GC verliert gegen Luzern: Hoppers bleiben im Abstiegssumpf stecken

Der Moment des 1:1 im Bild. Martin Meienberger/freshfocus

Die Szene des Spiels

Es lief die 57. Spielminute. Michael Frey erhält den Ball an der Strafraumkante. Er hat zu viel Platz und schiesst ab, doch die Kugel ist zu unplatziert, Loretz hält den Versuch locker fest. Im Gegenzug fiel dann der 1:1-Ausgleich. Die Hoppers verloren den Glauben, und Luzern drehte die Partie noch.

Die Schlüsselfigur

Die Zukunft von Kevin Spadanuda steht in den Sternen. Sein Vertrag läuft aus. In der 46. Spielminute kam der Angreifer aufs Feld und drückte dem Spiel seinen Stempel auf. Gleich zwei Treffer erzielte der 29-Jährige.

Spadanuda war der Mann des Spiels. Martin Meienberger/freshfocus

Die bessere Mannschaft

Es war eine Partie, wie in der Relegation Group zu erwarten. Beide Teams hatten besonders im Spiel nach vorne ihre Mühe. Die Hoppers waren zwar längere Zeit das bessere Team. Bitter: Vor dem 1:1-Ausgleich sündigten sie mehrfach im Abschluss. Danach war man wieder chancenlos. Einzig Hammel zeigte gute Paraden.

Das Tribünengezwitscher

Die GC-Fans fielen am vergangenen Samstag beim Cup-Debakel gegen Lausanne-Ouchy negativ auf. Sie attackierten den Teambus, drangen in die Katakomben vor und plünderten auch Kassen. Rund eine Woche später fielen die Anhänger des Rekordmeisters mit Abwesenheit auf. Neben einem Plakat gegen die Inhaber des Clubs hiess es auf einem Banner: «Mir händ jetzt au eifach mal kei Lust.»

Die Protestaktion der Fans. Martin Meienberger/freshfocus

Die Tore

37’ | 1:0 | Nach einer missglückten Abwehr von Bajrami kommt die Kugel zu Imourane Hassane, der sein erstes Super-League-Tor erzielt.

55’ | 1:1 | Marquez verliert sein Kopfballduell mit Spadanuda. Sein Abschluss wird noch unglücklich abgefälscht.

68’ | 1:2 | Die Hoppers haben keine Lust auf Verteidigung. Spadanuda schliesst einen starken Angriff erfolgreich ab.

So gehts weiter

Zur Pause hatten GC-Fans kurz Hoffnung. Da der FCZ deutlich zurücklag, waren es plötzlich nur noch vier Punkte auf den rettenden Platz 10. Doch jetzt muss man auf Servette hoffen. Die Romands spielen gegen Winterthur, die nun wieder etwas herankommen können. Am kommenden Wochenende spielt GC gegen Servette, und Luzern im Spiel um nichts gegen Lausanne.