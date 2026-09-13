Kane machte den Unterschied aus. Getty Images

Branchenprimus Bayern München ist beim Sensations-Aufsteiger SV Elversberg knapp an einer Blamage vorbeigeschrammt. Der Rekordmeister kam zum Abschluss des 3. Spieltages der Fussball-Bundesliga zu einem mühevollen 2:1 (1:0) und vermied nach der Nullnummer bei Schalke 04 einen weiteren Rückschlag.

Vor 9'307 Zuschauern brachte Lennart Karl die Münchner in der 26. Minute in Führung, die Maurice Krattenmacher (61.) nach dem Wechsel egalisierte. Harry Kane (72.) erlöste dann die Bayern, die sich in der Tabelle mit sieben Punkten auf Rang vier vorschoben. Elversberg ist nach der ersten Saison-Niederlage mit sechs Zählern Tabellensechster.

David gegen Goliath

Schon vor dem Anpfiff hatte das Duell zwischen dem Dorfverein und dem Starensemble aus der bayerischen Millionen-Metropole die Fussball-Fans in ganz Deutschland elektrisiert. Denn einen grösseren Unterschied zwischen zwei Teams hat es in der 63-jährigen Bundesliga-Historie wohl noch nie gegeben.

Auch der letztlich erfolgreiche Kampf von SVE-Trainer Vincent Wagner um die Aufhebung seiner Sperre nach der Gelb-Roten Karte beim 4:3 in Mönchengladbach sorgte für reichlich Gesprächsstoff und wurde sogar von den Bayern-Verantwortlichen um Trainer Vincent Kompany und Vorstandschef Jan-Christian Dreesen unterstützt.

Und dann waren da noch die aussergewöhnlichen Rahmenbedingungen für die Bayern-Profis, die mit zwei Privatfliegern nach Luxemburg gereist waren und nach einer Nacht in einem Fünf-Sterne-Hotel die letzte Wegstrecke per Bus zurückgelegt hatten. Auf der Stadion-Baustelle in Elversberg mussten Kane & Co. dann auf den gewohnten Luxus verzichten und sich in Containern umziehen. Ein Kultur-Schock, den Kompany aber locker nahm: «Das ist auch etwas, das die Fussball-Bundesliga besonders macht.»

HSV geht unter

Martin Demichelis kann bei RB Leipzig aufatmen, beim Hamburger SV dürfte nach dem nächsten peinlichen Torlos-Auftritt langsam Krisenstimmung herrschen. Die Sachsen setzten sich am 3. Spieltag der Fussball-Bundesliga mühelos mit 5:0 (2:0) gegen den Tabellenletzten durch und verschafften dem in der Kritik stehenden argentinischen Coach eine deutlich ruhigere Woche. HSV-Trainer Merlin Polzin muss dagegen das zweite 0:5 nacheinander verarbeiten.

«Natürlich haben wir uns das ganz anders vorgestellt. Das sind individuelle Fehler aber auch gruppentaktische Sachen», sagte HSV-Sportdirektor Claus Costa.

Tidiam Gomis (17. Minute) traf vor 47'800 Fans erstmals im Leipziger Stadion, Norwegens WM-Teilnehmer Antonio Nusa (28.) erhöhte nach einem eklatanten Hamburger Abwehrfehler. RB-Abwehrchef Willi Orban (72.) traf nach einer einstudierten Standard-Situation, Christopher Nkunku (74.) schoss das erste Tor nach seiner Rückkehr – und Romulo (77.) setzte den Schlusspunkt.

«Das war ein guter Start, aber wir können uns immer noch verbessern», sagte Nusa bei DAZN, sprach indes auch von einem «grossen Sieg». Bundestrainer Jürgen Klopp muss bei seiner ersten Kader-Nominierung am Donnerstag sehr wahrscheinlich auf Assan Ouédraogo verzichten, der mit einer Schulterverletzung früh vom Feld musste.