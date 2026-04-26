FC Basel – Sion 0:2: FCB kassiert erstes Heimspiel-Niederlage seit 37 Partien

Roger Albrecht/freshfocus

Die Szene des Spiels

Keine andere Mannschaft trat auswärts so oft an, ohne zu gewinnen wie der FC Sion. 37 Spiele im St. Jakob-Park endeten mit 13 Unentschieden und 24 Niederlagen. Diese Negativbilanz endete am Sonntag, dem 26. April 2026. Auch weil Sion in der 24. Minute den Grundstein des 2:0-Erfolgs legte. Nivokazi liess Omeragic ganz alt aussehen und zimmerte die Kugel zur Gästeführung ins Netz. Lukembila schloss in der 60. Minute einen schönen Angriff dann zum 2:0 ab.

Die Schlüsselfigur

Moritz Broschinski durfte mal wieder ran. Der Stürmer wurde in der 71. Minute eingewechselt, holte wenig später einen Penalty raus. Es hätte der Umschwung sein sollen, doch Broschinski trat dann selbst an. Sein Versuch war so schwach, dass Racioppi im Kasten die Kugel sogar festhalten konnte.

Die bessere Mannschaft

Es war eine ausgeglichene Partie in Basel. Die Abwesenheit von Shaqiri konnte das Team von Lichtsteiner nicht verstecken. Man hatte gute Ansätze, doch der Killerinstinkt fehlte komplett. Immer wieder wurde das letzte Zuspiel verpasst. Sion stösst so den FCB vom vierten Tabellenrang. Dem letzten Europacup-Platz, wenn St. Gallen den Cup gewinnt.

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Das Tribünengezwitscher

Es war ein besonderer Anblick vor Anpfiff der Partie. Jeweils mit zwei Unparteiischen machten sich die beiden Teams von zwei verschiedenen Seiten auf den Platz. Der Grund: Aufgrund des Kabinenbrandes Anfang des Monats mussten improvisierte Kabinen genutzt werden. Diese waren auf verschiedenen Seiten des Stadions. Doch es funktionierte alles nach Plan.

Stimmen zum Spiel

Marwin Hitz (FCB): «Wir waren zwar immer ganz okay im Spiel, aber Sion war sehr effektiv. Bei uns hat einfach immer etwas gefehlt. Seit längerem fehlt bei uns etwas das Selbstvertrauen und die Überzeugung. In der zweiten Hälfte wurden wir etwas besser mit den zwei Spitzen. Man spürt aber auch die Leichtigkeit beim FC Sion, während uns immer alles etwas schwerer fällt.»

Flavius Daniliuc (FCB): «Mir fehlen die Worte. So lustlos aufzutreten, ist dem FC Basel nicht würdig. Ich weiss nicht, wie wir von Europa reden können. Vorne kriegen wir gar nichts hin. Wir kreieren keine Chancen und machen auch Penaltys nicht.»

Die Tore

22’ | 0:1 | Nivokazi lässt Omeragic alt aussehen und verwandelt aus kurzer Distanz souverän.

60’ | 1:1 | Lukembila schliesst einen schönen Angriff mit einem flachen Schuss von der Strafraumkante ab.

So gehts weiter

Noch ist nichts vorbei im Kampf um Europa. Nächste Woche ist Thun zu Gast im St. Jakob-Park. Für Sion geht die Reise nach St. Gallen.