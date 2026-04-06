Ticker | Grasshoppers - Sion | 32. Spieltag Super League 2025/2026

Liam Chipperfield im Interview

«Ich habe das Gefühl, dass wir es uns in der ersten Halbzeit selbst etwas schwer gemacht haben. Wir hatten in den ersten zwanzig Minuten gute Aktionen, aber dann hatte ich das Gefühl, dass GC zwingender war. Aber dann sind wir sehr gut aus der Halbzeit herausgekommen und haben das Spiel entschieden.»

«Also, ich habe gesehen, dass Ilyas mit dem rechten Fuss reinzieht und wusste, dass er mich gesehen hat. Dann habe ich ihn einfach mit rechts mitgenommen und mit meinem starken linken Fuss probiert, ins lange Eck abzuziehen. Zum Glück ist es gut aufgegangen.»

«Es ist wichtig gewesen, dass wir das 2:0 machen und nicht irgendwie dumm das 1:1 bekommen. Sonst wäre es sicher nochmals spannend geworden. Und eben, ich glaube, nach dem 2:0, spätestens nach dem 3:0 wussten wir, dass das Spiel entschieden ist.»

«Leider kann man bei einem Cup-Spiel keine Revanche nehmen. Aber wir wussten, dass es beim letzten Mal, als wir hier waren, kein schönes Ende gegeben hat. Umso mehr wollten wir heute die drei Punkte holen. Auch mit Blick auf die Top Sechs und die Schlussphase, damit wir eine gute Position haben.»

«Unser Ziel zu Saisonbeginn waren die Top 6. Das haben wir, glaube ich, jetzt erreicht. Aber ich glaube, es wäre blöd, sich jetzt in den Top 6 auszuruhen. Wenn es möglich ist, auf die europäischen Plätze vorzudringen, dann werden wir das bis zum letzten Spieltag probieren und uns Mühe geben. Was am Schluss herauskommt, wird man sehen.»

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