Grasshoppers verlieren erneut: 0:4-Niederlage gegen FC Sion im Letzi

Die Grasshoppers verloren mit 0:4 gegen den FC Sion. Nico Ilic/freshfocus

Die Szene des Spiels

Es war ein Horror-Star für die Grasshoppers im Spiel daheim gegen den FC Sion. Keine drei Minuten waren gespielt, als Surdez einen hohen Ball auf der linken Seite erhielt. Der Winterneuzugang hatte viel Platz und brachte den Ball zielsicher ins Zentrum zu Nivokazi. Der Sittener Goalgetter wurde von der Hopper-Defensive nicht wirklich angegangen und traf per Kopf zum frühen 1:0. Von diesem üblen Start erholte sich GC nicht mehr. Die Grasshoppers verloren im Letzi mit 0:4.

Die Schlüsselfigur(en)

Schiri Fedayi San und VAR-Referee Michèle Schmölzer. Sie standen in der 17. Minute im Mittelpunkt. So sprang nach einem Eckball der Ball an den Arm von Sion-Spieler Hajrizi. San schaute sich die Szene selbst am Bildschirm an und entschied sich gegen einen Elfmeter. Die GC-Spieler konnten das überhaupt nicht verstehen. Laut blue-Schiri-Experte Pascal Erlachner ging der Entscheid von San und Co. jedoch in Ordnung.

Die Sion-Spieler spielten stark. Nico Ilic/freshfocus

Das bessere Team

Ganz klar der FC Sion. Das frühe Tor der Walliser spielte dem Team von Didier Tholot gehörig in die Karten. Die Grasshoppers präsentierten sich sehr harmlos und hatten nicht wirklich eine Chance gegen ein Sion, das nun gute Karten im Kampf um Europa hat.

Das Tribünengezwitscher

Gernot Messner hat noch nie in einer höchsten Fussball-Liga ein Spiel gewonnen. Zur Erinnerung: Nach der Entlassung von Gerald Scheiblehner gab es für den neuen GC-Trainer vor der Nati-Pause zugleich eine böse Klatsche, verlor das Team doch mit 0:5 gegen Servette.

GC-Trainer Gernot Messner ist nicht zufrieden. Nico Ilic/freshfocus

Gegen Sion wollte der Österreicher nun seinen ersten Sieg als Trainer einheimsen, das misslang. Nach dem frühen Gegentor verlor Messner erneut. Nach dem Aus von Scheiblehner geht die Talfahrt der Grasshoppers also weiter. Nächste Woche steht nun der Abstiegskracher gegen Winti an, das fünf Punkte hinter GC liegt.

Kein Wunder, liegen die Nerven bei den Grasshoppers blank. Wie «Blick» mitteilt, griff die sportliche Führung nach dem 0:4-Debakel durch. So durfte kein Spieler vor die Mikrofone treten, in der Kabine soll es eine Krisensitzung gegeben haben.

Die Tore

3’ | 0:1 | Nivokazi wurde von der Hopper-Defensive nicht wirklich angegangen und köpfte ohne Mühe über Hammel ins Tor ein.

66’ | 0:2 | Chipperfield zog trocken ab und erhöhte auf 2:0 für die Walliser.

75’ | 0:3 | Penalty für Sion. Kabacalman verwandelte eiskalt.

89’ | 0:4 | Kurz vor dem Ende wurde es bitter für GC. Boteli schoss das 4:0 für den FC Sion.

So gehts weiter

Nächste Woche trifft GC im Abstiegskampf auf den FC Winterthur. Sion spielt gegen Lausanne.