Der FC Luzern bewies Moral und siegte auswärts in Lausanne mit 3:1. Die Partie begann schlecht für die Gäste. Nach 20 Minuten traf Lausannes Roche zur Führung.

Die Zentralschweizer zeigten sich aber unbeeindruckt und drehten die Partie nach der Pause innert 13 Minuten. Zuerst glich Owusu die Partie in der 53. Minute aus, ehe Vasovic in der 66. Minute auf 2:1 stellte. In der Nachspielzeit doppelte Vasovic nochmals nach und stellte den Sieg sicher.