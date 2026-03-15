YB kämpft um Wiedergutmachung nach Derby-Pleite gegen Lausanne

Szene des Spiels

Heftiger Fehlstart von Lausanne nach der Pause: Beim Stand von 0:1 muss Karim Sow nach einer Grätsche an Alvyn Sanchez vom Feld. Und das völlig zurecht: Der Lausanne-Mittelspieler trifft den YB-Torjäger mit offener Sohle. Schiedsrichter Cibelli zögert keine Sekunde mit den Platzverweis. Wenig später kassiert Lausanne den zweiten Treffer.

YB-Verteidiger Gregory Wuethrich tröstet Karim Sow, der nach Grätsche mit Rot vom Feld muss. Pascal Muller/freshfocus

Die Schlüsselfigur

Showtime für Alyvin Sanches in der alten Heimat. Sieben Monate nach seinem Wechsel von Lausanne zu Young Boys trifft der 23-jährige Romand gegen seinen ehemaligen Verein – und das gleich doppelt. Kurz vor der Pause steht Sanches nach feiner Vorbeit von Joel Monteiro im Strafraum goldrichtig und markiert das 1:0.

Mann des Spiels: Alvyn Sanches wird von Yan Valery geherzt. Pascal Muller/freshfocus

Zehn Minuten nach der Pause legt Sanches eindrücklich nach. Er veredelt eine feine Flanke von Soppy auf dem hinteren Pfosten mit einer Direktabnahme. Der Ball fliegt gegen die Laufrichtung von Gaolie Letica ins Netz. Sanches lässt sich dezent feiern und zeigt damit auch Respekt gegen seinen ehemaligen Verein.

Das bessere Team

Zu Beginn der Partie drückt Lausanne der Partie mit körperlicher Härte den Stempel auf. Dem Heimteam fehlt dabei aber das Feingefühl in der Offensive. YB nimmt die schroff geführten Duelle an und versucht gleichzeitig mit spielerischen Lösungen die Führung zu erzielen. Lange gelingt den Berner aber nicht viel, bis Alvyn Sanches den Knoten platzen lässt.

Das Tribünengezwitscher

Durch sein Doppelpack schraubt Sanches sein Score auf acht Tore – bei fünf Assist – in 20 Spielen in der Super League. Mit dieser starken Quote dürfte das Sturmjuwel auch die Augen von Murat Yakin zum Glänzen bringen. Der Nati-Trainer gibt nächsten Donnerstag das Aufgebot für die kommenden Länderspiele gegen Deutschland und Norwegen bekannt. Sanches hätte sich die Nomination verdient.

Stimmen zum Spiel

Alyvin Sanches: «Das war ein sehr spezielles Spiel für mich. Die drei Punkte sind sehr wertvoll im Strichkampf. Ich bin froh, konnte ich YB mit meinen beiden Toren helfen, aber Lausanne bleibt mein Herzensverein.»

Die Tore

43’ | 0:1 | Alvyn Sanches markiert nach Vorarbeit von Joel Monteiro das Führungstor.

54’ | 0:2 | Alvyn Sanches erwischt Lausanne-Goalie Letica auf dem falschen Fuss.

So gehts weiter

YB empfängt am nächten Sonntag den FC Lugano (16.30 Uhr). Zeitgleich spielt Lausanne in Luzern.