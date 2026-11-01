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Lausanne gegen Thun: Berner Oberländer holen 1:4 auf und siegen 5:4

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Super League

Publiziert 01. November 2026, 18:28

Absolutes Spektakel: Thun dreht ein 1:4 und VAR sorgt für Wirbel

12. Spieltag

Lausanne
4 – 5
Thun

Lausanne-Sport

Spielende

Thun

01

F. Dursun

-

12

Omar Janneh

-

36

11

Omar Janneh

-

46

21

E. Molebe

-

53

31

L. Dähler

-

62

(ET)
41
42

B. Labeau

-

70

43

R. Braschi

-

81

44

K. Sow

-

86

(ET)
45

B. Labeau

-

96

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Nils Hänggi
von
Nils Hänggi
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Der VAR schaltete sich mehrmals ein.
Der VAR schaltete sich mehrmals ein. Claudio De Capitani/freshfocus

Der Schweizer Traditionsfussballclub FC Lausanne-Sport feierte am 1. November 2026 sein 130-jähriges Bestehen – und die Geburtstagsparty haben sich die Westschweizer wohl so nicht vorgestellt. So gab es für Lausanne gegen Thun daheim eine 4:5-Pleite – nachdem die Lausanner mit 4:1 geführt hatten.

FC Lausanne-Sport feierte am 1. November 2026 sein 130-jähriges Bestehen.
FC Lausanne-Sport feierte am 1. November 2026 sein 130-jähriges Bestehen.Robin Carrel

Schiri-Entscheidungen sorgen für Diskussionen

Der Sieg für Thun war am Ende mehr als verdient. Die Berner Oberländer zeigten zunächst keine gute Leistung gegen ein Team aus Lausanne, das zuletzt in der Liga fünf Mal verlor. Den letzten Ligapunkt holten die Lausanner gegen – genau – Thun.

Omar Janneh jubelte nach seinem Treffer.
Omar Janneh jubelte nach seinem Treffer.Claudio De Capitani/freshfocus

Doch je mehr Zeit im Spiel verstrich, desto besser wurden die Thuner. Am Ende führte der FCT sogar plötzlich – der VAR kassierte den Treffer jedoch ein. Jubeln konnten die Thuner am Ende dennoch: Labeau traf praktisch in der letzten Sekunde. Was für ein Spektakel!

Stritte Entscheidungen

Apropos VAR und Referee: Das VAR-Duo Luca Cibelli und Zrinko Prskalo sorgte zusammen mit dem Schiri-Team um Fedayi San für mächtig Wirbel.

  • Zum ersten Mal in der 31. Minute: Schiri San zeigte Abdou Sow zunächst die Rote Karte. Der VAR meldete jedoch ein Offside, San nahm den Platzverweis zurück.
  • Vier Minuten später folgte der nächste Entscheid gegen Thun. Jan Bamert fiel nach einem regulären Zweikampf im eigenen Strafraum mit der Hand auf den Ball. Der VAR überprüfte auch diese Szene und bestätigte den Penalty für Lausanne. Omar Janneh verwandelte sicher.
  • Zum letzten Mal in der 88. Minute: Thun jubelte bereits über das vermeintliche 5:4 durch Labeau. In der Entstehung sprang der Ball jedoch Bürki an die Hand, Der Referee entschied sofort auf kein Tor.
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