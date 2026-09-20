Der FC Lugano gibt sich gegen Lausanne keine Blösse. Pascal Muller/freshfocus

Der FC Lugano schwebt weiterhin auf Wolke sieben. Auch im Waadtland ist gegen die Bianconeri kein Kraut gewachsen – Lugano schlägt am Sonntagnachmittag Lausanne mit 4:0.

Die erste halbe Stunde gab es nicht viel zu sehen in Lausanne. In der 35. Minute schoss Hannes Delcroix die Gäste verdient in Führung. Lugano diktierte von Anfang an die Partie. Kurz nach der Pause erhöhte Delcroix auf 2:0. Darauf flog Lausannes Sekou Kone nach einem Brutalo-Tackling mit Rot vom Feld, nun lief alles gegen die Hausherren. Zwei Minuten später schoss Delcroix den dritten Treffer und machte den Deckel damit endgültig drauf. Als wäre das schon nicht genug, schoss Abdou Karim Sow in der 61. Minute auch noch ein Eigentor zum 0:4 aus Lausanner Sicht.

Ein mehr als verdienter Sieg für den FC Lugano, der mit 25 Punkten weiterhin an der Tabellenspitze weilt. Die Young Boys und Sion liegen zur dreiwöchigen Nati-Pause sechs Punkte dahinter auf Rang zwei und drei.