Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Augsburg und SC Freiburg ist 1:2.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Augsburg und SC Freiburg ist 1:2.
91'
Vincenzo Grifo (SC Freiburg) sieht eine Gelbe Karte.
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91'
Abseits SC Freiburg. Keisuke Goto spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Vincenzo Grifo im Abseits.
91'
Vorbeigeschossen. Chrislain Matsima (FC Augsburg) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Fabian Rieder mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Marius Wolf (FC Augsburg) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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90'
Foul von Jordy Makengo (SC Freiburg).
90'
Ball abgeblockt. Uchenna Ogundu (FC Augsburg) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
88'
Wechsel FC Augsburg. Uchenna Ogundu kommt für Yannik Keitel.
87'
Abseits FC Augsburg. Marius Wolf spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Rodrigo Ribeiro im Abseits.
85'
1 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen FC Augsburg und SC Freiburg ist 1:2. Cyriaque Irié (SC Freiburg) trifft per Kopf rechts im Fünfmeterraum oben rechts. Vorbereitet von Vincenzo Grifo mit einer Flanke.
83'
Wechsel SC Freiburg. Cyriaque Irié kommt für Niklas Beste.
83'
Wechsel FC Augsburg. Marius Wolf kommt für Han-Noah Massengo.
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83'
Wechsel FC Augsburg. Alexis Claude-Maurice kommt für Arijon Ibrahimovic.
83'
Matthias Ginter (SC Freiburg) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
83'
Arijon Ibrahimovic (FC Augsburg) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
83'
Foul von Matthias Ginter (SC Freiburg).
80'
Ecke FC Augsburg. Die Ecke wurde verursacht von Max Rosenfelder.
76'
Foul von Robin Fellhauer (FC Augsburg).
76'
Yannik Engelhardt (SC Freiburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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76'
Wechsel SC Freiburg. Max Rosenfelder kommt für Lukas Kübler aufgrund einer Verletzung.
76'
Wechsel FC Augsburg. Rodrigo Ribeiro kommt für Michael Gregoritsch.
76'
Wechsel FC Augsburg. Mert Kömür kommt für Anton Kade.
75'
Vorbeigeschossen. Anton Kade (FC Augsburg) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Hennes Behrens mit einer Flanke.
70'
Foul von Lukas Kübler (SC Freiburg).
70'
Arijon Ibrahimovic (FC Augsburg) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
69'
Foul von Lukas Kübler (SC Freiburg).
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69'
Hennes Behrens (FC Augsburg) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
65'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen FC Augsburg und SC Freiburg ist 1:1. Igor Matanovic (SC Freiburg) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Yannik Engelhardt.
65'
Maximilian Eggestein (SC Freiburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
65'
Foul von Han-Noah Massengo (FC Augsburg).
62'
Wechsel SC Freiburg. Keisuke Goto kommt für Yuito Suzuki.
62'
Wechsel SC Freiburg. Vincenzo Grifo kommt für Derry Scherhant.
59'
Vorbeigeschossen. Fabian Rieder (FC Augsburg) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Hennes Behrens.
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59'
Ball abgeblockt. Anton Kade (FC Augsburg) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Robin Fellhauer.
58'
Ball pariert. Arijon Ibrahimovic (FC Augsburg) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Robin Fellhauer.
57'
Vorbeigeschossen. Arijon Ibrahimovic (FC Augsburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Hennes Behrens.
57'
Ball abgeblockt. Arijon Ibrahimovic (FC Augsburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Anton Kade.
56'
Ball abgeblockt. Michael Gregoritsch (FC Augsburg) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Yannik Keitel mit einer Flanke.
56'
Foul von Yannik Engelhardt (SC Freiburg).
56'
Anton Kade (FC Augsburg) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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54'
Vorbeigeschossen. Yannik Keitel (FC Augsburg) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Hennes Behrens.
53'
Foul von Igor Matanovic (SC Freiburg).
53'
Jeffrey Gouweleeuw (FC Augsburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
52'
Maximilian Eggestein (SC Freiburg) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
52'
Foul von Maximilian Eggestein (SC Freiburg).
52'
Finn Dahmen (FC Augsburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
50'
Ball abgeblockt. Igor Matanovic (SC Freiburg) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Maximilian Eggestein.
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47'
Vorbeigeschossen. Matthias Ginter (SC Freiburg) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Jordy Makengo mit einer Flanke.
45'
Wechsel SC Freiburg. Igor Matanovic kommt für Lucas Höler.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Augsburg und SC Freiburg ist 1:0.
46'
Ball pariert. Arijon Ibrahimovic (FC Augsburg) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Michael Gregoritsch.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
44'
Lucas Höler (SC Freiburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
44'
Foul von Fabian Rieder (FC Augsburg).
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40'
Foul von Maximilian Eggestein (SC Freiburg).
40'
Michael Gregoritsch (FC Augsburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
39'
Derry Scherhant (SC Freiburg) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
39'
Foul von Robin Fellhauer (FC Augsburg).
32'
Abseits FC Augsburg. Michael Gregoritsch spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Fabian Rieder im Abseits.
32'
Ball pariert. Michael Gregoritsch (FC Augsburg) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Fabian Rieder.
31'
Ball abgeblockt. Yuito Suzuki (SC Freiburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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31'
Derry Scherhant (SC Freiburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
31'
Foul von Yannik Keitel (FC Augsburg).
28'
Foul von Lukas Kübler (SC Freiburg).
28'
Michael Gregoritsch (FC Augsburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
26'
Foul von Derry Scherhant (SC Freiburg).
26'
Robin Fellhauer (FC Augsburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
25'
Foul von Yannik Engelhardt (SC Freiburg).
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25'
Han-Noah Massengo (FC Augsburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
24'
Abseits SC Freiburg. Niklas Beste spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Philipp Lienhart im Abseits.
23'
Derry Scherhant (SC Freiburg) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
23'
Foul von Yannik Keitel (FC Augsburg).
22'
Vorbeigeschossen. Lukas Kübler (SC Freiburg) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Yannik Engelhardt nach einer Ecke.
22'
Ball abgeblockt. Yannik Engelhardt (SC Freiburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
21'
Ecke SC Freiburg. Die Ecke wurde verursacht von Jeffrey Gouweleeuw.
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18'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen FC Augsburg und SC Freiburg ist 1:0. Michael Gregoritsch (FC Augsburg) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, oben links. Vorbereitet von Arijon Ibrahimovic mit einer Flanke.
17'
Vorbeigeschossen. Lucas Höler (SC Freiburg) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Fünfmeterraum doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Yannik Engelhardt nach einem Konter.
14'
Vorbeigeschossen. Niklas Beste (SC Freiburg) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei.
13'
Derry Scherhant (SC Freiburg) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
13'
Foul von Han-Noah Massengo (FC Augsburg).
10'
Ball pariert. Michael Gregoritsch (FC Augsburg) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Robin Fellhauer.
7'
Ecke SC Freiburg. Die Ecke wurde verursacht von Jeffrey Gouweleeuw.
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7'
Ball abgeblockt. Derry Scherhant (SC Freiburg) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Maximilian Eggestein.
5'
Vorbeigeschossen. Anton Kade (FC Augsburg) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Arijon Ibrahimovic mit einer Flanke.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen FC Augsburg und SC Freiburg.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.