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Ticker | Basel - Young Boys | 32. Spieltag Super League 2025/2026

Super League

Publiziert 04. April 2026, 23:56

Wildes Spiel! Empörung, sechs Tore und Last-Minute-Ausgleich

32. Spieltag

Basel
3 – 3
Young Boys

Basel

Spielende

Young Boys

01

E. Fernandes

-

27

S. Lauper

-

36

(ET)
11

X. Shaqiri

-

41

21
22

F. Daniliuc

-

64

(ET)

B. Traoré

-

68

32
33

E. Colley

-

90

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Nils HänggiLenard Baum
von
Nils Hänggi (im St. Jakob-Park)
Lenard Baum
23
0

Wir verabschieden uns!

Was für ein wildes und enges Duell! Wir verabschieden uns nun aus dem Ticker. Wir bedanken uns fürs Mitlesen und wünschen allen noch schöne Osterfeiertage!

Loris Benito im Interview

«Ja, das Unentschieden hilft beiden irgendwie nicht so richtig weiter. Ich habe das Gefühl, dass wir sehr gut im Spiel waren. Es war eines der besseren Auswärtsspiele, die wir gespielt haben. Ich habe das Gefühl, dass wir ihnen die Kohle mit Aktionen, die wir grundsätzlich unter Kontrolle haben, etwas hergeben. Das ist etwas schade. Ich gehe mit einem nicht so schönen Gefühl nach Hause, weil ich das Gefühl habe, dass absolut mehr drin gewesen wäre.»
«Wenn ich gesehen habe, wie wir am Schluss nochmals nach vorne gepowert sind, Basel etwas auf Gefahr gelaufen ist und wir mit den Einwechselungen nochmal Schwung reingebracht haben. Ich glaube, es wäre nicht unverdient gewesen, wenn wir da noch ein viertes Tor geschossen hätten. Es ist auch nochmal knapp geworden. Ich glaube, der Ausgleich auf unserer Seite ist hochverdient. Aber mit etwas mehr Wettkampfglück und vielleicht Entschlossenheit vor dem Tor, könnten wir da sicher einen Sieg mitnehmen.»
«Nein, ich würde nicht sagen, dass es passiv ist. Ich würde eher sagen, dass es unsauber war. Ich glaube, wir konnten die erste Halbzeit aus einer nicht weniger stabilen Defensive heraus bestreiten, weil wir die Angriffe von Basel gut unterbunden haben. Wir sind dann teilweise auch gut nach vorne gekommen und haben auf den Seiten Überzahl generiert. Aber dann haben wir uns etwas zu sehr auf einer Seite festgesetzt und haben diese nicht genug gewechselt. Und das haben wir mit unserer Schnelligkeit nicht gut genug gelöst.»
(SRF)

Dominik Schmid im Interview

«Aus meiner Sicht müssen wir das Spiel gewinnen. Wir waren extrem dominant und haben eine sehr gute erste Hälfte gespielt. Die Gegentore, die wir bekommen haben, waren extrem komisch. Einfach hergeschenkt. Wir haben noch ein Eigentor drin, dann war das erste ein Schuss, welcher durch alle durchgegangen ist, und das 3:3 ist sinnbildlich für unseren Auftritt. Eigentlich haben wir es 90 Minuten lang gut gemacht, aber wir haben auch noch eine Nachspielzeit gespielt und da haben wir definitiv verpasst, das sauber runterzuspielen.»
«Das ist so direkt nach dem Schlusspfiff schwierig zu sagen. Wir sind am Boden zerstört, als hätten wir 0:5 verloren. So fühlt es sich an, weil wir eigentlich den Sieg mit nach Hause bringen müssen. Das ist extrem bitter. Ich habe jetzt nach dem Spiel noch nicht genau analysiert, was die Fehler waren, aber wir waren in den letzten zehn Minuten leistungstechnisch und läuferisch nicht auf dem Niveau, auf dem wir sonst waren. Sonst hätten wir die Sprints hinten sauber gemacht und vorne fehlt uns vielleicht noch die nötige individuelle Erfahrung, um das auch sauber umzusetzen. Aber wie gesagt, aus solchen Situationen muss man lernen.»
(SRF)
Ein flacher Abschluss von Soticek bleibt die letzte Aktion der Partie. Der FC Basel und die Young Boys trennen sich mit 3:3 in einem wilden Spiel.
94'
Wahrscheinlich der letzte Wechsel der Partie: Schmid geht vom Feld für Cisse.
93'

Vier Minuten Nachspielzeit

Was für eine packende Partie! Sie bekommt vier Minuten obendrauf. Im Moment schwimmt Basel, während YB wieder anstürmt.
90'

3 : 3

Tor für YB! Gelb-Schwarz schafft es, über links durchzubrechen, und es folgt ein Pass in den Rücken der aufgerückten Abwehr in den Strafraum. Dort steht Essende im Rücken, der den Ball nicht ganz sauber für das linke Eck trifft. Der Ball fliegt in Richtung Fünfmeterraum und wird von Colley mit dem rechten Fuss noch entscheidend über die Torlinie gelenkt.
89'
YB-Coach Gerardo Seoane reagiert mit einem Doppelwechsel für die letzten Momente des Spiels: Pech und Colley kommen in die Partie, während Fernandes und Gigovic das Feld verlassen.
88'

YB mit Kombinationsspiel

YB baut sich nach längerer Zeit wieder einmal um den Strafraum der Basler auf. Nach einem Doppelpass von Gigovic und Sanches landet der Ball bei Essende vor dem Tor. Der YB-Stürmer will abziehen, wird aber von Omeragic entscheidend gestört.
86'

Nächste YB-Ecke

Nachdem Essende den Ball einmal halten kann, folgt sogleich die nächste Ecke für YB, nachdem Schmid zuletzt mit dem Kopf am Ball war. Doch der Ball fliegt direkt in die Arme von Hitz. Es bleibt eine enge Partie, wobei die Zeit für die Hausherren läuft.
84'

Was ist mit Basels Verteidigern los?

Basel hält den Druck aufrecht, allerdings kommen die Flanken nun wieder nicht so gefährlich in den Strafraum. Auffällig ist, dass sich beide Basler Verteidiger, Daniliuc und Omeragic, trotz der Führung stark in die Vorstösse einbringen und weit aufgerückt sind.
82'

Nicht der Abend von Essende

Auch in den letzten zehn Minuten gelingt es YB kaum, sich aus dem Griff von Basel zu lösen. Beispielhaft wird ein hoher Pass in Richtung Mittelfeld gespielt, doch Essende schafft es wie über weite Teile des Spiels nicht, den Ball zu behaupten.
81'
Lichtsteiner wechselt noch einmal und bringt Soticek. Für ihn verlässt Torschütze Traoré das Feld. Der Ivorer holt sich noch Applaus vom Heimpublikum ab.
80'

Hitz ist zur Stelle

YB kommt nun vermehrt über rechts. Sanches hat die Seite gewechselt und sucht mit einer Hereingabe Essende. Doch Hitz ist zur Stelle und nimmt den Ball aus der Luft.
78'

Koindredi fordert Keller

Ganz frech von Koindredi: Der eingewechselte Franzose kommt von rechts in den Strafraum. Er scheint das Abspiel ins Zentrum zu suchen, versucht es dann aber doch direkt und überrascht damit Keller. Dieser kann den Abschluss aus spitzem Winkel im Nachfassen aber halten.
77'
YB-Coach Gerardo Seoane versucht mit einem Doppelwechsel, die Wende zu schaffen. Bukinac und Valery betreten das Feld, während Janko und Benito es verlassen. Lauper übernimmt die Captainbinde.
76'

Salah per Flanke

Salahs Flanke aus dem rechten Halbraum misslingt komplett, doch der Ball neigt sich noch leicht in Richtung Tor. Keller springt auf, doch der Ball fliegt ins Aus.
74'
FCB-Trainer Stephan Lichtsteiner möchte den Sieg mit einem Dreifachwechsel sicherstellen. Koindredi kommt für Shaqiri, Koloto für Ajeti und Bacanin für Leroy.
74'
Nach einem heftigen Einsteigen im Mittelfeld holt sich Metinho die nächste Gelbe Karte ab und verhindert so das Umschalten von YB.
73'

Traore tunnelt Janko

Mit dem nächsten Treffer, der keine vier Minuten nach dem Ausgleich fiel, scheint bei YB etwas gebrochen zu sein. Basel läuft nun an und will die Entscheidung. Traoré schafft es sogar, Janko vor dem Strafraum zu tunneln, fällt dann aber über die eigenen Füsse.
71'

Wüthrich per Kopf

YB bekommt einen Freistoss aus rund 35 Metern vor dem Tor im linken Halbfeld zugesprochen. Der Ball fliegt auf Höhe des Punktes, an dem Omeragic das Luftduell gegen Wüthrich verliert. Doch der Kopfball des YB-Verteidigers zieht am rechten Pfosten ins Aus.
68'

3 : 2

Tor für den FC Basel! In dieser hochintensiven Partie, in der eine Chance der anderen folgt, fällt gleich das nächste Tor! Shaqiri versucht es mit einen Steckpass aus dem linken Halbfeld ins Zentrum. An der Strafraumgrenze steht jedoch Janko richtig und lässt den Ball scheinbar für den herauseilenden Keller abtropfen. Doch Traoré steht im Rücken des Verteidigers und nutzt den Abpraller. So rauscht er mit Ball am Fuss an Janko vorbei und trifft halbhoch rechts ins Tor. Keller hat keine Chance.
64'

2 : 2

Tor für YB! Virginius ist gleich in der Partie und sorgt mit seiner ersten Ballberührung für den Ausgleich! Am rechten Strafraumeck bekommt der Einwechselspieler den Ball, tänzelt Schmid aus und läuft in Richtung Strafraum. Es folgt ein eigentlich sehr zentraler Abschluss, der aber von Daniliuc unhaltbar für Hitz ins eigene Tor abgefälscht wird. Der Verteidiger des FC Basel hatte im schlechtesten Moment das Bein ausgestreckt und damit seinen Schlussmann auf dem falschen Fuss erwischt.
63'
YB-Coach Seoane muss reagieren und bringt Virginius ins Spiel. Für ihn verlässt der blasse Fassnacht das Spielfeld.
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