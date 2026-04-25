FCZ verliert 3:0 gegen Lausanne – Brecher mit fatalem Blackout

Lausanne machte den Sieg schon vor dem Pausenpfiff klar. Pascal Muller/freshfocus

Zum ersten Mal stand Carlos Bernegger beim FCZ an der Seitenlinie. Der Interimscoach bis Saisonende sorgte vor Spielbeginn für Aufregung. Er setzte das grosse FCZ-Talent Silas Huber wieder auf die Bank. Captain Yanick Brecher durfte im Tor wieder ran. Ein interessanter Entscheid, schliesslich galt Huber als der grosse Lichtblick der Zürcher.

Bereits nach sieben Minuten musste Brecher dann die Kugel aus dem Netz fischen. Beim Abschluss von Poaty hatte er keine Chance. Doch in der 21. Minute hatte Brecher einen Blackout. Der Routinier spielte die Kugel direkt in die Füsse von Butler Oyedeji. Dieser profitierte und schob eiskalt zum 2:0 ein. Allerdings gilt auch zu sagen: Beim Pass von Brecher schlief auch Verteidiger Vujevic. Dieser wurde auch zum Mann des Spiels. Denn: Er lenkte einen schwachen Distanzschuss von Roche unbedrängt ins eigene Tor. Das Spiel war gelaufen.