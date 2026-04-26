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Ticker | Basel - Sion | 34. Spieltag Super League 2025/2026

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FCB - Sion 0:2*

Publiziert 26. April 2026, 13:07

Sion schockt den FCB erneut – es droht eine historische Pleite

LIVE

34. Spieltag

Basel
0 – 2
Sion

Basel

66

Sion

01

R. Nivokazi

-

24

02

J. Lukembila

-

60

Alle Resultate anzeigen

Sven ForsterDominik Mächler
von
Sven Forster
Dominik Mächler
2
4
61'
Liechtsteiner reagiert auf diesen nächsten Nackenschlag und bringt Schmid für Cissé und Soticek für Koindredi.
60'

0 : 2

Und dann treffen die Gäste im Gegenzug! Und es ist ein schöner One-Touch-Gegenstoss. Chouaref verlängert mit einer Ballberührung weiter auf Lavanchy, der spielt direkt weiter auf Lukembila, welcher mit einem satten Direktschuss von der Strafraumgrenze Hitz flach in der nahen Ecke erwischt.
59'

Duranville mit schlechtem Kontakt

Duranville mit einem langen Ball in die Tiefe geschickt und hat einige Meter Vorsprung auf seinen Gegenspieler. Doch der erste Kontakt ist gar nicht gut, weshalb der Verteidiger sofort wieder da ist.
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58'

Traorés Schuss geblockt

Basels Traoré versuchts aus grosser Distanz. Doch sein Schuss wird von einem Verteidiger geblockt. Weiterhin findet der FCB wenig Lösungen gegen diese Abwehr der Walliser und wartet auf den ersten Torschuss.
54'

Kopfball Vouilloz

Koindredi zirkelt einen Freistoss von links zur Mitte. Da kommt Vouilloz zum Kopfball, doch diesen kann er nicht wunschgemäss aufs Tor drück, weshalb der Ball über den Kasten fliegt.
51'

Duranville mit Abschluss

Auch der FCB kommt zu einer guten Gelegenheit. Duranville bekommt den Ball auf der rechten Seite, zieht kurz nach innen und versuchts mit dem Schlenzer. Sein Schuss zischt nur knapp am weiten Pfosten vorbei. Das war eine gute Aktion der BVB-Leihgabe.
50'

Sion wieder über die Seite

Sion macht da weiter, wo sie in der ersten Hälfte aufgehört haben: mit schnell Vorstössen über die Seite. Nivokazi bringt den Ball scharf von rechts vors Tor, doch da ist Kololli zu spät.
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46'
Der FC Basel wechselt in der Pause doppelt. Omeragic und der etwas glücklose Ajeti werden durch Vouilloz und Koloto ersetzt.
Los gehts mit der zweiten Hälfte in Basel!

Pausenfazit

Es ist ein durchaus munterer Start in dieses Spiel, mit etwas mehr Spielanteile für den FC Basel. Doch wirklich gefährlich wird es nicht. Zweimal fällt Ajeti im Strafraum und will einen Penalty, doch der Unparteiische lässt weiterlaufen. Die Gäste verteidigen vor allem gut, treten aber ihrerseits mit schnell Umschaltspiel über die Seiten immer wieder offensiv auf. In der 24. Minute gehen sie dann nach genau solch einer Hereingabe von Chouaref durch Nivokazi mit dem ersten Torschuss in Führung. Danach dauert es einige Minuten, bis Basel wieder auf Touren kommt. Doch sie beissen sich auch danach weiterhin die Zähne an der starken Sion-Abwehr aus. Nach den ersten 45 Minuten kam noch kein Schuss auf das Tor von Racioppi.
Und dann ist die erste Halbzeit vorbei! Der FC Sion führt mit 1:0 in Basel.
45'

Zwei Minuten Nachspielzeit

Zwei Minuten gibt es in der ersten Hälfte noch obendrauf.
44'

Racioppi bisher ohne Probleme

Nächste Hereingabe von links, dieses Mal von Traoré. Doch wieder geht diese direkt auf Racioppi, der den Ball fängt.
41'

Cissé Hereingabe

Auch Basel versucht es über die Seite. Die Hereingabe von Cissé von links ist aber zu nah aufs Tor gezogen, weshalb Racioppi den Ball dingest machen kann.
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37'

Sion viel über die Seiten

Die Gäste kommen immer wieder über die Seite mit Flanken zur Mitte. Auch jetzt wieder muss Omeragic eine Hereingabe zur Ecke klären. Diese klärt dann Rüegg zur nächsten Ecke, diese bringt dann aber nichts ein.
35'

Basel sucht weiterhin nach Antwort

Basel ist bemüht, doch weiterhin fehlt ein Abschluss auf den Kasten von Racioppi. Der Sion-Torhühter wurde noch nicht auf die Probe gestellt. In den letzten Minuten haben die Gäste auch wieder etwas mehr vom Ball.
30'

Basel sucht Lösungen

Aufgrund der Minuten vor dem Tor fiel der Treffer etwas entgegen dem Spielverlauf. Die Basler versuchen derweil wieder, das Spieldiktat zu übernehmen und auf den Treffer zu reagieren. Das fällt ihnen gegen diese starke Sittener-Defensive aber bisher schwer.
27'

Lukembila mit Kopfball

Und Sion doppelt beinahe nach! Dieses Mal kommen sie von der linken Seite und Lukembila kommt vor dem Tor zum Kopfball, setzt diesen aber am weiten Pfosten vorbei.
24'

0 : 1

Tooor FC Sion! Die Walliser gehen mit dem ersten gefährlichen Angriff in Führung! Chouaref wird rechts tief geschickt und bringt den Ball mit dem ersten Kontakt scharf in den Strafraum. Das missglückt Omeragic sein Klärungsversuch gegen Nivokazi und dieser hämmert die Kugel in die nahe obere Ecke!
20'

Ajeti fällt wieder im Strafraum

Wieder liegt Ajeti im Strafraum am Boden und will einen Penalty! Nach einer Flanke von Koindredi läuft der Basler ein und fällt im Laufduell mit Hajrizi. Doch wieder bleibt die Pfeiffe des Schiedsrichters stumm. Auch der VAR checkt die Szene kurz, gibt dann aber das Okay zum Weiterspielen.
17'

Ajeti fällt im Strafraum

Ajeti wird im Strafraum mit dem Rücken zum Tor angespielt und schirmt den Ball ab. Kronig hält ihn dabei etwas fest und Ajeti fällt. Doch Schiedsrichter Fähndrich winkt ab.
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15'

Munterer Start

Es ist ein munterer Start hier in Basel. Das Heimteam hat etwas mehr vom Spiel, aber auch Sion versteckt sich nicht und ist offensiv bemüht, vor allem durch schnelles Umschalten. Die ganz grosse Chance fehlt aber noch auf beiden Seiten.
14'

Sion mit nächster Ecke

Sion darf die nächste Ecke treten. Diese wird kurz ausgeführt. Die Flanke zur Mitte findet dann tatsächlich einen Sittener-Kopf. Der Kopfball geht aber weit übers Tor.
10'

Kololli klärt

Ajeti wird einem Steckpass in den Strafraum in die Tiefe geschickt. Der Basler versucht, seinen Mitspieler mit der Hacke anzuspielen. Doch Kololli kann klären. Da wäre der Abschluss vielleicht die bessere Variante gewesen.

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