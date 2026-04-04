Ticker | Basel - Young Boys | 32. Spieltag Super League 2025/2026

Loris Benito im Interview

«Ja, das Unentschieden hilft beiden irgendwie nicht so richtig weiter. Ich habe das Gefühl, dass wir sehr gut im Spiel waren. Es war eines der besseren Auswärtsspiele, die wir gespielt haben. Ich habe das Gefühl, dass wir ihnen die Kohle mit Aktionen, die wir grundsätzlich unter Kontrolle haben, etwas hergeben. Das ist etwas schade. Ich gehe mit einem nicht so schönen Gefühl nach Hause, weil ich das Gefühl habe, dass absolut mehr drin gewesen wäre.»

«Wenn ich gesehen habe, wie wir am Schluss nochmals nach vorne gepowert sind, Basel etwas auf Gefahr gelaufen ist und wir mit den Einwechselungen nochmal Schwung reingebracht haben. Ich glaube, es wäre nicht unverdient gewesen, wenn wir da noch ein viertes Tor geschossen hätten. Es ist auch nochmal knapp geworden. Ich glaube, der Ausgleich auf unserer Seite ist hochverdient. Aber mit etwas mehr Wettkampfglück und vielleicht Entschlossenheit vor dem Tor, könnten wir da sicher einen Sieg mitnehmen.»

«Nein, ich würde nicht sagen, dass es passiv ist. Ich würde eher sagen, dass es unsauber war. Ich glaube, wir konnten die erste Halbzeit aus einer nicht weniger stabilen Defensive heraus bestreiten, weil wir die Angriffe von Basel gut unterbunden haben. Wir sind dann teilweise auch gut nach vorne gekommen und haben auf den Seiten Überzahl generiert. Aber dann haben wir uns etwas zu sehr auf einer Seite festgesetzt und haben diese nicht genug gewechselt. Und das haben wir mit unserer Schnelligkeit nicht gut genug gelöst.»

(SRF)