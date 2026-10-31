Bittere Niederlage: Augsburg-Regisseur Fabian Rieder führte Freiburg lange mit 1:0. IMAGO/Eibner

FC Augsburg – SC Freiburg

Augsburg (mit Fabian Rieder) verlor gegen Freiburg mit 1:2. Das erste Tor schoss Michael Gregoritsch. Er haute in der 19. Minute die Kugel technisch anspruchsvoll mit dem linken Aussenrist in den linken Winkel. In der Folge sah es lange nach einem Augsburger Sieg aus, doch Freiburg gelang durch Igor Matanović der Ausgleich – und kurz vor Schluss sogar die Wende durch Cyriaque Irié. Freiburg ist dank des Siegs wieder der erste Verfolger von Dortmund und Bayern.

Bayer Leverkusen – VfB Stuttgart

Bayer Leverkusen war im Oktober sehr formstark, dann folgte aber eine Baisse, die nun auch weitergeht. Gegen den VfB Stuttgart gab es nämlich für Bayer eine 2:4-Niederlage – absolut verdient.

Ermedin Demirović (links) traf gegen Leverkusen doppelt. Marius Becker/dpa

Und sonst? Nun, zu erwähnen ist die 39. Minute, als die Stimmung überkochte. Nach einem Foul der Stuttgarter gerieten mehrere Spieler auf dem Feld aneinander – und gingen aufeinander los. Schiedsrichter Benjamin Brand verteilte letztlich pro Team zwei Gelbe Karten. An der Seitenlinie musste der 4. Offizielle zwischen den Trainerbänken vermitteln.

Wilde Szenen im Spiel zwischen Bayer Leverkusen und dem VfB Stuttgart. Marius Becker/dpa

Gladbach – Paderborn

Borussia Mönchengladbach kam mit grosser Verzögerung in der Saison an. Hatten die Fohlen ihre ersten sechs Bundesligapartien allesamt verloren, schafften sie vergangenen Freitag einen 3:2-Auswärtserfolg beim VfB Stuttgart. Unter der Woche folgte ein Sieg im DFB-Pokal. Nun folgte ein 0:0-Remis gegen den Aufsteiger aus Paderborn. Für Aufruhr sorgte ein kurzer Gladbacher Jubel in der 1. Hälfte. Doch das Tor von Joe Scally zählte nach VAR-Intervention wegen eines Fouls an Nahuel Noll nicht.

Schiedsrichter Timo Gerlach überprüfte mithilfe des VARs eine umstrittene Tor-Aktion und nahm ein Tor von Gladbach zurück. Federico Gambarini/dpa

Werder Bremen – Hoffenheim

Keine guten Nachrichten aus Bremen: Mitchell Weiser musste beim Spiel gegen die TSG Hoffenheim nach nur 16 Minuten durch Eren Dinkci ersetzt werden. Zuvor hatte sich der 32-Jährige mehrfach an den rechten Oberschenkel gefasst. Besonders bitter: Der Bremer war erst vor wenigen Wochen nach einer 390-tägigen Verletzungspause zurückgekehrt.

Niclas Füllkrug jubelte nach seinem Treffer. Getty Images

Immerhin: Weiser konnte am Ende trotz Verletzung jubeln. So gewann Werder gegen Hoffenheim mit 2:0. Wer das erste Bremen-Tor schoss? Niclas Füllkrug natürlich. Wer auch sonst. In wettbewerbsübergreifend zehn Spielen traf er nun schon zwölfmal. Und: Es war sein siebtes Ligaspiel hintereinander, in dem der Stürmer traf. Eine Unfassbar-Quote!

Bremens Mitchell Weiser musste verletzt vom Platz. Carmen Jaspersen/dpa

Schalke 04 – RB Leipzig

Schalke stürzte nach gutem Saisonstart ab. Fünf Punkte aus vier Partien machten zunächst Hoffnung, danach folgte nur noch ein Zähler aus drei Spielen. Die Königsblauen stehen nun in der Abstiegszone, auch weil ihre Offensive zuletzt mit erst vier Saisontoren erschreckend wirkungslos war. Und dabei blieb es auch am Samstagnachmittag. Schalke zeigte besonders in der Offensive eine Grusel-Leistung und konnte sich bei Goalie Loris Karius bedanken, dass man nur mit 0:2 verlor.