Stephan Lichtsteiner und der FC Basel verlieren gegen St. Gallen 1:3. Nico Ilic/freshfocus

Die Szene des Spiels

In der 78. Minute wird St. Gallens Carlo Boukhalfa sträflich alleine gelassen. Der Deutsche zeigt sich eiskalt und netzt mit einem gefühlvollen Schuss via Innenpfosten zur Vorentscheidung ein. FCB-Goalie Marwin Hitz, der sein letztes Spiel im Joggeli macht, ist chancenlos.

Die Schlüsselfiguren

Gibt es einen besseren Ort, um seinen ersten Treffer in der Super League zu feiern? Mit seinem ersten Tor im St. Galler Dress entscheidet der 18-jährige Nevio Scherrer im Joggeli die Partie. Der Ostschweizer kam zuvor für Mittelfeldspieler Corsin Konietzke ins Spiel.

Das bessere Team

Wie in den vergangenen Spielen weist der FC Basel auch gegen St. Gallen viele Mängel auf. Hinten agieren die Bebbi fehleranfällig, vorne erschreckend einfallslos. Vier der letzten fünf Duelle hat das Team von Stephan Lichtsteiner verloren – Europa ist futsch.

Marwin Hitz, der sein letztes Spiel im Joggeli machte, hat das Nachsehen gegen Boukhalfa. Nico Ilic/freshfocus

Das Tribünengezwitscher

Trotz eines Punkteschnitts von 1,58 wurde Ludovic Magnin als FCB-Trainer im Winter entlassen. Nachfolger Stephan Lichtsteiner weist einen Punkteschnitt von 1,17 auf – damit ist er einer der schlechtesten FCB-Coaches der Geschichte. Gegen St. Gallen scheint der Ex-Nati-Captain an der Seitenlinie unter Dauerfrust zu leiden. Immer wieder ist zu sehen, wie er die Hände verwirft.

Die Tore

61’ | 0:1 | Aliou Balde nimmt aus der Strafraummitte Mass und trifft unten rechts.

78’ | 0:2 | Die Basler stehen Spalier. Carlo Boukhalfa trifft von der linken Strafraumkante via Innenpfosten.

88’ | 1:2 | Gibt es da noch Hoffnung? Nicolas Vouilloz trifft per Kopf.

89’ | 2:2 | Scherrer läuft davon und trifft zur Entscheidung.

So geht’s weiter

Der FC Basel spielt am kommenden Wochenende auswärts gegen den FC Lugano. St. Gallen empfängt zu Hause Meister Thun.