Der VAR schaltete sich mehrmals ein. Claudio De Capitani/freshfocus

Der Schweizer Traditionsfussballclub FC Lausanne-Sport feierte am 1. November 2026 sein 130-jähriges Bestehen – und die Geburtstagsparty haben sich die Westschweizer wohl so nicht vorgestellt. So gab es für Lausanne gegen Thun daheim eine 4:5-Pleite – nachdem die Lausanner mit 4:1 geführt hatten.

FC Lausanne-Sport feierte am 1. November 2026 sein 130-jähriges Bestehen. Robin Carrel

Schiri-Entscheidungen sorgen für Diskussionen

Der Sieg für Thun war am Ende mehr als verdient. Die Berner Oberländer zeigten zunächst keine gute Leistung gegen ein Team aus Lausanne, das zuletzt in der Liga fünf Mal verlor. Den letzten Ligapunkt holten die Lausanner gegen – genau – Thun.

Omar Janneh jubelte nach seinem Treffer. Claudio De Capitani/freshfocus

Doch je mehr Zeit im Spiel verstrich, desto besser wurden die Thuner. Am Ende führte der FCT sogar plötzlich – der VAR kassierte den Treffer jedoch ein. Jubeln konnten die Thuner am Ende dennoch: Labeau traf praktisch in der letzten Sekunde. Was für ein Spektakel!

Stritte Entscheidungen

Apropos VAR und Referee: Das VAR-Duo Luca Cibelli und Zrinko Prskalo sorgte zusammen mit dem Schiri-Team um Fedayi San für mächtig Wirbel.