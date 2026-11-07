Musste verletzt raus: Manuel Neuer. IMAGO/HMB-Media

Im Rennen an der Tabellenspitze herrscht Status quo. Bayern München bewältigt die unangenehme Pflichtaufgabe bei Urs Fischers Mainz und bleibt mit einem 2:1 zum 31. Mal in der Fremde ligaintern ungeschlagen. Joshua Kimmich (14.) bringt die Bayern mit einem satten Schuss aus 17 Metern in Front – sein erster Treffer nach dem Tod seines Vaters.

Kurz vor der Pause wird es hektisch, als Mainz erst über den vermeintlichen Ausgleich jubelt, ehe sich der VAR einschaltet und den Treffer zurücknimmt: Torschütze Jae-Sung Lee steht hauchdünn im Abseits. Bitter für die Bayern: Goalie Manuel Neuer verletzt sich bei der Szene am rechten Fuss und muss durch Jonas Urbig ersetzt werden.

Schiesst das 2:0: Lennart Karl. AFP

Nach der Pause erhöht der deutsche Meister. Der zuletzt oft kritisierte Lennart Karl (57.) ist auf Vorlage von Ballon-d’Or-Sieger Harry Kane für den zweiten Bayern-Treffer zuständig. Mainz schafft erst in der Nachspielzeit einen eigenen Treffer, als Phillip Tietz (90+3.) eine Flanke im Tor versenkt. Zu spät für eine Wende der Fischer-Mannschaft.

Obwohl das kleine Dörfchen Elversberg nur 7500 Einwohner hat, füllt der Bundesliga-Aufsteiger im Signal Iduna Park den Gästesektor mit 8000 Fans. Die Elversberger halten beim BVB lange relativ gut mit und profitieren in der ersten Hälfte auch von einer mangelhaften Chancenauswertung seitens der Dortmunder.

Schiesst das 1:0 und das 2:0 für den BVB: Felix Nmecha. AFP

Nach dem Pausentee bricht Felix Nmecha (55.) den Bann mit einem platzierten Flachschuss zur BVB-Führung. Bloss 16 Minuten später doppelt der deutsche Nationalspieler gleich nach und zirkelt den Ball aus 22 Metern ins Gehäuse. Zittern müssen die Dortmunder dann doch noch ein wenig, nachdem Noel Futkeu (81.) für Elversberg verkürzt. Am Ende bleibt es aber beim 2:1-Sieg der Borussen.

Die Partie in Paderborn wird überschattet von einem medizinischen Zwischenfall im Gästeblock. Offenbar fällt ein Frankfurt-Fan auf der Tribüne über ein Geländer und verletzt sich schwer. «Sein Zustand ist kritisch», sagt Dazn-Kommentator Marco Hagemann während der Liveübertragung kurz nach der zweiten Halbzeit. Die beiden Fankurven stellen nach Bekanntwerden des schlimmen Zwischenfalls den Support ein.

Die Paderborner Fankurve wünscht dem verletzten Frankfurter Fan gute Besserung. IMAGO/Ulrich Hufnagel

Fussball gespielt wird in Paderborn auch noch. Nach zwei Siegen in Folge holen Adi Hütters Frankfurter beim Aufsteiger in Unterzahl ein Last-Minute-Remis. Tief in der Nachspielzeit verwandelt Jonathan Burkardt eine Vorlage des bei einem Eckball aufgerückten Eintracht-Goalies Noah Atubolu zum 2:2.

Nichts zu holen gibts für Fabian Rieder und den FC Augsburg beim Gastspiel in Leipzig. Zwar gehen die Fuggerstädter schon in der 1. Minute durch einen Nachschuss des Ex-Baslers Anton Kade mit 1:0 in Führung, doch Leipzigs Antwort lässt nicht auf sich warten. Noch vor der Pause dreht RB die Partie auf 3:1, wobei vor allem David Raums direkt verwandelter Freistoss zum 3:1 sehenswert ist. Nach der Pause setzen die Sachsen zur Gala an und feiern am Ende einen 5:2-Kantersieg. Rieder kann sich beim Treffer zum 2:5 aus Augsburger Sicht zumindest noch den Assist auf Uchenna Ogundu (90+2.) gutschreiben lassen.