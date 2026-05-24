Schon während des Finals feiern Tausende Ostschweizer ihren FC St. Gallen. 20 Minuten

Die Szenen des Spiels

St. Gallens Cupgoalie Lukas Watkowiak will in der 44. Minute als aufgerückter und letzter Mann den Ball weit schlagen. Doch das Spielgerät prallt von Ouchy-Flügel Vasco Tritten ab, der danach alleine aufs verlassen Tor ziehen kann. Watkowiak schaltet geistesgegenwärtig und greift zur Notbremse. Rot und damit ein Mann weniger für den FC St. Gallen im Cupfinal.

Nach dem Platzverweis kommt das Unterklassige Ouchy zu zweit Topchancen, vergibt sie aber leichtfertig. Wenige Zeigerumdrehungen später entscheidet Schiedsrichter Luca Cibelli nach einer umstrittenen Szene auf Penalty, den Lukas Görtler für das dezimierte St. Gallen zum 2:0 verwertet. Von da an ist die Waadtländer Gegenwehr dahin. Angetrieben von rund 25’000 St. Galler Fans schiessen sich die Ostschweizer zum Cupsieg.

Die Vorentscheidung: Lukas Görtler trifft vom Penaltypunkt zum 2:0. Claudio De Capitani/freshfocus

Die Schlüsselfigur

Der VAR darf nur eingreifen, wenn es sich um einen klaren Fehlentscheid handelt. Schiedsrichter Luca Cibelli zeigt in der ersten Halbzeit richtigerweise Rot, als Watkowiak aus seinem Tor stürmt. In der zweiten Halbzeit lässt er vor dem Elfmeter weiterspielen und wird erst durch Namensvetter Luca Piccolo zur Seitenlinie beordert, weil es sich offenbar um einen klaren Fehlentscheid handelte – eine strittige Szene. Cibelli gibt nach Konsultation der Videobilder Penalty für die dezimierten Ostschweizer. Ouchy, das zuvor stark aus der Pause kam, bleibt das Nachsehen.

Das bessere Team

Bis auf die ersten Minuten nach der Pause hat der FC St. Gallen das Spiel gegen den Unterklassigen über weite Strecken unter Kontrolle. Der Super-Ligist ist von A bis Z überlegen. Das freut auch Eishockey-Star Timo Meier, der als Ehrengast in einer Lodge ebenfalls unter den Fans weilt. Morgen gehts für ihn mit der Schweizer Nati gegen Finnland weiter.

Star-Gast beim Cup-Sieg: Nati-Star Timo Meier vor Ort. Philipp Kresnik/freshfocus

Das Tribünengezwitscher

Nicht nur das Wankdorf, ganz Bern scheint an diesem Sonntag in St. Galler Hand zu sein. Gut zwei Drittel der Fans sind Grün-Weiss und verwandeln das Berner Stadion in eine Festhütte. Die Rote Karte gegen Watkowiak ist nur ein kleiner zwischenzeitlicher Tiefpunkt.

Die Tore

8’ I 0:1 I Nach einer Hereingabe kommt der Ball im Fünfmeterraum zu Abwehrspieler Tom Gaal, der das Spielgerät nur noch antippen und über die Linie schieben muss.

66’ I 0:2 I St. Gallen Ikone Lukas Görtler übernimmt Verantwortung vom Punkt und trifft sicher unten rechts.

92’ I 0:3 I Der eben eingewechselte Christian Witzig trifft sehenswert per Volley in die rechte obere Ecke.

So gehts weiter

Die Spieler verabschieden sich in die Sommerpause. In einigen Wochen geht es dann mit der Sommervorbereitung los, ehe Ende Juli die neue Saison wieder vor der Türe steht.