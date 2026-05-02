Hier schoss der FC Basel das 1:1. Es war der Anfang vom Ende für den FC Thun. SRF

Die Szene des Spiels

Wieder wird es nichts mit der grossen Thuner Meisterparty. Im Auswärtsspiel beim FC Basel hätte der Sensation-Aufsteiger mit einem Sieg den Titel rechnerisch fixieren können, doch es bleibt beim Konjunktiv. Thuns Aussenverteidiger Fabio Fehr holt sich in der Schlussphase einen unnötigen Platzverweis ab. Bereits in der 25. Minute sah Fehr Gelb, ehe er für ein Halten an Ajeti zurecht die Ampelkarte sieht.

Der FC Basel siegte mit 3:1. Zamir Loshi/freshfocus

In Überzahl belohnt sich der FCB dann für seinen Aufwand: Ibrahim Salah (87.) trifft aus spitzem Winkel zum 2:1 für Rotblau und setzt den Thuner Hoffnungen ein Ende. Am Ende heisst es 3:1 für die Basler. Der Leader aus Thun muss nun erneut am Sonntag vom Sofa aus zuschauen, ob der FC St. Gallen mit einem Punktverlust gegen den FC Sion für Thuns Party sorgt.

Die Schlüsselfigur

Schiedsrichter Fedayi San. Hat viel zu tun und erweist sich nicht wirklich als Heim-Schiri. Bei einem relativ rüden Foul von Thuns Christopher Ibayi an Basels Nicolas Vouilloz lässt er Gnade vor Recht walten. Bei einem klaren Trikot-Halten von Jan Bamert an FCB-Stürmer Giacomo Koloto im Thuner Strafraum verzichtet San auf einen Penaltypfiff und wird auch vom VAR nicht korrigiert.

Bei der Gelb-Roten gegen Fehr liegt San dann aber goldrichtig, ebenso beim Platzverweis gegen Thuns Christopher Ibayi, der nach seiner Auswechslung (!) für eine Frustaktion noch die Rote Karte sieht.

Das bessere Team

Die erste Halbzeit war geprägt von vielen aggressiven Duellen mit leichten Vorteilen für den FCB. Nach dem Seitenwechsel findet Thun offensiv kaum noch statt. Der FCB ist klar besser und verdient sich den Sieg mit einer starken Leistung. Thun fällt mit einigen Frustaktionen dann doch eher negativ auf.

Claudio De Capitani/freshfocus

Das Tribünengezwitscher

Gegen Lugano riss sich Thun-Verteidiger Genis Montolio schon nach wenigen Minuten das Kreuzband. In Basel unterstützte der Innenverteidiger nun seine Mannschaft im Stadion vor Ort. Offensivjuwel Ethan Meichtry fehlte etwas überraschend ebenfalls verletzt. Der 20-Jährige soll aber schon nächste Woche wohl wieder im Thuner Kader stehen.

Die Tore

41’ | 0:1 | Aus dem Nichts bringt Matoshi den FC Thun in Führung! Heule und Imeri spielen einen einfachen Doppelpass auf der Seite. Die Hereingabe findet den völlig freistehenden Matoshi, der den Ball völlig mühelos im weiten Eck versenkt.

45’ | 1:1 | Knapp drei Minuten nach der Gästeführung sorgt Metinho mit einem herrlichen Distanzschuss für den Ausgleich!

87’ | 2:1 | Aus spitzem Winkel schiesst Salah. Dieser Schuss wird von Ajeti noch knapp zur FCB-Führung abgefälscht.

90+2’ | 3:1 | Koindredi spaziert durchs ganze Mittelfeld und schiebt dann souverän ein.

So gehts weiter

Thun spielt nächsten Samstag gegen Sion, die Basler müssen auswärts gegen YB ran.