SC Freiburg in Frankfurt: Kann der Tabellenführer den Spitzenplatz halten?

Die Erfolgsserie des SC Freiburg ist am vierten Spieltag der Fussball-Bundesliga gerissen. Die mit sechs Pflichtspiel-Siegen herausragend in die Saison gestarteten Breisgauer liessen im Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt durch ein 2:2 (1:2) erstmals Punkte liegen und konnten den FC Bayern nicht wieder von der Tabellenspitze verdrängen.

Freiburg ist nun punktgleich mit München. Die Bayern, die am Freitagabend einen 7:0-Kantersieg gegen den 1. FC Union Berlin geholt hatten, können in der Tabelle noch von Borussia Dortmund überflügelt werden. Der BVB tritt im Topspiel am Abend beim VfB Stuttgart an.

Kein Sieger zwischen Eintracht Frankfurt und dem SC Freiburg. IMAGO/Schüler

Im Tabellenkeller gelang dem Hamburger SV im ersten Spiel nach der Vertragsverlängerung mit Trainer Merlin Polzin der erhoffte Befreiungsschlag. Der HSV feierte beim 2:1 (1:0) gegen den 1. FC Köln die ersten Saisontore und ersten drei Punkte. Bei Borussia Mönchengladbach spitzt sich die Krise dagegen weiter zu, unter Interimscoach Jan-Moritz Lichte gab es ein 3:4 (1:2) gegen den FSV Mainz 05. Die noch punktlose Borussia ist damit neues Liga-Schlusslicht. Der FC Augsburg kassierte beim 2:3 (1:0) gegen Werder Bremen seine erste Saison-Niederlage.

Klopps Nominierte überzeugen

Das Duell Frankfurt gegen Freiburg dürfte Jürgen Klopp viel Spass gemacht haben, die ersten drei Tore wurden durch vom neuen Bundestrainer nominierte Offensivspieler erzielt: Für Frankfurt traf Younes Ebnoutalib (10. Minute) zum 1:0. Der Freiburger Ausgleich fiel durch Derry Scherhant (34.), den Eintracht-Profi Jonathan Burkardt (36.) aber schnell konterte. Yuito Suzuki (48.) markierte den erneuten Ausgleich für die Gäste.

Im ersten Spiel nach der Trennung von Trainer Eugen Polanski zeigten sich die Gladbacher zumindest engagiert. Die Führung erzielte dabei ausgerechnet Florian Neuhaus (11.), der eigentlich schon aussortiert war. Phillip Tietz (18.) gelang jedoch der schnelle Ausgleich. Sheraldo Becker (45.+1) sorgte noch vor dem Halbzeitpfiff für die Mainzer Führung.

In Gladbach gab es ein Sieben-Tore-Spektakel zu bestaunen. IMAGO/Maximilian Koch

Kurz nachdem der Borusse Kevin Diks den Ball bei einem Elfmeter (57.) nur an den Pfosten geschossen hatte, machte es Teamkollege Isac Lidberg (59.) beim 2:2-Ausgleich besser. Doch Eric Martel (78.) und Danny Da Costa (89.) bestraften Borussias Defensivschwäche mit den Gegentoren drei und vier. Shuto Machino (90.+5) verkürzte per Handelfmeter nochmal auf 3:4.

Hamburg hilft ein ruhender Ball

Die Hamburger standen nach zwei 0:5-Pleiten hintereinander defensiv stabiler. Vorne half eine Standard-Situation: Nicolas Capaldo (43.) traf nach einer Ecke per Kopf. Kurz nach dem Wiederanpfiff erhöhte Yussuf Poulsen (49.) für den HSV. Für Köln reichte es nur noch zum Anschlusstor durch Ragnar Ache (90.).

Die Augsburger konterten die Bremer beim Führungstor durch Robin Fellhauer (18.) aus. Calvin Brackelmann (58.) erhöhte auf 2:0. Für Werder reichte es durch Treffer von Marco Grüll (66.), Niclas Füllkrug (86.) und Rückkehrer Mitchell Weiser (90.+3) doch noch zum Sieg.