Nathan Butler-Oyedeji (links) schiesst Lausanne gegen YB spät zu einem Punkt. Claudio De Capitani/freshfocus

Die Szene des Spiels

Auch im dritten Spiel scheint alles für YB zu laufen: 2:0-Führung – Lausanne wirkt nicht so, als könnte es vor heimischem Publikum noch etwas ausrichten. Doch dann kassiert Ex-Nati-Spieler Edimilson Fernandes für ein rüdes Foul direkt Rot. Zwar macht YB noch das zwischenzeitliche 2:0 – gegen elf Lausanner kassieren die Berner anschliessend aber noch den Anschlusstreffer und schliesslich den Ausgleich in der 89. Minute.

Die Schlüsselfigur

Lange hat YB- und Nati-Goalie Marvin Keller nichts zu tun. Kurz vor Schluss ist er gegen Butler-Oyedejis Schuss machtlos – 2:2. Nur eine Minute später ist Lausanne bereits wieder im Strafraum. Omar Janneh läuft aus dem Rückraum in den Sechzehner und schliesst freistehend aus fünf Metern ab. Dabei trifft der Spanier mit voller Wucht Marvin Keller, der die Hände nicht mehr hochbringt und denn Ball so mit dem Kopf abwehrt. «Das hat extrem geschmerzt», sagt Keller nach dem Spiel. Nach kurzer Behandlung geht es für den Nati-Goalie aber weiter.

Nicht nur mit den Händen, sondern auch mit dem Kopf gefragt: YB-Goalie Marvin Keller. Claudio De Capitani/freshfocus

Das bessere Team

YB hat lange alles unter Kontrolle. Nach dem 2:0 scheint der Sieg in trockenen Tüchern. Dann lassen die Berner aber plötzlich nach – und werden dafür bestraft.

Das Tribünengezwitscher

Weil Loris Benito zu Saisonbeginn jeweils Ersatz ist, trägt Rückkehrer Cedric Zesiger die Captainbinde. «Ich will als Leader vorangehen», sagte er nach der ersten Partie gegen Sion (4:2). Gegen Lausanne liefert der Innenverteidiger seine bisher beste Saisonleistung ab: Zweikampfstark, guter Kommunikator und erst noch Torschütze in der zweiten Halbzeit. Zesiger trifft nach einem Corner per Kopf zum 1:0. Das 2:2 kurz vor Schluss vermiest ihm den Titel als «Man of the Match».

Die Tore

48' I 0:1 I Alvyn Sanches bringt den Ball nach einem Corner ins Zentrum: Cedric Zesiger steigt hoch und köpfelt in die entgegengesetzte Richtung ein

75' I 0:2 I Dominik Pech wird mittels Steckpass in die Tiefe geschickt. Der Tscheche hebt den Kopf hoch, visiert die entfernte Torecke an und schliesst mit dem Vollspann ab. Sauber gemacht.

Dominik Pech jubelt über das zwischenzeitliche 2:0. Claudio De Capitani/freshfocus

80' I 1:2 I Über links stürmt Kone los und bringt eine Flanke auf den langen Pfosten. Dort rauscht Mollet heran und versenkt den Ball per wuchtigem Rechtsschuss unhaltbar für Keller.

89' I 2:2 I Butler-Oyedejis zieht über die linke Seite in den Strafraum, tänzelt und setzt zum Schlenzer an. Diesen versenkt er herrlich im entfernten Eck – keine Chance für Marvin Keller.

So gehts weiter

YB trifft am nächsten Wochenende am Samstag im Schweizer Cup auf Liestal. Lausanne spielt zu Hause gegen den FC Kosova Neuchatel.