufschrift: Parmelin befeuert Gründungs-Debatte
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Tasmanien
Fans kommen Neil zu nahe – jetzt droht Kult-Robbe Einschläferung
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Marzili-Debatte
Geschlechtsdysphorie
Berner Badi-Vorfall: Was bedeutet es, trans zu sein?
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USA
Washington, der Sklavenhalter: Trump will Ausstellung entfernen
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Australien
Wegen Naturwunder: Vor dieser Küste ist Tauchen jetzt verboten
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Umwelt
Hat uns die Hitzewelle von den Mücken befreit?
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Klimawandel
Meere so warm wie noch nie um diese Jahreszeit
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Wetterumschwung
Fertig Hitze: Darum bist du heute trotzdem nicht unbedingt fit
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Juni-Vollmond
Ein goldener Erdbeermond leuchtet heute Nacht am Himmel
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Mikroexpressionen
Profilerin verrät: Mit diesen Signalen fliegen Lügner auf
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Fabriken in Indien
Sie filmen sich bei der Arbeit, damit Roboter sie ersetzen können
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«Matschiger Kopf»
Warum uns bei Hitze das Denken so schwer fällt
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Hitzewelle
Explosions- und Brandgefahr! Lasse diese Dinge nicht im Auto
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Hitzewelle
Aufgepasst: Die Hitze könnte deine Medikamente gefährlich machen
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«Perseverance»
Nasa-Rover entdeckt auf dem Mars Bausteine des Lebens
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Hitzewelle
7 Dinge, auf die Autofahrer jetzt besonders achten müssen
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Doppelbeben
Venezuela
Wie lange kann ein Mensch eigentlich unter Trümmern überleben?
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Doppelbeben
Venezuela
Zwei Beben in 39 Sekunden: Was hat zur Katastrophe geführt?
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