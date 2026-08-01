Mollet feiert seinen Siegestreffer. Pascal Muller/freshfocus

Die Szene(n) des Spiels

Im heissen Joggeli hält Lausannes Defensive dicht und Basel sucht vergeblich die Lücke. Die Waadtländer lassen bis zum Schluss kein Durchkommen und warten auf Kontermöglichkeiten. Kurz vor Schluss wird Lausanne belohnt: Der eingewechselte Florent Mollet trifft in der ersten Minute der Nachspielzeit mit einem herrlichen Weitschuss.

Mollet trifft zum 1:0. Pascal Muller/freshfocus

Nach einem weiten Einwurf kann die Basler Defensive nicht sauber klären. Mollet schnappt sich die Kugel an der Strafraumgrenze und haut einen Schuss in die obere linke Ecke. Der Franzose bringt so unerwartet die Gäste aus Lausanne in Führung und am Ende zum 1:0-Sieg.

Die Schlüsselfigur

Florent Mollet wird in der 76. Minute eingewechselt und avanciert mit seinem Treffer in der Nachspielzeit zur entscheidenden Figur. Er besiegelt die Führung und bringt damit wichtige drei Punkte zurück in die Westschweiz.

Das bessere Team

Basel dominiert beim Ballbesitz, doch Lausanne hält gut dagegen und macht es Rotblau schwer, die Lücke zu finden. Basel hat insgesamt deutlich mehr Abschüsse und mehr Aktionen im gegnerischen Strafraum.

Lausanne verteidigt konsequent gegen Basel. Pascal Muller/freshfocus

Lausanne verteidigt jedoch sehr diszipliniert und hält Basel trotz der faktischen Vorteilen von wirklichen Chancen fern. Die Waadtländer leisten einen soliden Auftritt und werden in der Nachspielzeit mit dem Sieg für diese Ausdauer belohnt.

Das Tribünengezwitscher

Blue-Experte Uli Forte wundert sich vor dem Spiel im Studio darüber, wieso Xherdan Shaqiri beim Saisonauftakt den entscheidenden Penalty Celar überlassen hat. Kleiner Haken: Der FCB-Captain sitzt zu diesem Zeitpunkt bereits auf der Bank. Die Korrektur aus der Regie folgt prompt.

Forte kritisiert fälschlicherweise Shaqiri. Pascal Muller/freshfocus

Die Tore

90+1’| Florent Mollet haut nach einem Basler Defensivfehler aus dem Nichts einen Schuss von der Strafraumgrenze in die linke obere Ecke.

Die Stimmen zum Spiel

Flavius Daniliuc: «Vom Gefühl her war es der erste Schuss auf unser Tor. Es sind Fehler, die nicht auf diesem Niveau passieren dürfen und am Ende kassierst du das Tor. Sie sind relativ tief gestanden, haben die Mitte zugemacht und auf Konter gelauert. Das ist am Ende relativ schwierig zu akzeptieren.» (gegenüber Blue)



Jonas Omlin: «Als Verlierer vom Platz gehen ist immer frustrierend. Lausanne hatte heute eine halbe Chance und machte das Tor. Wir haben heute unsere Chancen nicht genutzt und uns zu wenig zwingende Chancen herausgespielt. Wir müssen bessere Lösungen finden, wie wir den Gegner bespielen können, um am Schluss als Gewinner vom Platz zu gehen. Ich bin froh, bin ich wieder retour beim FC Basel. Wir haben aber noch viel Arbeit vor uns.» (gegenüber Blue)

So gehts weiter

Der FC Basel empfängt am Sonntag des dritten Spieltags den amtierenden Meister Thun. Anpfiff ist um 16:30 Uhr. Für Lausanne-Sport geht es am Samstag um 18 Uhr gegen YB weiter.