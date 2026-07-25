Das Spiel ist hart umkämpft. Pascal Muller/freshfocus

Die Szenen des Spiels

In der 33. Spielminute ist es Ibrahim Bah Mendes, der ein Zeichen setzt: Nach einer Kopfballvorlage von Omar Janneh taucht Bah Mendes rechts im Strafraum auf und schliesst mit dem rechten Fuss präzise ins untere linke Eck ab. Der Treffer ist der verdiente Lohn für Lausannes aktive erste Halbzeit und gibt dem Heimteam bis zum 1:1-Ausgleich durch GC die Kontrolle über das Spiel.

Bah Mendes feiert sein Tor. Pascal Muller/freshfocus

Die Schlüsselfigur

Brandon Soppy zeigt sich zum Saisonstart von seiner besten Seite und überzeugt in erster Linie mit seiner hohen Präsenz auf der rechten Seite. Der Franzose stabilisiert die Defensive konsequent und treibt den Aufbau immer wieder nach vorne. Sein konstanter Einfluss ist für Lausanne in dieser Partie unverzichtbar.

Das bessere Team

Zu Beginn sieht es nach einer vielversprechenden Partie für die Gäste aus Zürich aus – das Blatt wendet sich aber rasch und bald sind es die Westschweizer, die durch lange Ballbesitz-Phasen überzeugen. Insgesamt macht Lausanne spielerisch den reiferen Eindruck.

Hammel mit einer tollen Aktion gegen Bah Mendes. Pascal Muller/freshfocus

Das Tribünengezwitscher

Vor dem Spiel sorgen einige GC-Fans für Furore und legen einen Zug der SBB auf der Strecke zwischen Zürich und Bern lahm. Gleich dreimal wurde die Notbremse gezogen – zudem wurden Rauchpetarden gezündet. Scheinbar eine Aktion aus Protest, den die GC-Anhänger lassen verlauten: «Wir setzen heute ein Zeichen: Für mehr Extrazüge. Für die Trennung von Fussballfans und unbeteiligten Passagieren. Für eine zuverlässige An- und Rückreise für alle»

Durch den Zwischenfall schaffen es die Fans nicht pünktlich ins Stadion und die Ränge bleiben zum Anpfiff leer.

Lausanne und GC trennen sich unentschieden. Pascal Muller/freshfocus

Die Tore

33’ | 1:0 | Bah Mendes spielt sich gegen Paloschi frei und zieht vors Tor. Sein Schuss geht eiskalt an Hammel vorbei in die weite Ecke.

81’ | 1:1 | Bengondo findet nach einem Zuspiel die Lücke und trifft von der Strafraumgrenze aus.

So gehts weiter

In der Liga geht es für Lausanne am kommenden Samstag gegen den FC Basel weiter. Die Grasshoppers hingegen müssen am Sonntag gegen den FC Lugano ran.























