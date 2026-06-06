Die Pressekonferenz nach dem Australien-Test mit Nati-Trainer Murat Yakin. 20 Minuten

Die Szene des Spiels

In der 55. Minute hebelten die Australier mit einem langen Ball die gesamte Schweizer Abwehr aus. Drei Australier liefen praktisch alleine auf Kobel zu, nachdem Silvan Widmer das Abseits aufhob. Vor dem Tor legte Connor Metcalfe dann für Tete Yengi quer, der ohne Mühe einschob zum 1:1.

Die Schlüsselfigur

Granit Xhaka. In der ersten Halbzeit ist sein Pass zum 1:0 auf Dan Ndoye fast schon das Eintrittsgeld wert. Danach flacht auch Xhakas Auftritt ein bisschen ab. In der zweiten Hälfte nervt sich der Nati-Captain noch ein wenig, als ihm der frühere GC-Spieler Nestory Irankunda völlig unnötig einen Ball an den Hintern spediert und dafür unbestraft bleibt.

Nach einem Zuckerpass von Granit Xhaka erzielt Dan Ndoye die Führung gegen Australien. SRF

Das bessere Team

Die Nati war den Australiern in der ersten Halbzeit klar überlegen, ohne dabei wirklich ans Limit zu gehen. Nach dem Seitenwechsel geriet der Nati-Motor dann deutlich ins Stocken. Die Schweiz agierte in der zweiten Hälfte über weite Strecken ideenlos und muss sich somit auch nicht über den verpassten Sieg beklagen.

Nach solidem Beginn baut die Nati gegen Australien stark ab. freshfocus

Das Tribünengezwitscher

Bloss rund 6000 Fans schauten sich den letzten WM-Test der Nati im Snapdragon Stadium (Kapazität: 35’000 Zuschauer/innen) an. Das Setting war speziell. So war es in der Fussballarena San Diegos fast so leise wie in einer Bibliothek – man konnte sogar von der Tribüne aus die Zurufe der Spieler bestens hören.

Die Nati wird von den Australiern lockerleicht überspielt. SRF

Die Tore

30’ I 1:0 I Mit einem herausragenden Pass lanciert Xhaka seinen Mitsoieler Ndoye. Alleine vor Beach lässt dieser sich nicht zweimal bitten und schiebt eiskalt ein.

55’ I 1:1 I Ein langer Ball braucht es, um die Schweizer Abwehr auszuhebeln. Metcalfe legt rüber auf Yengi, der zum Ausgleich einschiebt.

Die Stimmen

Zeki Amdouni: «Ich denke, es war ein gutes Spiel, aber ein recht enges und ausgeglichenes, weil der Gegner sehr tief stand. Besonders in der ersten Halbzeit hatten wir einige Chancen. Auch Dan hatte mehrere Möglichkeiten zu treffen. Vielleicht hätten wir ein oder zwei Tore mehr erzielen müssen. Aber es war ein Vorbereitungsspiel, und das Wichtigste ist dann kommende Woche.»

Johan Manzambi: «Man muss sagen, dass sie es auch gut gemacht haben. Am Anfang hatten wir öfter den Ball, aber dann haben sie auch gut gespielt. Wir müssen das akzeptieren. Manchmal ist Fussball so. Wir müssen einfach weitermachen.»

Granit Xhaka: «Ich glaube, es war ein typisches Spiel vor dem Wettkampf. In der ersten Halbzeit müssen wir vier Tore schiessen. Im Fussball ist es einmal mehr so: Wenn du sie vorne nicht machst, bekommst du sie hinten. Aber wir sind in der Vorbereitungsphase und haben noch gut sieben, acht Tage bis zum Startspiel und werden sicher noch analysieren, schauen was wir besser machen müssen und alles andere wird kommen.»

«Es gibt Dinge, die diese Woche nicht gut waren und dann trittst du so auf. Ich habe gelernt, dass man nicht zu viel sagen darf. Ich behalte das jetzt darum für mich. Es war ein Testspiel. Das hat man gespürt. Aber so wird es definitiv schwer.»

Murat Yakin: «Wir haben die ersten 20 Minuten ein gutes Spiel gezeigt. Viele Torchancen. Hätten da etwas effizienter sein können. Danach hatten wir einige Abspielfehler. Einige technische Fehler, mit denen wir den Gegner aufgebaut haben. Aber das müssen wir nächste Woche sicher anschauen und verbessern. Aber am Ende haben wir in der Pause zwei Wechsel vorgenommen. Wir haben Veränderung in der Statik genommen. Von dem her alles im Fahrplan.»

Quelle: SRF

So geht es weiter

Die Nati bereitet sich nun die nächsten Tage in San Diego weiter auf die WM vor. Ernst gilt es dann am kommenden Samstag, wenn in San Francisco das erste Vorrundenspiel gegen Katar steigt.