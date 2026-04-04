FC Basel und Young Boys liefern sich packendes 3:3-Unentschieden

Das erste Tor der Young Boys gegen den FC Basel im Video. SRF

Die Szene des Spiels

Der FCB traf zum dritten Mal in dieser Super-League-Saison auf YB. Und zum dritten Mal verloren die Basler nicht. Nach einem Heimsieg und einem Remis in Bern folgte nun erneut ein Remis. So spielte das Team von Stephan Lichtsteiner 3:3 gegen die Young Boys. Für Aufregung sorgte derweil aber vor allem das 0:1 der Berner.

Nicolas Vouilloz blieb in der 27. Minute nach einem Zweikampf mit Loris Benito liegen, die Basler forderten vehement einen Foulpfiff. Das Spiel lief aber weiter, der Ball kam zu Edimilson Fernandes. Und dieser erwischte Marwin Hitz aus rund 25 Metern flach in der rechten Ecke! Der FCB-Goalie sah überhaupt nicht gut aus. Zur Pause meinte Shaqiri gegenüber dem SRF: «Meiner Meinung nach war das ein klares Foul vorher.»

Die Basler waren am Ende enttäuscht. Philipp Kresnik/freshfocus

Die Schlüsselfigur

Xherdan Shaqiri. Beim FCB spielte er zuletzt eine kleine Rolle: Bis zum YB-Spiel war Shaqiri seit sieben Partien in der Super League ohne Skorerpunkt. Im März gab der Ausnahmekönner nur gerade zwei Schüsse aufs Tor ab, dazu kam eine Torschussvorlage. Gegen die Young Boys kehrte nun aber Zauber-Shaqiri zurück.

Xherdan Shaqiri jubelte nach seinem Tor gegen die Young Boys. Philipp Kresnik/freshfocus

Kurz vor der Pause lenkte YB-Lauper einen Eckball von Shaqiri ins eigene Tor ab. In der 41. Minute traf Shaqiri dann wunderschön zur Führung. Er nahm das Leder direkt mit dem Aussenrist und hämmerte die Kugel traumhaft unten rechts in die Maschen. In der zweiten Hälfte ging die Shaqiri-Show weiter, hatte er doch beim 3:2 auch seine Füsse im Spiel.

Das bessere Team

Zu dieser Jahreszeit hatte Basel gegen YB schon mehr Gewicht. Der Titel ist für beide weg – jetzt zählt Europa. YB brauchte zwingend einen Sieg, sonst rückt der Europacup langsam ausser Reichweite. Und auch der FCB stand unter Druck im Kampf um Europa. Nach 90 Minuten liess sich sagen: Beide Teams müssen weiter um Europa zittern. Die Basler spielten jedoch besser, waren sie doch gefährlicher und abgebrühter. YB hatte viel Glück im Spiel.

Das Tribünengezwitscher

FC Servette Chênois Féminin blieb 17 Runden lang ungeschlagen, kassierte aber im letzten Spiel vor den Playoffs eine 0:1-Niederlage gegen den FC Basel. Anna Krog traf früh nach einem Eckball (5.). Die Cupsiegerinnen aus Genf fanden keine Antwort. Die Basler schafften mit dem Sieg also etwas, was niemandem zuvor diese Saison gelang.

Basel zog dank des Siegs an GC vorbei auf Rang 3 und trifft in den Playoffs auf St. Gallen statt auf den FC Zürich. Zürich und St. Gallen trennten sich 0:0 – trotz zahlreicher Chancen und je zwei Aluminiumtreffern. Wer auf wen trifft in den Viertelfinal-Playoffs findest du hier.

Die Tore

27’ | 0:1 | Mit dem ersten Schuss aufs Tor ging YB durch Fernandes in Führung.

36’ | 1:1 | Kurz vor der Pause lenkte YB-Lauper einen Eckball von Shaqiri ins eigene Tor ab.

41’ | 2:1 | Traumtor von Shaqiri! Er drosch den Ball wunderschön in die Maschen. Zur Pause meinte er gegenüber dem SRF mit einem Lachen: «Ich denke schon, dass es schön war.»

YB jubelte dank eines späten Tores über einen Punkt. Claudio De Capitani/freshfocus

64’ | 2:2 | Wieder ein Eigentor - dieses Mal vom Basler Flavius Daniliuc. Er lenkte einen Ball unglücklich ins eigene Tor ab.

68’ | 3:2 | Shaqiri schickte Bénie Traoré auf Reisen. Saidy Janko ging dazwischen, stellte sich aber so ungeschickt an, dass Traoré gleich wieder die Kugel erhielt. Die Folge war das 3:2 für den FC Basel.

90’ | 3:3 | Ebrima Colley schockte die Basler spät mit dem Ausgleich.

So gehts weiter

Nächstes Wochenende trifft der FC Basel auswärts auf den Leader und wohl baldigen Meister aus Thun. Die Young Boys treffen am Sonntag auf Servette.







