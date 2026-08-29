Medizinisches Personal kümmert sich um den am Boden liegenden Konstantelias. Torhüter Kobel und weitere BVB-Spieler schauen besorgt zu. IMAGO/STEINSIEK.CH

Der BVB legt einen starken Schlussspurt der ersten Halbzeit hin. Erst bringt Serhou Guirassy Dortmund in Führung, kurz darauf trifft Konstantelias zum 2:0. Doch die Freude über seinen Treffer währt nicht lange.

Nach einem Zweikampf geht der Grieche zu Boden und muss behandelt werden. Schnell ist klar: Für Konstantelias geht es nicht weiter. Das Knie ist angeschlagen.

Mit schmerzverzerrtem Gesicht verlässt er den Platz – ein bitterer Moment für den Neuzugang, der bis dahin zu den auffälligsten Dortmundern gehört.

Wie schwer verletzt ist Konstantelias?

Nach der Pause verwaltet der BVB den Vorsprung souverän. Der HSV bemüht sich um den Anschlusstreffer, kommt gegen die Dortmunder Defensive aber kaum gefährlich vor das Tor.

So holt Dortmund zum Auftakt die ersten drei Punkte. Doch die grosse Frage nach dem Schlusspfiff lautet: Wie schwer hat sich Konstantelias verletzt?