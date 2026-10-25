Xherdan Shaqiri und der FC Basel kommen gegen GC nicht über ein 0:0 hinaus. Philipp Kresnik/freshfocus

Die Szene des Spiels

In der 76. Minute muss GC verletzungsbedingt Goalie Marvin Hübel auswechseln. Er wird durch den ehemaligen Stammtorwart Justin Hammel ersetzt, der bei den Basler Fans für Unmut sorgt. Denn Hammel, in Basel gross geworden, ist nicht bereit für den Wechsel. Etwas mit dem Schuh scheint nicht zu passen. Nach mehreren Minuten Unterbrechung und einem Pfeifkonzert der FCB-Fans gehts schliesslich weiter. Kurz darauf rettet Hammel GC vor dem Rückstand. So bleibt FCB-Trainer Jokanovic noch ohne Sieg in der Liga.

Die Schlüsselfigur

Der neue FCB-Trainer Slavisa Jokanovic forderte vor einer Woche nach der 0:3-Schlappe gegen den FC Vaduz mehr Mentalität von seiner Mannschaft. Die Forderung wird von vielen FCB-Profis auch im nächsten Ligaspiel nicht wie gewünscht umgesetzt. Nach dem Cuperfolg gegen Nyon drücken die Basler GC in der Schlussphase zwar hinten rein. Viele Hochkaräter können sich die Bebbi allerdings nicht erarbeiten.

Das bessere Team

Der FC Basel hat mehr Ballbesitz. Bei den Expected Goals (zu erwartende Tore) ist es allerdings ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Kurz vor Schluss kommt der FCB aber beinahe zum Lucky Punch – Metinho segelt aber am Ball vorbei.

Das Tribünengezwitscher

Stan Wawrinka spielt ab der kommenden Woche an den Swiss Indoors und schaut am Sonntag noch beim FCB-Spiel vorbei. Das Schweizer Tennis-Ass sorgt in der Halbzeitpause für Unterhaltung. Er und ein FCB-Anhänger müssen aus nächster Nähe einen Ball in einer Torwand unterbringen. Wawrinka verfehlt knapp und lacht sich danach schlapp.

GC-Trainer Olaf Janssen (links) und FCB-Coach Slavisa Jokanovic begrüssen sich vor dem Spiel. Philipp Kresnik/freshfocus

Die Tore

Fehlanzeige.

So gehts weiter

Der FC Basel spielt in der kommenden Woche gegen den noch ungeschlagenen Leader FC Lugano. Die Grasshoppers empfangen den FC Vaduz.