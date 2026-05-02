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Ticker | Lausanne-Sport - Luzern | 35. Spieltag Super League 2025/2026

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Lausanne - Luzern 0:0*

Publiziert 02. Mai 2026, 18:07

Wer gewinnt das Duell um die Goldene Ananas?

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35. Spieltag

Lausanne
0 – 0
Luzern

Lausanne-Sport

10

Luzern

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0
1
0
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8'
Foul von Brandon Soppy (FC Lausanne-Sport).
8'
Kevin Spadanuda (FC Luzern) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
7'
Vorbeigeschossen. Morgan Poaty (FC Lausanne-Sport) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
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4'
Vorbeigeschossen. Alban Ajdini (FC Lausanne-Sport) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Olivier Custodio mit einer Flanke nach einer Ecke.
4'
Ecke FC Lausanne-Sport. Die Ecke wurde verursacht von Kevin Spadanuda.
2'
Das Spiel läuft wieder.
2'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Alban Ajdini (FC Lausanne-Sport).
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Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen FC Lausanne-Sport und FC Luzern.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.
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