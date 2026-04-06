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Ticker | Grasshoppers - Sion | 32. Spieltag Super League 2025/2026

Super League

Publiziert 06. April 2026, 16:48

Maulkorb für alle: Nach Peinlich-0:5 erlebt GC nächstes Debakel

32. Spieltag

GC Zürich
0 – 4
Sion

Grasshoppers

Spielende

Sion

01

R. Nivokazi

-

3

02

L. Chipperfield

-

66

03

A. Kabacalman

-

75

04

W. Boteli

-

90

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Nils HänggiLenard Baum
von
Nils Hänggi
Lenard Baum
35
0
Dann ist auch hier im Live-Ticker Abpfiff. Wir wünschen noch einen schönen Ostermontag und verabschieden uns – im Gegensatz zu GCs Niederlagenserie – an dieser Stelle.

Jan Kronig im Interview

«Ja, ich glaube, wir haben erwartet, dass GC früher presst, anstatt es so zu machen, wie sie es jetzt gemacht haben. Jetzt standen sie eher tief. Wir hatten eigentlich über 90 Minuten die Spielkontrolle und nur nach der Halbzeit einen Moment, in dem GC etwas besser wurde. Aber ich glaube sonst zum elften Mal zu Null, Auswärtssieg, das tut sehr gut.»
«Ja, es hat sehr gut getan. Leider kann man im Cup nie etwas gutmachen, und das ist immer noch irgendwie in allen Köpfen der Spieler. Es war extrem bitter, aber trotzdem ist es eine coole Saison, ausser eben im Cup.»
«Ja, wir wissen auch, dass die Konkurrenz um die europäischen Plätze jetzt sehr stark ist. Aber jetzt, da wir die Top 6 gesichert haben, ist es auf jeden Fall unser Ziel, Platz 3 oder Platz 4 zu holen.»
(blue)

Liam Chipperfield im Interview

«Ich habe das Gefühl, dass wir es uns in der ersten Halbzeit selbst etwas schwer gemacht haben. Wir hatten in den ersten zwanzig Minuten gute Aktionen, aber dann hatte ich das Gefühl, dass GC zwingender war. Aber dann sind wir sehr gut aus der Halbzeit herausgekommen und haben das Spiel entschieden.»
«Also, ich habe gesehen, dass Ilyas mit dem rechten Fuss reinzieht und wusste, dass er mich gesehen hat. Dann habe ich ihn einfach mit rechts mitgenommen und mit meinem starken linken Fuss probiert, ins lange Eck abzuziehen. Zum Glück ist es gut aufgegangen.»
«Es ist wichtig gewesen, dass wir das 2:0 machen und nicht irgendwie dumm das 1:1 bekommen. Sonst wäre es sicher nochmals spannend geworden. Und eben, ich glaube, nach dem 2:0, spätestens nach dem 3:0 wussten wir, dass das Spiel entschieden ist.»
«Leider kann man bei einem Cup-Spiel keine Revanche nehmen. Aber wir wussten, dass es beim letzten Mal, als wir hier waren, kein schönes Ende gegeben hat. Umso mehr wollten wir heute die drei Punkte holen. Auch mit Blick auf die Top Sechs und die Schlussphase, damit wir eine gute Position haben.»
«Unser Ziel zu Saisonbeginn waren die Top 6. Das haben wir, glaube ich, jetzt erreicht. Aber ich glaube, es wäre blöd, sich jetzt in den Top 6 auszuruhen. Wenn es möglich ist, auf die europäischen Plätze vorzudringen, dann werden wir das bis zum letzten Spieltag probieren und uns Mühe geben. Was am Schluss herauskommt, wird man sehen.»
(blue)
Dann ertönt der Abpfiff: Für GC gibt es kein Auferstehen über Ostern, und die Hoppers verlieren in der zweiten Hälfte das Spiel zunehmend aus der Hand. Sion gewinnt mit 4:0 gegen den Rekordmeister, welcher nun 14 Gegentore in drei Spielen kassiert hat.
90'

0 : 4

Tor für Sion! Es wird das nächste Debakel für GC. Boteli wird auf der rechten Seite geschickt, lässt einen Abwehrspieler stehen und zieht dann aus spitzem Winkel ab. Ngom lenkt den Ball unglücklich ab, sodass dieser im linken Toreck landet. Sions Edeljoker sticht erneut, und Hammel kann nur zusehen.
85'

Sion verpasst das 4:0

Hefti bekommt am linken Strafraumeck den Ball und sieht Berdayes. Das Zuspiel ist nicht perfekt, doch die Abwehr von GC schaltet zu spät. So kommt der Sittener zum Abschluss und legt den Ball knapp neben den linken Pfosten.
84'

Spiel verliert an Spannung

Durch die klare Führung verliert das Spiel zunehmend an Spannung, da der Ball entweder im GC-Strafraum oder im Spielmittelfeld landet.
80'
Während die Schlussphase der Partie eingeläutet wird, schickt Didier Tholot mit Llukes und Sow noch neue Kräfte ins Spiel. Hajrizi und Chouaref werden ausgewechselt.
80'

Boteli über den Kasten

Mit seinen Dribblings sorgt Boteli nach seiner Einwechslung bislang für viele Probleme in der Hinermannschaft von GC. Sein nächster Abschluss vom rechten Strafraumeck zieht jedoch weit über das Tor. Grund genug für Hammel, seine Defensive zusammenzustauchen.
78'

Die Partie damit entschieden?

Nach dem Doppelschlag innerhalb von neun Minuten scheint die Partie nun früh entschieden. Sion stellt sich nun tief hinten rein und lauert auf Konter, während GC versucht, ein Aufbauspiel aufzuziehen, es jedoch kaum schafft, in Strafraumnähe zu kommen.
75'

0 : 3

Tor für Sion! Der Captain übernimmt die Aufgabe, Kabalcalman macht es ganz abgeklärt: Er verlädt Hammel und schiebt den Ball unten rechts ins andere Eck ein.
73'

Penalty für Sion!

Jetzt kommt's knüppeldick: Ngom von GC hat den Fuß draußen, als Hajrizi im Strafraum der Grasshoppers in den Zweikampf geht. Der aufgerückte Verteidiger geht den Zweikampf aktiv ein und fällt. Schiedsrichter Fedayi San, der die Situation gut im Blick hat, entscheidet ohne zu zögern auf Elfmeter.
70'
Nach dem zweiten Gegentreffer muss auch Gernot Messner reagieren. Er nimmt Stroscio vom Feld und bringt stattdessen den Siegtorschützen aus dem Pokalspiel gegen Sion, Tsimba.
67'
Wechsel bei Sion: Didier Tholot bringt Boteli für Nivokazi ins Spiel.
67'

Bitter für GC

Ist das schon die Entscheidung? GC startete besser als im ersten Durchgang, schaffte es beim Konter aber wieder nicht, seine Hintermannschaft ordentlich zu ordnen. Etwas mehr Torgefahr kam bislang gegenüber dem ersten Durchgang aber schon vom Rekordmeister.
66'

0 : 2

Tor für Sion! Sion belohnt sich für sein gutes Kombinationsspiel: Chouaref wechselt die Seite und erhält den Ball am linken Strafraumeck. Er sieht Chipperfield im Zentrum, der zwischen Abels und Ngom den Ball ideal mitnimmt und per Flachschuss neben Hammel versenkt.
63'
Chouaref will auf der rechten Seite durchbrechen und scheint schon frei zu sein, ehe Zvonarek sich zu einem Foul hinreissen lässt und den Sion-Angreifer schliesslich doch noch stört. Es folgt die Gelbe Karte.
62'

Abschlüsse auf beiden Seiten

Auf beiden Seiten wird es gefährlich: Erst legt Asp Jensen einen Foulfreistoss einige Meter über die Querlatte, während auf der Gegenseite Berdayes den Ball per Kopf am Tor vorbeilegt.
60'
Hajrizi unterbindet den nächsten Angriff von GC mit einem harten Einsteigen am Rande des eigenen Strafraums. Es folgt die Gelbe Karte. Zur Freude des Letzigrunds nimmt die Partie nun zunehmend an Fahrt auf.
60'

Hammel muss parieren

Chouaref bricht über die linke Seite durch und kommt nach einem Doppelpass zentral in eine gute Schussposition. Hammel fährt die Arme aus und wehrt den nächsten Abschluss der Partie ab.
58'

Abschluss für GC

Ein starker Lauf von Zvonarek bleibt unbelohnt. Der Kroate macht fast alles richtig und dringt gefährlich in den Strafraum ein. Einzig sein Flachschuss hat zu wenig Wucht, sodass Racioppi keine Probleme hat.
57'
Didier Tholot zieht nach und schickt für Sion ebenfalls zwei neue Spieler ins Spiel: Chipperfield und Berdayes kommen rein, während Surdez und Lukembila sich verabschieden.
57'
GC wechselt zum ersten Mal und gleich doppelt: Krasniqi und Clemente kommen in die Partie, während Hassane und Ullmann den Platz verlassen.
55'

Starker Lauf von Nivokazi

Sion schickt Nivokazi, der sich gut gegen die GC-Defensive durchsetzt, um durchzubrechen. Doch bevor er allen durch ist, entscheidet sich Ngom für die Grätsche. Eine brenzlige Situation, die der Abwehrspieler des Rekordmeisters aber für sich entscheidet. So schafft es die Messner-Elf, noch hinter den Ball zu kommen und die Situation zu klären.
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