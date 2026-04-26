Ticker | Basel - Sion | 34. Spieltag Super League 2025/2026

Pausenfazit

Es ist ein durchaus munterer Start in dieses Spiel, mit etwas mehr Spielanteile für den FC Basel. Doch wirklich gefährlich wird es nicht. Zweimal fällt Ajeti im Strafraum und will einen Penalty, doch der Unparteiische lässt weiterlaufen. Die Gäste verteidigen vor allem gut, treten aber ihrerseits mit schnell Umschaltspiel über die Seiten immer wieder offensiv auf. In der 24. Minute gehen sie dann nach genau solch einer Hereingabe von Chouaref durch Nivokazi mit dem ersten Torschuss in Führung. Danach dauert es einige Minuten, bis Basel wieder auf Touren kommt. Doch sie beissen sich auch danach weiterhin die Zähne an der starken Sion-Abwehr aus. Nach den ersten 45 Minuten kam noch kein Schuss auf das Tor von Racioppi.