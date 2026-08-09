Basel hat einen neuen Shootingstar: Zan Celar herzt die Nummer 18, Asane Sow, der sein Potenzial erstmals im FCB-Dress abruft. Philipp Kresnik/freshfocus

Die Szenen des Spiels

Gleich mehrere Szenen in der Startviertelstunde beschreiben dieses Spiel. Das 1:0 in der vierten Minute setzt bei den Baslern eine Energie frei, gegen die die Thuner kaum was einzuwenden haben. Nach dem frühen Führungstor trifft der FCB kurz darauf auch noch den Pfosten und verpasst mit einer weiteren dicken Gelegenheit in den ersten 15 Minuten das 2:0, das nach etwas mehr als 30 Minuten folgt.

Die Schlüsselfigur

Asane Sow ist von einem Drittliga-Club aus Italien in die Schweiz zum FC Basel gekommen. Dass der 20-jährige Flügel gut kicken kann, ist schon vor dem Spiel gegen Thun bekannt gewesen. Gegen den Schweizer Meister performt er nun ein erstes Mal ganz dick: Zwei Tore und zwei Assists.

Das bessere Team

Der FC Thun lässt sich mehrfach auf dieselbe Art und Weise von den Baslern auskontern. Immer wieder steht der Schweizer Meister extrem hoch und wird dann über die Flügel ausgespielt. Der FCB findet während den gesamten 90 Minuten viele Räume vor und hat somit leichtes Spiel.

Das Tribünengezwitscher

Stephan Lichtsteiner setzt Publikumsliebling Xherdan Shaqiri vorerst auf die Ersatzbank. Der Basler Heilsbringer, der noch unter Fabio Celestini und Ludovic Magnin am Laufband skorte, hat unter Lichtsteiner noch nicht wie gewünscht performen können. In 18 Spielen gelangen Shaqiri bisher erst zwei Skorerpunkte.

Xherdan Shaqiri kommt von der Ersatzbank und sorgt für die Entscheidung: 4.1 für den FC Basel in der 75. Minute. Philipp Kresnik/freshfocus

Die Tore

4’ I 1:0 I Über links gehts schnell. Kazeem Olaigbe spielt durchs Zentrum und findet dort Asane Sow, der mit einem Tiefschuss in die entfernte Ecke einschiesst.

31’ I 2:0 I Herrliches Zuspiel von Leroy. Sow ist bereits mit viel Tempo unterwegs, verarbeitet den Ball hervorragend und trifft zum zweiten Mal im FCB-Dress.

53’ I 3:0 I Asane Sow hat unweit vom Tor auf halbrechter Seite viel zu viel Raum. Er spielt einen Kurzpass auf Stürmer Zan Celar, der mit seinem schwächeren linken Fuss per Schlenzer in die entfernte Torecke trifft.

73’ I 3:1 I Layton Stewart reagiert als schnellster auf den zweiten Ball und bringt ihn im Tor unter.

75’ I 4:1 I Eine Viertelstunde nach seiner Einwechslung kriegt Shaqiri nach einem Absatztrick von Sow den Ball und trifft mit einem satten Schuss zur Entscheidung.

90' I 4:2 I Brighton Labeau trifft mit einem strammen Schuss.

So gehts weiter

Am Samstag in einer Woche steht der Schweizer Cup auf dem Programm. Der FC Basel spielt gegen Courtetelle um 16.00 Uhr. Thun muss zuerst in der Qualifikation der Europa League ran, danach geht es am Sonntag im Schweizer Cup gegen Saxon Sports weiter.