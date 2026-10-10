Lugano dominiert Luzern über die gesamte Spielzeit und holt sich verdient den Sieg. Martin Meienberger/freshfocus

Der FC Lugano erwischt den besseren Start und übernimmt von Beginn an die Kontrolle über das Spiel. Bereits in der 12. Minute belohnen sich die Tessiner: Lukas Mai lanciert Daniel Dos Santos mit einem langen Ball an, der den herbei eilenden Pascal Loretz gekonnt überlupft. Auch nach dem Führungstreffer bleibt Lugano spielbestimmend und kommt zu weiteren Chancen: Unter anderem scheitert Mattia Zanotti in der 28. Minute am Luzerner Schlussmann. Die Gäste finden dagegen kaum ins Spiel und können offensiv nur selten Akzente setzen.

Auch nach der Pause bleibt Lugano die gefährlichere Mannschaft und dominiert die Partie weitgehendst. In der 61. Minute lenkt Luzerns Ruben Fernandes einen Schuss von Beckham Castro unglücklich ins eigene Tor. Wenig später wird ein Treffer wegen Abseits aberkannt. Luzern findet weiterhin kaum Mittel gegen die Tessiner. In der 78. Minute sorgt Daniel Dos Santos mit seinem zweiten Treffer für das 3:0. Lugano hat die Partie fest im Griff, während die Gäste offensiv weitgehend harmlos bleiben. Mit dem Treffer von Dereck Moncada in der 87. Minute ist Luganos 4:0-Sieg besiegelt.