GC – LUG 1:4: Trotz starker erster Hälfte: GC muss sich Lugano geschlagen geben

Lugano bezwingt die Hoppers mit 4:1. Nico Ilic/freshfocus

Die Szene des Spiels

In der 71. Minute verstummte ein Grossteil der etwas über 6’000 Fans im Letzigrund schlagartig. Anto Grgic schlug einen butterweichen Ball über die GC-Abwehr hinweg in den gegnerischen Strafraum. Dort lief Yanis Cimignani in Position, nahm den Ball direkt per Volley und traf zum zwischenzeitlichen 2:1 für Lugano – Spiel gedreht!

Die Schlüsselfiguren

Anto Grgic bewies einmal mehr, dass er ein begnadeter Passgeber ist. Der 29-Jährige trat die Ecke zum Ausgleich von Dereck Moncada. Wenig später chippte er den Ball überragend in den GC-Strafraum, wo Yanis Cimignani per Volley zur Führung traf. Eine starke Leistung von Grgic. Auch Cimignani darf sich feiern lassen, kurz vor Schluss erzielte er seinen zweiten persönlichen Treffer und machte damit alles klar.

Das bessere Team

Die 22 Spieler auf dem Rasen des Letzigrunds waren nicht zu beneiden. Die August-Sonne knallte an diesem Nachmittag in voller Stärke. Da hatte auch wirklich niemand etwas gegen eine «Hydration Break» einzuwenden. Die Grasshoppers schienen mit der Hitze zunächst deutlich besser klarzukommen, als die Gäste aus der Schweizer Sonnenstube – paradox. Folglich gingen die Gastgeber in Führung und drückten gar auf das 2:0. Bis Lugano aufwachte, dauerte es eine halbe Stunde. In der ersten Halbzeit wollte den Gästen noch nicht viel gelingen.

Dafür kurz nach der Pause. Moncada nickte zum Ausgleich ein. Das Momentum kippte auf die Seite der Tessiner. GC versuchte zwar noch zu einem Torerfolg zu kommen, doch spätestens nach dem 1:3 in der 78. Minute durch Elias Philström war die Luft bei den Hoppers draussen. Nach der starken ersten Hälfte wird man sich grün und blau ärgern, an diesem Sonntagnachmittag nichts Zählbares gewonnen zu haben

Das Tribünengezwitscher

Die Grasshoppers ehren in dieser Saison vor jedem Heimspiel eine Vereinslegende. Der erste ehemalige Spieler, der sich von den Fans im Letzigrund bejubeln lassen durfte, war Hakan Yakin. Der Bruder des Nati-Coaches Murat Yakin traf in 77 Spielen 29 Mal für die Zürcher. Vor Spielbeginn erhielt Yakin ein aktuelles Trikot mit «seiner» Nummer 10 drauf.

Die Tore

22’ | 1:0 | Simone Stroscio zog an der Grundlinie in den Strafraum, legte auf Luke Plange quer, dieser schob unbehelligt zur GC-Führung ein.

52’ | 1:1 | Dereck Moncada steigt bei einem Eckball am höchsten und trifft per Kopf zum Ausgleich.

71’ | 1:2 | Yanis Cimignani trifft per Volley zur Führung für Lugano.

78’ | 1:3 | Elias Philström lässt den Gegenspieler gekonnt stehen und haut den Ball ins Netz.

90’+2 | 1:4 | Cimignani macht den Deckel drauf per Chip über den Goalie.

So gehts weiter

Am nächsten Samstag spielt GC auswärts in Genf um 20:30 Uhr. Lugano empfängt am Sonntagnachmittag um 14 Uhr den FC Zürich.