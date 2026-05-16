Peter Zeidler gewinnt gegen Ex-Club Lausanne mit einer B-Elf. Fabrice De Gasperis/freshfocus

Die Szene des Spiels

Woche für Woche überzeugt die U21 von GC mit viel spielerischer Klasse. Das junge Team von Dominik Probst liegt in der 1. Liga mit neun Punkten Vorsprung an der Spitze und wird in die Promotions League aufsteigen. Ein Hauch dieser spielerischen Klasse ist nun auch in der Super League zu sehen. In der 14. Minute legt der 17-jährige Denis Sahin an der Strafraumkante nach rechts auf Mittelfeldkollege Dominik Papic (18) rüber. Der Schweiz-Kroate legt sich den Ball mit einer Finte zurecht und schiesst den Ball sehenswert unten rechts in die Maschen – 1:0 für GC, das gegen Lausanne mit sechs U21-Spielern antritt.

Die Schlüsselfiguren

Da die Grasshoppers am Montag gegen Aarau die Barrage bestreiten, schickt Trainer Peter Zeidler eine B-Elf auf den Rasen. Trotz kaum oder gar keiner Erfahrung in der Super League zeigt die Mannschaft eine ansprechende Leistung in der höchsten Schweizer Spielklasse. Captain ist der erst 21-jährige Samuel Marques.

Das bessere Team

Lausanne hat zwar teilweise dicke Chancen, schafft es aber zu keiner Zeit, über längere Phasen eine Druckphase aufzubauen und GC in den Griff zu bekommen. Bei den Grasshoppers ist zu spüren, dass die Youngsters ohne Druck auflaufen können. Von Nervosität keine Spur: Die Zürcher spielen frech nach vorne. Selbst wenn nicht alles gelingt, ist der Sieg mehr als verdient.

Das Tribünengezwitscher

Zwischen der 71. und der 75. Minute fliegt Lausanne-Stürmer Theo Bair mit Gelb-Rot vom Rasen. Warum das für Diskussionen sorgt? Beide Verwarnungen sind höchst umstritten. Erst zeigt Alessandro Dudic Bair wegen einer Schwalbe die Gelbe Karte, obwohl dieser von GC-Goalie Glaus berührt wurde. Vier Minuten später doppelt Dudic nach, indem er Bair nach einer minimalen Berührung gegen Gegenspieler Mikulic ein zweites Mal Gelb und damit Gelb-Rot zeigt. Dieser quittiert den Platzverweis mit einem Lachen und den Worten: «Das ist ein verdammter Witz.»

Alessandro Dudic zieht den Unmut von Lausanne-Stürmer Theo Bair auf sich. Fabrice De Gasperis/freshfocus

Die Tore

14' I 0:1 I Dominik Papic trifft aus rund 16 Metern mit einem gefühlvollen Schuss in die rechte untere Ecke.

39' I 0:2 I Stürmer Demis Fiechter will von der linken Seite wohl flanken. Sein Versuch landet zu seinem Glück aber direkt im Tor.

87' I 1:2 I Gaoussou Diakité verwandelt einen Freistoss direkt.

90' + 1' I 1:3 I Christian Kouam legt sich den Ball schön hoch, dreht sich und verwandelt unten rechts.

So gehts weiter

Beide Teams verabschieden sich in die Sommerpause. Im Juli geht die Super-League-Saison dann wieder los.